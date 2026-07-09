HYPE grafiğinde sıkışan simetrik üçgen formasyonuyla güçlü fiyat hareketi beklentisi arttı

HYPE, uzun vadeli simetrik üçgen formasyonu içinde işlem görürken yönü henüz netleşmeyen ancak sert olabilecek bir fiyat hareketine hazırlanıyor. Token 67.94 dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte yüzde 0.84 yükselen varlığın günlük işlem hacmi 715.60 milyon dolar, piyasa değeri ise 17.05 milyar dolar olarak kaydedildi.

Teknik görünümde sıkışma öne çıkıyor

Kripto para analisti Token Talk, 9 Temmuz 2026 tarihli değerlendirmesinde HYPE fiyatının büyük bir simetrik üçgen yapısı içinde dalgalandığını belirtiyor. Bu tür formasyonlar, fiyat aralığının giderek daraldığı ve oynaklığın azaldığı dönemlerde öne çıkıyor. Sıkışmanın uzaması, kırılma gerçekleştiğinde hareketin daha güçlü olabileceğine işaret ediyor.

Token Talk, HYPE fiyatındaki daralan hareket alanının büyük bir kırılmaya zemin hazırladığını, ancak simetrik üçgen formasyonunun yönü tek başına göstermediğini vurguluyor.

Simetrik üçgen, teknik analizde fiyatın daha düşük zirveler ve daha yüksek dipler oluşturduğu sıkışma yapısını tanımlar. Bu formasyon genellikle güçlü bir hareketten sonra ortaya çıkar, ancak kırılmanın yukarı mı aşağı mı olacağını tek başına belirlemez.

Mini sözlük: Simetrik üçgen, fiyatın giderek daralan bir bant içinde hareket ettiği teknik formasyondur. Genellikle sıkışmanın sonuna doğru hacim artışıyla birlikte kırılma izlenir, ancak yön için ek göstergeler takip edilir.

Bollinger bantları destek ve direnç seviyelerini gösteriyor

HYPE fiyatı son günlerde sınırlı geri çekilmeler yaşasa da Bollinger Bantları orta çizgisinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu seviye 66.43 dolarda bulunuyor. Fiyatın bu çizginin üzerinde tutunması, alıcıların genel eğilimi korumaya çalıştığını gösteriyor.

Yukarıda ilk önemli direnç 72.78 dolardaki üst Bollinger bandında yer alıyor. Bu bölgenin aşılması halinde alım iştahı güçlenebilir. Buna karşılık 66.43 doların altına sarkılması durumunda baskı artabilir ve fiyat 60.09 dolardaki alt banda doğru çekilebilir.

Gösterge Seviye Anlamı Anlık fiyat 67.94 dolar Orta bandın üzerinde işlem görüyor Orta Bollinger bandı 66.43 dolar Kısa vadeli ana destek Üst Bollinger bandı 72.78 dolar Yakın direnç noktası Alt Bollinger bandı 60.09 dolar Olası aşağı yönlü hedef bölge

MACD göstergesi ivme kaybına işaret ediyor

MACD verileri kısa vadede pozitif ivmenin zayıfladığını gösteriyor. MACD değeri 1.58924 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi 1.60329 seviyesinde yer alıyor. Histogramın eksi 0.01404 olması, alım momentumunda sınırlı bir yavaşlamaya işaret ediyor.

MACD göstergesinde sinyal çizgisinin üzerine çıkılmadıkça, HYPE fiyatında daha güçlü bir yükseliş denemesi için işlem hacminde belirgin artış gerekebilir.

Analistler, önümüzdeki birkaç işlem seansında fiyatın 66.43 dolar desteği üzerinde kalıp kalamayacağını ve MACD tarafında olumlu bir kesişim oluşup oluşmayacağını izleyecek. Simetrik üçgen formasyonundan gelecek kırılmanın işlem hacmiyle desteklenmesi, bir sonraki yön konusunda daha net sinyal verebilir. Şimdilik HYPE tarafında sıkışma sürüyor ve piyasa önemli bir harekete hazırlanıyor.