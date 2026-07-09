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SUI

SUI grafiğinde 0,68 ile 0,70 dolar aralığındaki destek korunursa 0,84 dolar direnci gündemde kalıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SUI’de 0,68 ile 0,70 dolar aralığı kısa vadeli yön için kritik destek olarak öne çıkıyor.
  • 📈 Fiyat bu bölgenin üzerinde kalırsa $SUI için 0,84 dolar direnci yeniden hedef haline gelebilir.
  • 📊 Bollinger Bandı ve MACD verileri, satış baskısının ardından alıcıların güç toplamaya çalıştığını gösteriyor.
  • 🧭 Destek kırılırsa daha düşük bölgelerin test edilmesi, ayın geri kalanı için görünümü zayıflatabilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

SUI fiyatı son düşüşün ardından toparlanma işaretleri vermeye başladı. Alıcıların, kısa vadeli görünüm açısından kritik görülen bir destek bölgesini savunmaya çalıştığı belirtiliyor. Bu alanın korunup korunamayacağı, fiyatın yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği konusunda belirleyici olabilir.

İçindekiler
1 Fiyatın izlediği kritik aralık
2 Teknik göstergeler ne söylüyor
3 Kısa vadede gözler destek bölgesinde

Fiyatın izlediği kritik aralık

SUI, haber hazırlanırken 0,7209 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatte işlem hacmi 263,95 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,90 milyar dolar seviyesinde bulundu. Token aynı dönemde yüzde 2,14 değer kazanırken, bu hareket son zayıflığın ardından alım ilgisinin yeniden canlandığına işaret etti.

9 Temmuz 2026 tarihli değerlendirmesinde konuşan kripto para analisti BitGuru, SUI fiyatının sağlıklı bir geri çekilmenin ardından önemli bir destek seviyesine yaklaştığını kaydetti. BitGuru, piyasada teknik analiz paylaşımlarıyla tanınan bir yorumcu olarak biliniyor.

BitGuru, 0,68 ile 0,70 dolar aralığının alıcılar tarafından korunması gereken en önemli bölge olmaya devam ettiğini, bu alanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde sıradaki direncin 0,84 dolar olabileceğini değerlendiriyor.

Analiste göre 0,68 ile 0,70 dolar bandının altına sarkılması durumunda ise yeni bir geri çekilme ihtimali güçlenebilir. Bu nedenle son satış baskısının ardından yapılan destek testi, SUI’nin kısa vadeli yönü açısından yakından izleniyor.

GöstergeSeviye
Güncel fiyat0,7209 dolar
Destek bölgesi0,68 ile 0,70 dolar
Direnç seviyesi0,84 dolar

Teknik göstergeler ne söylüyor

SUI fiyatı şu anda 0,71437 dolardaki orta Bollinger Bandı seviyesine oldukça yakın seyrediyor. Üst bant 0,76787 dolarda, alt bant ise 0,66087 dolarda bulunuyor. Fiyatın dar bir aralıkta dalgalanması, piyasadaki oynaklığın bir miktar azaldığını gösteriyor.

MACD göstergesinde MACD çizgisi eksi 0,01456, sinyal çizgisi ise eksi 0,02204 seviyesinde yer alıyor. Histogramın 0,00748 ile pozitif bölgeye geçmesi, her iki çizgi sıfırın altında kalmasına rağmen alıcı tarafın güç kazanmaya başladığına işaret ediyor.

0,68 ile 0,70 dolar aralığı, SUI’nin mevcut hareketinden önce taban görevi gören bölge olduğu için önem taşıyor. Fiyatın bu alanın üzerinde tutunması, geri çekilmelerde alım yapmak isteyen yatırımcıların piyasada kalmaya devam ettiğini gösterebilir.

Destek bölgesinin korunması, son düşüşün daha geniş bir toparlanma eğilimi içindeki düzeltme olarak görülmesini sağlayabilir. Buna karşılık bu seviyenin net biçimde kırılması, satış baskısını yeniden artırabilir.

Kısa vadede gözler destek bölgesinde

Önümüzdeki birkaç gün, SUI’nin kısa vadeli yönü açısından kritik olabilir. Fiyat 0,68 ile 0,70 dolar bandının üzerinde kalmayı başarırsa 0,84 dolar direncine doğru yeni bir hareket alanı oluşabilir.

Buna karşılık satış baskısının güçlenmesi ve desteğin zayıflaması halinde, toparlanma denemesi öncesinde daha düşük fiyat bölgeleri yeniden test edilebilir. Bu nedenle piyasanın odağında, mevcut destek alanının ayın geri kalanında da alıcı çekip çekmeyeceği yer alıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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