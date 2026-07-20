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Ethereum (ETH)

Ethereum 1.820 dolar direncini aşarak 2.500 dolar hedefini gündeme taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, 1.820 dolar direncini aşarak kısa vadede 2.500 dolar hedefini gündeme taşıdı.
  • 📈 1.867,98 dolar seviyesindeki $ETH, kırılan bölgeyi yeniden test ettikten sonra desteğini korudu.
  • 🐋 İki yeni cüzdan, toplam 72 BTC sattı ve 12.000 ETH tutarında uzun pozisyon açtı.
  • 🧭 Gelecek hafta izlenen Clarity Act beklentisi, piyasadaki güveni destekleyen başlıklar arasında yer aldı.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum, teknik görünümde kritik bir eşiğin aşılmasıyla yeniden güç kazandı. ETH fiyatı 1.820 dolar civarındaki direnç bölgesinin üzerine çıktıktan sonra bu alanı yeniden test etti ve alıcılar desteği korudu. Piyasada oluşan bu yapı, kısa vadede yukarı yönlü beklentileri destekliyor.

İçindekiler
1 Teknik kırılma ve izlenen seviyeler
2 Balina hareketleri dikkat çekti
3 Düzenleme beklentisi ve piyasa havası

Teknik kırılma ve izlenen seviyeler

Kripto analisti Michael van de Poppe, Ethereum’un bu kırılmayla daha güçlü bir teknik zemine geçtiğini belirtiyor. Daha önce yükselişleri sınırlayan 1.820 dolar bölgesinin aşılması, yatırımcıların yakından izlediği ana gelişmelerden biri oldu. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 2.500 dolar bölgesi yeni hedef olarak öne çıkıyor.

Michael van de Poppe, Ethereum’un 1.820 dolar çevresindeki direnç bölgesini aşmasının teknik görünümü güçlendirdiğini ve desteğin korunması halinde 2.500 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Ethereum, akıllı sözleşmelerin ve merkeziyetsiz uygulamaların çalıştığı en büyük blokzincir ağlarından biri olarak biliniyor. Bu nedenle varlıktaki fiyat hareketi, yalnızca spot piyasada değil, daha geniş kripto ekosisteminde de yakından takip ediliyor.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat1.867,98 dolar
24 saatlik hacim6,63 milyar dolar
Piyasa değeri225,48 milyar dolar
Kısa vadeli hedef2.500 dolar

Balina hareketleri dikkat çekti

Zincir üstü veri platformu Lookonchain, büyük yatırımcıların Ethereum tarafındaki pozisyonlarını artırdığına işaret eden işlemler tespit etti. Verilere göre yeni oluşturulan iki cüzdan, toplam 72 BTC sattıktan sonra 12.000 ETH büyüklüğünde kaldıraçlı uzun pozisyon açtı.

Lookonchain, blokzincir üzerindeki büyük işlemleri izleyen bir veri platformu olarak tanınıyor. Kaldıraçlı uzun pozisyon ise yatırımcının fiyat artışı beklentisiyle borçlanarak daha büyük işlem açması anlamına geliyor.

Mini sözlük: Kaldıraçlı uzun pozisyon, yatırımcının fiyat yükselişi beklentisiyle ödünç sermaye kullanarak alım yönünde daha büyük büyüklükte işlem açmasıdır. Bu yapı kazancı artırabileceği gibi, ters harekette tasfiye riskini de büyütür.

Toplam 72 BTC satışının ardından 12.000 ETH tutarında kaldıraçlı uzun pozisyon açılması, büyük yatırımcıların Ethereum’daki yükseliş ihtimaline güçlü bir ağırlık verdiğini gösteriyor.

Düzenleme beklentisi ve piyasa havası

Piyasadaki iyimserliği destekleyen unsurlar arasında düzenleme cephesindeki beklentiler de yer alıyor. Bazı piyasa gözlemcileri, gelecek hafta gündeme gelmesi beklenen Clarity Act teklifini yakından izliyor. Düzenleyici çerçevenin netleşmesine yönelik olası adımların, yatırımcı güvenini destekleyebileceği düşünülüyor.

Öte yandan bu tablo, risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Özellikle büyük kaldıraçlı işlemler, sert fiyat hareketlerinde oynaklığı artırabilir. Bitcoin’de görülen toparlanma eğilimi de Ethereum’daki ivmeye destek verirken, piyasa katılımcıları hem destek seviyelerini hem de artan dalgalanma ihtimalini izlemeyi sürdürüyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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