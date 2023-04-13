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Glassnode’dan Ethereum’a (ETH) Kritik Rapor: “Bunlara Hazır Olun!”

Dünyaca ünlü veri analitik şirketi Glassnode son raporlarında popüler altcoin Ethereum (ETH) hakkında kritik bir rapor yayınladı!
13:05
13 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analitik firması olan Glassnode’a göre, projenin son Shapella yükseltmesinin ardından 325 milyon dolardan fazla Ethereum (ETH) açık piyasaya çıkabilir.

Glassnode Verileri!

Yeni bir blog gönderisinde veri analitik şirketi Glassnode’un kıdemli kripto para analisti Alice Kohn, tamamlanan Shapella’nın ardından satılacak ETH miktarını tahmin etmek amacıyla farklı staking kohortlarını inceledi. Uzman isim incelemelerinin ardından şu ifadelere yer verdi:

En iyi tahminimiz, %50 para çekme kimlik bilgisi güncellemesine, mevduat sahiplerini segmentasyonumuza, yatırımcı inancı ve kârlılığa ilişkin varsayımlarımıza dayanmaktadır. Ayrıca, mevcut doğrulayıcı sayısının Şanghay yükseltmesi etrafında ikiye katlanacağına inanarak, toplam 170.000 ETH satılacağını tahmin ediyoruz.

Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum’un yazı kaleme alındığında 1.916 dolardan işlem görmesi ile bu ETH hazinesi 325 milyon dolardan fazla değere sahip olabilir.

Shangai Sonuçları!

Bununla birlikte Shapella yükseltmesi, son iki Ethereum yükseltmesinin bir birleşimidir: projenin yürütme katmanında değişiklikler yapan Shangai ve fikir birliği katmanında değişiklikler yapan Capella. Yükseltmeler Çarşamba günü yürürlüğe girdi ve doğrulayıcılara, çalışma kanıtı mutabakat mekanizmasından geçişin ardından ilk kez ETH’yi Ethereum’un hisse kanıtı blok zincirinden çekme fırsatı verdi.

Öte yandan uzman analist Alice Kohn, Shapella’nın ardından daha aşırı bir sonucun olabileceğini kabul etti. Analist toplam birikmiş ödüller ve haftalık maksimum hisse miktarı çekilip satılırsa, yaklaşık 2,95 milyar dolar değerinde 1,54 milyon ETH’nin açık piyasaya çıkabileceğini ileri sürdü. Ancak bu senaryoda bile Alice Kohn paniğe kapılmak için bir neden olmadığını belirtti. Alice Kohn açıklamalarında şunları söyledi:

Maksimum ödül ve hisse miktarının çekildiği ve satıldığı aşırı durumda bile, satış tarafı hacmi hala haftalık ortalama borsa girişi hacmi aralığında kalıyor. Bu nedenle, en aşırı durumun bile ETH fiyatı üzerinde kabul edilebilir bir etkiye sahip olacağı sonucuna vardık.

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