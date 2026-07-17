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SUI

SUI, 0,70 dolar desteğinin üzerinde tutunmayı sürdürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SUI, 0,70 dolar desteğinin üzerinde kalmayı sürdürüyor.
  • 📊 Temmuzda artan aktif adresler, $SUI ağındaki kullanıcı ilgisinin korunduğunu gösteriyor.
  • 📉 Açık faiz 700 milyon dolardan 600 milyon dolara geriledi.
  • 🧭 0,757 dolar direnci aşılırsa yükseliş beklentisi daha güçlü destek bulabilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

SUI, son dönemde zayıflayan türev piyasa ilgisine karşın ağ içi etkinlikteki artışın desteğiyle kritik bir fiyat bandının üzerinde kalmayı sürdürüyor. Varlık, haberin yayımlandığı sırada 0,7324 dolardan işlem görürken son 24 saatte yüzde 0,89 geriledi. Buna rağmen 0,70 dolar çevresindeki destek seviyesi korunuyor.

İçindekiler
1 Destek bölgesi ve teknik görünüm
2 Topluluk iyimserliği ile türev piyasa temkini ayrışıyor
3 Ağ verileri fiyatın ötesinde daha güçlü bir tablo çiziyor
4 Açık faiz gerilerken izlenen seviye değişmiyor

Destek bölgesi ve teknik görünüm

Günlük grafikte SUI’nin, aylar süren aşağı yönlü hareketin ardından 0,70 dolar civarındaki desteğin üstünde kaldığı görülüyor. Bu bölgenin birkaç kez savunulması, satışların daha derine inmesini şimdilik engelledi. Öte yandan işlem hacmi düşük seyrediyor ve piyasa daha güçlü bir yön işareti bekliyor.

Teknik göstergelerde de sınırlı bir iyileşme dikkat çekiyor. MACD histogramı pozitife dönerken MACD çizgisi de yukarı yönlü kesişime yaklaşıyor. Bu tablo, satış baskısının hafiflediğine işaret etse de yön değişiminin teyidi için 0,757 dolar direncinin güçlü hacimle aşılması gerekiyor.

SUI’de satış baskısının zayıfladığına yönelik sinyaller güçleniyor ancak kalıcı bir toparlanma için 0,757 doların üzerinde net bir kırılma gerekli görünüyor.

Topluluk iyimserliği ile türev piyasa temkini ayrışıyor

Sui Community tarafından X platformunda yapılan son paylaşımda, SUI’nin yaklaşan yükseliş döneminin öne çıkan varlıklarından biri olabileceği ve sonrasında güçlü bir geri dönüş beklendiği belirtildi. Sui Community, ağ etrafında içerik paylaşan topluluk hesabı olarak biliniyor. Bu iyimser ton, bireysel yatırımcı ilgisinin canlı kaldığını gösterse de kaldıraçlı işlemlerde aynı ölçüde güçlü bir görünüm bulunmuyor.

Sui Community, ağın hızlı geliştiğini ve benzer projelerden ayrışmaya çalıştığını vurgulayarak SUI için güçlü bir geri dönüş beklentisini öne çıkarıyor.

Topluluğun olumlu beklentisi, teknik görünümle birlikte ancak direnç bölgesinin aşılması halinde daha güçlü bir zemin bulabilir. 0,757 doların üzerindeki kalıcı hareket, yükseliş senaryosunu destekleyen ana eşik olarak öne çıkıyor.

Ağ verileri fiyatın ötesinde daha güçlü bir tablo çiziyor

Zincir üstü veriler, fiyat hareketinden daha dengeli bir görünüm sunuyor. DefiLlama verilerine göre SUI ağındaki toplam kilitli varlık değeri yaklaşık 430 milyon dolar seviyesinde istikrarını korurken, günlük aktif adres sayısı temmuz ayında belirgin biçimde arttı.

DefiLlama, merkeziyetsiz finans verilerini izleyen bir platform olarak toplam kilitli varlık değeri gibi temel göstergeleri derliyor. TVL, bir ağ veya uygulamadaki kilitli toplam sermayeyi ifade ediyor ve ekosistemdeki kullanım düzeyine dair önemli sinyal veriyor.

Mini sözlük: TVL, bir blokzincir ekosistemindeki uygulamalara kilitlenen toplam varlığın dolar karşılığıdır. Açık faiz ise vadeli işlemler ve benzeri sözleşmelerde henüz kapatılmamış toplam pozisyon büyüklüğünü gösterir.

GöstergeSon durum
Fiyat0,7324 dolar
Destek0,70 dolar
Direnç0,757 dolar
TVL430 milyon dolar
Açık faiz700 milyon dolardan 600 milyon dolara geriledi

Kullanıcı etkinliğindeki artış, fiyat baskısına rağmen ağın kullanılmaya devam ettiğine işaret ediyor. TVL’nin yatay kalması ve aktif adreslerin yükselmesi, kullanıcıların sermayeyi çekmek yerine ekosistemle etkileşimini sürdürdüğünü gösteriyor.

Açık faiz gerilerken izlenen seviye değişmiyor

CoinGlass verilerine göre açık faiz yaklaşık 700 milyon dolardan 600 milyon dolara düştü. CoinGlass, türev piyasalardaki açık pozisyonlar ve likidasyon verilerini takip eden bir veri platformu olarak öne çıkıyor. Açık faizdeki bu gerileme, yatırımcıların kaldıraçlı pozisyonlarını azalttığını ortaya koyuyor.

Spekülatif işlemlerdeki bu zayıflama, zincir üstü aktivite artmasına rağmen SUI’nin 0,757 dolar direncini henüz aşamamasını açıklayan unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor. Şimdilik SUI yatay sıkışma içinde kalıyor. 0,757 doların üzerinde kalıcı hareket yükseliş beklentisini güçlendirebilir; 0,70 doların altına iniş ise yeni satış baskısını tetikleyebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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