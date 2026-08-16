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HYPERLIQUID (HYPE)

Monetalis, UNI satarak HYPE alımı yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Monetalis, UNI pozisyonunun bir bölümünü satarak HYPE alımı yaptı.
  • 📊 Zincir üstü verilere göre fon 3,72 milyon UNI sattı ve 171.543 adet $HYPE aldı.
  • 📌 HYPE fiyatında 52 ile 54 dolar destek, 57 ile 60 dolar aralığı direnç olarak izleniyor.
  • 🔍 60 dolar üzerindeki kapanış, 62 ile 65 dolar bandını yeniden gündeme taşıyabilir.
Onur Atam
Onur Atam

Hyperliquid’in tokenı HYPE, son düzeltmenin ardından kritik destek bölgesinde dengelenmeye çalışıyor. Alıcılar 52 ile 54 dolar aralığını korurken, 57 ile 60 dolar bandı kısa vadede yükselişin önündeki ana direnç olarak öne çıkıyor. Piyasada ayrıca Monetalis’in UNI’den çıkıp HYPE’a yöneldiğine işaret eden zincir üstü işlemler dikkat çekti.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde destek ve direnç öne çıkıyor
2 Zincir üstü verilerde Monetalis hareketi izlendi
3 Piyasa duyarlılığı Bitcoin hareketiyle birlikte izleniyor

Fiyat görünümünde destek ve direnç öne çıkıyor

HYPE, yazım sırasında 56,38 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 130,28 milyon dolar, piyasa değeri ise 14,23 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %1,29’luk artış, fiyatın kısa vadede toparlanma denemesi içinde kaldığını gösteriyor.

Kripto analisti HypedLaunches, HYPE’ın 75 doların üzerindeki zirvenin ardından gelen sert düzeltmeden sonra istikrar aradığını belirtiyor. Token, önce 20 ile 30 dolar bölgesinden yükseldi, nisan ve mayıs aylarında 50 doların üzerine hızlandı, haziranda ise 75 doların üstünü test etti. Ardından 52 ile 53 dolar aralığına gerileyen fiyat, bu bölgede yeniden alıcı buldu.

52 ile 54 dolar aralığı destek açısından önemini korurken, 57 ile 60 dolar bandı kısa vadeli direnç olarak izleniyor. 60 dolar üzerinde bir kapanış, 62 ile 65 dolar bölgesini yeniden gündeme taşıyabilir.

Buna karşın işlem hacmindeki görece zayıflık, yükseliş denemesinin henüz güçlü bir ivme kazanmadığına işaret ediyor. Destek bölgesinin aşağı kırılması halinde daha düşük talep alanlarının yeniden test edilmesi ihtimali masada kalmayı sürdürüyor.

Zincir üstü verilerde Monetalis hareketi izlendi

Lookonchain verilerine göre Monetalis, Uniswap’ın tokenı UNI’deki pozisyonunun bir bölümünü azaltırken Hyperliquid tarafında alım yaptı. Monetalis, merkeziyetsiz finans odaklı yatırımlarıyla bilinen bir fon olarak tanınıyor.

Zincir üstü kayıtlara göre Monetalis’e bağlı cüzdanlar, Cumberland üzerinden 3,72 milyon UNI sattı. Bu satışın toplam değeri yaklaşık 13 milyon dolar oldu. Aynı cüzdanlar, buna karşılık 171.543 adet HYPE aldı ve bu işlemin büyüklüğü 9,56 milyon dolara ulaştı.

Varlıkİşlem türüMiktarTutar
UNISatış3,72 milyon13 milyon dolar
HYPEAlım171.5439,56 milyon dolar

Monetalis’in UNI azaltıp HYPE artırması, Hyperliquid ekosistemine yönelik güvenin güçlendiği yönünde okunuyor. Bununla birlikte bu adım, UNI için uzun vadeli olumsuz bir eğilimin kesin işareti sayılmıyor.

Piyasa duyarlılığı Bitcoin hareketiyle birlikte izleniyor

HYPE’taki görünüm, büyük yatırımcı hareketleri ve genel piyasa eğilimiyle birlikte değerlendiriliyor. Bitcoin’de yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanması, altcoin tarafındaki risk iştahını da destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Kısa vadede yatırımcıların odağında 52 ile 54 dolar destek bölgesi ile 57 ile 60 dolar direnç aralığı bulunuyor. 60 dolar üzerinde gerçekleşecek bir kapanış, 62 ile 65 dolar bandına yönelik beklentileri artırabilir. Buna karşılık fiyatın bu eşiği aşamaması durumunda HYPE’ın bir süre daha yatay bant içinde dalgalanması olası görünüyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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