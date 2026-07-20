SUI’de aktif adresler bir haftada %92 arttı, yükseliş beklentisi güçlendi

SUI, teknik göstergeler ile ağ verilerinin aynı anda güçlenmesiyle yeniden dikkat çekti. Son günlerde düşük seyreden piyasa oynaklığı korunurken, fiyat yapısındaki sıkışma ve zincir üstü hareketlilikteki artış, varlıkta olası bir yön değişimine işaret ediyor. Analistler, alım ilgisinin sürmesi halinde yukarı yönlü hareketin ivme kazanabileceğini değerlendiriyor.

Teknik görünümde kırılım ihtimali öne çıktı

SUI, haberin hazırlandığı sırada 0.7472 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 148.44 milyon dolar, piyasa değeri ise 3.02 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %1.1’lik yükseliş, fiyatın kısa vadeli görünümünde toparlanma beklentilerini canlı tuttu.

Kripto para analisti Michael van de Poppe, piyasa genelinde oynaklığın olağan dışı ölçüde düşük kaldığına dikkat çekiyor. Bu tür dönemler, birçok analiste göre sert yön hareketlerinden önce görülebiliyor. SUI’deki uzun süren yatay seyrin sonuna yaklaşılmış olabileceği, fiyat hareketinin daralmasıyla birlikte daha iyimser bir algının oluştuğu belirtiliyor.

SUI’de düşük oynaklıkla birlikte görülen teknik sıkışma, güçlü bir yön hareketi öncesindeki klasik yapılar arasında sayılıyor.

Teknik göstergeler, fiyatın günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkmaya hazırlandığını düşündürüyor. Ayrıca yükseliş uyumsuzluğu olarak bilinen görünüm, fiyat yatay seyrederken alım baskısının güç kazandığına işaret edebiliyor.

Direnç bölgesinin güçlü işlemlerle aşılması halinde SUI için 1.07 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Ancak bu senaryonun güç kazanması için alıcıların mevcut ivmeyi koruması ve kırılımın hacimle desteklenmesi gerekiyor.

Ağ aktivitesindeki artış fiyat görünümünü destekledi

MSB Intel verilerine göre Sui ağındaki aktif adres sayısı son yedi günde %92 arttı. Bu sıçrama, ağ üzerinde daha fazla kullanıcının merkeziyetsiz uygulamalara eriştiğini, işlem gerçekleştirdiğini ve ekosistemle etkileşime girdiğini gösteriyor. Sui, kendi blokzinciri üzerinde çalışan uygulamalara odaklanan bir katman 1 ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Aktif adres, belirli bir zaman aralığında ağ üzerinde işlem yapan veya etkileşim kuran cüzdan adreslerini ifade eder. Bu veri, kullanıcı katılımı ve ağ talebi hakkında kısa vadeli sinyaller verebilir.

Aktif cüzdan sayısındaki artış, SUI’ye yönelik ilginin yalnızca fiyat hareketiyle sınırlı kalmadığını gösteren unsurlar arasında yer alıyor. Ağdaki kullanımın istikrarlı biçimde genişlemesi, birçok piyasa gözlemcisine göre talebin daha kalıcı olabileceğine dair olumlu bir işaret niteliği taşıyor.

Aktif adreslerdeki %92’lik artış, ağ kullanımındaki ivmenin kısa sürede belirgin biçimde hızlandığını ortaya koydu.

Piyasa desteği altcoinlere de yansıdı

SUI’deki toparlanma beklentisi, kripto para piyasasındaki genel ivmeyle de destek buluyor. Bitcoin‘deki yükseliş eğilimi, altcoin cephesinde risk iştahını artıran başlıca etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu görünüm, SUI’de hem teknik tabloyu hem de zincir üstü verileri daha yakından izlenen başlıklar arasına taşıdı.

Analistler, güçlü alımlar eşliğinde kritik direnç seviyesinin aşılması durumunda yukarı yönlü hareketin daha fazla alıcı çekebileceğini düşünüyor. Aktif adreslerdeki artış, büyük yatırımcı birikimi ve ağ içi faaliyetin sürmesi halinde olumlu görünüm korunabilir.