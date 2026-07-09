SUI grafiğinde 0,68 ile 0,70 dolar aralığındaki destek korunursa 0,84 dolar direnci gündemde kalıyor

SUI fiyatı son düşüşün ardından toparlanma işaretleri vermeye başladı. Alıcıların, kısa vadeli görünüm açısından kritik görülen bir destek bölgesini savunmaya çalıştığı belirtiliyor. Bu alanın korunup korunamayacağı, fiyatın yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği konusunda belirleyici olabilir.

Fiyatın izlediği kritik aralık

SUI, haber hazırlanırken 0,7209 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatte işlem hacmi 263,95 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,90 milyar dolar seviyesinde bulundu. Token aynı dönemde yüzde 2,14 değer kazanırken, bu hareket son zayıflığın ardından alım ilgisinin yeniden canlandığına işaret etti.

9 Temmuz 2026 tarihli değerlendirmesinde konuşan kripto para analisti BitGuru, SUI fiyatının sağlıklı bir geri çekilmenin ardından önemli bir destek seviyesine yaklaştığını kaydetti. BitGuru, piyasada teknik analiz paylaşımlarıyla tanınan bir yorumcu olarak biliniyor.

BitGuru, 0,68 ile 0,70 dolar aralığının alıcılar tarafından korunması gereken en önemli bölge olmaya devam ettiğini, bu alanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde sıradaki direncin 0,84 dolar olabileceğini değerlendiriyor.

Analiste göre 0,68 ile 0,70 dolar bandının altına sarkılması durumunda ise yeni bir geri çekilme ihtimali güçlenebilir. Bu nedenle son satış baskısının ardından yapılan destek testi, SUI’nin kısa vadeli yönü açısından yakından izleniyor.

Gösterge Seviye Güncel fiyat 0,7209 dolar Destek bölgesi 0,68 ile 0,70 dolar Direnç seviyesi 0,84 dolar

Teknik göstergeler ne söylüyor

SUI fiyatı şu anda 0,71437 dolardaki orta Bollinger Bandı seviyesine oldukça yakın seyrediyor. Üst bant 0,76787 dolarda, alt bant ise 0,66087 dolarda bulunuyor. Fiyatın dar bir aralıkta dalgalanması, piyasadaki oynaklığın bir miktar azaldığını gösteriyor.

MACD göstergesinde MACD çizgisi eksi 0,01456, sinyal çizgisi ise eksi 0,02204 seviyesinde yer alıyor. Histogramın 0,00748 ile pozitif bölgeye geçmesi, her iki çizgi sıfırın altında kalmasına rağmen alıcı tarafın güç kazanmaya başladığına işaret ediyor.

0,68 ile 0,70 dolar aralığı, SUI’nin mevcut hareketinden önce taban görevi gören bölge olduğu için önem taşıyor. Fiyatın bu alanın üzerinde tutunması, geri çekilmelerde alım yapmak isteyen yatırımcıların piyasada kalmaya devam ettiğini gösterebilir.

Destek bölgesinin korunması, son düşüşün daha geniş bir toparlanma eğilimi içindeki düzeltme olarak görülmesini sağlayabilir. Buna karşılık bu seviyenin net biçimde kırılması, satış baskısını yeniden artırabilir.

Kısa vadede gözler destek bölgesinde

Önümüzdeki birkaç gün, SUI’nin kısa vadeli yönü açısından kritik olabilir. Fiyat 0,68 ile 0,70 dolar bandının üzerinde kalmayı başarırsa 0,84 dolar direncine doğru yeni bir hareket alanı oluşabilir.

Buna karşılık satış baskısının güçlenmesi ve desteğin zayıflaması halinde, toparlanma denemesi öncesinde daha düşük fiyat bölgeleri yeniden test edilebilir. Bu nedenle piyasanın odağında, mevcut destek alanının ayın geri kalanında da alıcı çekip çekmeyeceği yer alıyor.