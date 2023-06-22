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  •   Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin’de Son Durum ve Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (22 Haziran 2023)

Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin’de Son Durum ve Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (22 Haziran 2023)

Özet

  • Bitcoin (BTC), son 24 saatte %4'lük bir değer artışı kaydederek 30.000 dolar seviyesini aştı.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri 1,17 trilyon dolara ulaştı.
  • Piyasadaki volatilitenin artmasıyla birlikte ise son 24 saatte yaklaşık 220 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
11:17
22 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son günlerde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %4’lük bir değer artışı kaydederek 30.000 dolar fiyat seviyelerini aşmayı başardı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle güne yükseliş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Bitcoin (BTC), 30.000 Dolar Seviyesini Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4’lük bir değer artışı kaydetti ve yeniden 30.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Fiyatlardaki yükseliş ile birlikte toplam işlem hacimleri de son günlerde artış gösterdi. Bitcoin’in toplam işlem hacminde son 24 saatte %20’ye yakın bir artış kaydedildi.

BlackRock ve WisdomTree gibi dev varlık yönetimi şirketlerinin ardı ardına yaptığı Spot Bitcoin ETF‘i başvuruları, kripto para piyasasının yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi yakalamasına neden oldu. Kripto para piyasasının yeniden yükseliş yönlü bir ivme kazanmasıyla birlikte son günlerde altcoin’lerde de yüksek oranlarda değer artışları kaydedildi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Kaydettiği son değer artışlarıyla beraber Ethereum (ETH) 1910 dolar fiyat seviyelerinden, BNB 251,9 dolar fiyat seviyelerinden, XRP 0,51 dolar fiyat seviyelerinden, Cardano (ADA) 0,3 dolar fiyat seviyelerinden, Dogecoin (DOGE) 0,06 dolar fiyat seviyelerinden, Solana (SOL) 17,3 dolar fiyat seviyelerinden ve TRON (TRX) ise 0,073 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Ayrıca kripto para piyasasında son günlerde yüksek seviyelerde seyreden volatilite, gün içerisinde de artış göstermeye devam etti. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 220 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Dev varlık yönetimi şirketlerinin yaptığı Spot Bitcoin ETF’i başvuruları, kripto para piyasasının yeniden hareketlenmesine ve güçlü bir yükseliş ivmesi yakalamasına neden oldu. Kripto para piyasasındaki bu yükseliş eğiliminin etkisiyle altcoin’lerde de yüksek oranlarda değer artışları kaydedildi. Pepe (PEPE), Conflux (CFX), Stacks (STX), Shiba Inu (SHIB), Polygon (MATIC) ve Cardano (ADA) kaydettikleri son yükselişler ile birlikte CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki bu yükseliş eğilimine karşın gün içerisinde düşüşe geçen ve değer kayıplarına hız kazandıran kripto para birimleri de oldu. Rocket Pool (RPL), Huobi Token (HT) ve Render Token (RNDR) ise kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

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