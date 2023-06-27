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Piyasa Dibini Bilen Kripto Analisti Konuştu: Bu Durum Daha Erken Gelecek!

23:52
27 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçen yılın sonlarında doğru bir şekilde ayı piyasasının dibi olduğunu söyleyen analist, büyük kurumların kripto para piyasalarına düşündüğümüzden daha erken ulaşacağını ileri sürdü. Büyük kurumların Bitcoin’e olan ilgisi fiyat hareketinde önemli etkiler sağlayabilir.

BTC’ye Kurumsal İlgi!

Ayı piyasası ve kripto para karşıtı politikalar, geleneksel finans firmalarının kriptoya katılacağına dair beklentiler yaratırken Placeholder ortağı Chris Burniske, kurumların istediği düzenleyici netliğin mevcut iklimin kaçınılmaz sonucu olduğunu belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

ABD’de devam eden düzenleyici baskı nedeniyle kurumların geleceğine dair umuttan vazgeçmek, yanlış bir ivme düşüncesidir. Bence tam tersi olacak… Kurumların, ABD’nin sürmekte olan adli ve yasama süreçlerinden çıkaracağı türde bir netliğe ihtiyacı var. Dünyanın geri kalanının şimdiden netlik düzenleme yolunda ilerlediğinden bahsetmiyorum bile.

Kripto Paralara Düzenleyici Etkisi!

Burniske, kurumların gelişinin klasik merkezi olmayan finansın (DeFi) sonu anlamına gelmeyeceğini belirtti. Ancak eski ARK Invest analisti, kurumlar kendi ihtiyaçlarına göre daha iyi kalibre edilmiş platformlar aradıkça, “düzenlenmiş sistemlerin” daha büyük ekosistem haline gelebileceğini öne sürdü. Analist konu hakkında şunları söyledi:

DeFi asla ölmeyecek, düzenlemeye tabi olmayan, KYC/AML (müşterinizi tanıyın/kara para aklamayı önleme) kripto parası da asla ölmeyecek. Ancak blok zincirlerinin daha şeffaf ve sermaye açısından verimli mimarileri üzerine inşa edilen ‘düzenlenmiş sistemlerin’ daha da büyüyeceği yüksek bir ihtimal. Eminim ‘düzenlenmiş bir IFS’nin (İnternet Finans Sistemi)’ kriptonun temel ideallerini sattığından yakınan insanlar olacaktır.  Bunu anlıyorum, ancak aynı zamanda devrimlerin zamanla ve IFS erişimi genişlettiği sürece yumuşadığını da düşünüyorum. Verimli, adil ve performanslı finansal hizmetler için iyi iş çıkardık.

Burniske, tezinin Placeholder’ın analistler madenciler ve küresel sabit gelirli yatırımcılar için kurumsal düzeyde sermaye verimliliği sağlayan merkezi olmayan bir finans protokolü olan Infinity Exchange’e yaptığı yatırımı desteklediğini söyledi.

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