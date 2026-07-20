Kayıt Banner
SUI

SUI’de aktif adresler bir haftada %92 arttı, yükseliş beklentisi güçlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SUI ağındaki aktif adres sayısı son yedi günde %92 arttı.
  • 📈 $SUI 0.7472 dolar seviyesinde işlem görürken teknik sıkışma kırılım beklentisini destekledi.
  • 🔍 Analistler, güçlü alımlarla direnç aşılırsa 1.07 dolar seviyesinin izlenebileceğini belirtiyor.
  • 🌐 Ağ kullanımındaki artış, fiyat hareketinin ötesinde ekosistem talebinin güçlendiğini gösterdi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

SUI, teknik göstergeler ile ağ verilerinin aynı anda güçlenmesiyle yeniden dikkat çekti. Son günlerde düşük seyreden piyasa oynaklığı korunurken, fiyat yapısındaki sıkışma ve zincir üstü hareketlilikteki artış, varlıkta olası bir yön değişimine işaret ediyor. Analistler, alım ilgisinin sürmesi halinde yukarı yönlü hareketin ivme kazanabileceğini değerlendiriyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kırılım ihtimali öne çıktı
2 Ağ aktivitesindeki artış fiyat görünümünü destekledi
3 Piyasa desteği altcoinlere de yansıdı

Teknik görünümde kırılım ihtimali öne çıktı

SUI, haberin hazırlandığı sırada 0.7472 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 148.44 milyon dolar, piyasa değeri ise 3.02 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %1.1’lik yükseliş, fiyatın kısa vadeli görünümünde toparlanma beklentilerini canlı tuttu.

Kripto para analisti Michael van de Poppe, piyasa genelinde oynaklığın olağan dışı ölçüde düşük kaldığına dikkat çekiyor. Bu tür dönemler, birçok analiste göre sert yön hareketlerinden önce görülebiliyor. SUI’deki uzun süren yatay seyrin sonuna yaklaşılmış olabileceği, fiyat hareketinin daralmasıyla birlikte daha iyimser bir algının oluştuğu belirtiliyor.

SUI’de düşük oynaklıkla birlikte görülen teknik sıkışma, güçlü bir yön hareketi öncesindeki klasik yapılar arasında sayılıyor.

Teknik göstergeler, fiyatın günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkmaya hazırlandığını düşündürüyor. Ayrıca yükseliş uyumsuzluğu olarak bilinen görünüm, fiyat yatay seyrederken alım baskısının güç kazandığına işaret edebiliyor.

Direnç bölgesinin güçlü işlemlerle aşılması halinde SUI için 1.07 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Ancak bu senaryonun güç kazanması için alıcıların mevcut ivmeyi koruması ve kırılımın hacimle desteklenmesi gerekiyor.

Ağ aktivitesindeki artış fiyat görünümünü destekledi

MSB Intel verilerine göre Sui ağındaki aktif adres sayısı son yedi günde %92 arttı. Bu sıçrama, ağ üzerinde daha fazla kullanıcının merkeziyetsiz uygulamalara eriştiğini, işlem gerçekleştirdiğini ve ekosistemle etkileşime girdiğini gösteriyor. Sui, kendi blokzinciri üzerinde çalışan uygulamalara odaklanan bir katman 1 ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Aktif adres, belirli bir zaman aralığında ağ üzerinde işlem yapan veya etkileşim kuran cüzdan adreslerini ifade eder. Bu veri, kullanıcı katılımı ve ağ talebi hakkında kısa vadeli sinyaller verebilir.

Aktif cüzdan sayısındaki artış, SUI’ye yönelik ilginin yalnızca fiyat hareketiyle sınırlı kalmadığını gösteren unsurlar arasında yer alıyor. Ağdaki kullanımın istikrarlı biçimde genişlemesi, birçok piyasa gözlemcisine göre talebin daha kalıcı olabileceğine dair olumlu bir işaret niteliği taşıyor.

Aktif adreslerdeki %92’lik artış, ağ kullanımındaki ivmenin kısa sürede belirgin biçimde hızlandığını ortaya koydu.

Piyasa desteği altcoinlere de yansıdı

SUI’deki toparlanma beklentisi, kripto para piyasasındaki genel ivmeyle de destek buluyor. Bitcoin‘deki yükseliş eğilimi, altcoin cephesinde risk iştahını artıran başlıca etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu görünüm, SUI’de hem teknik tabloyu hem de zincir üstü verileri daha yakından izlenen başlıklar arasına taşıdı.

Analistler, güçlü alımlar eşliğinde kritik direnç seviyesinin aşılması durumunda yukarı yönlü hareketin daha fazla alıcı çekebileceğini düşünüyor. Aktif adreslerdeki artış, büyük yatırımcı birikimi ve ağ içi faaliyetin sürmesi halinde olumlu görünüm korunabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SUI, 0,70 dolar desteğinin üzerinde tutunmayı sürdürüyor

SUI, 1 milyon TPS hedefini aşan testin ardından 0,82 direncine yaklaştı

SUI grafiğinde 0,68 ile 0,70 dolar aralığındaki destek korunursa 0,84 dolar direnci gündemde kalıyor

Sui ana ağında saniyede 6 milyon işlem eşiği görülürken, SUI fiyatı 0,80 dolar direncinin altında kaldı

CoinGecko verilerine göre 26 ocak ile 2 şubat haftasında piyasaya 1,4 milyar doları aşan token kilidi açılımı girecek

SUI fiyatında 0.78 dolar direnci öne çıkarken ana ağdaki ölçeklenme testi iyimserliği destekliyor

SUI kritik destek seviyesini test ederken analistler önümüzdeki aylarda %200’ün üzerinde toparlanma olasılığına dikkat çekiyor

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı HYPE, kritik desteği korurken 74 dolar direnci öne çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

HYPE, kritik desteği korurken 74 dolar direnci öne çıktı
HYPERLIQUID (HYPE)
Solana’da 77,35 dolar eşiği kısa vadeli yön için öne çıktı
Solana (SOL)
HYPE’da 64 ila 68 dolar direnci, yön arayışında belirleyici oldu
HYPERLIQUID (HYPE)
Dogecoin’de balina alımları sürerken 0,075 dolar hedefi izleniyor
DOGECOIN (DOGE)
Altın 4025 dolar direncini aşmak için alıcı desteği buldu
ALTIN
Lost your password?