Dogecoin’de aylık grafikte olası yükseliş dönüşü sinyali güçlendi

Dogecoin, aylık grafikte 2022’de görülen toparlanma yapısına benzer bir görünüm sergilerken, teknik göstergeler ve zincir üstü veriler piyasada dikkatle izleniyor. Son aylık periyotta oluşan TD Sequential alım sinyali, satış baskısının zayıflayabileceğine işaret ederken, büyük cüzdan hareketleri de bu tabloyu destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Teknik görünüm 2022 ile benzerlik taşıyor

Kripto para analisti Ali Charts, Dogecoin’in aylık grafiğinde Tom DeMark Sequential göstergesinin geçen ay alım sinyali verdiğini belirtiyor. Bu gösterge, fiyat hareketlerinde olası yön değişimlerini takip etmek için kullanılıyor ve özellikle uzun vadeli grafiklerde yakından izleniyor.

Mini sözlük: TD Sequential, piyasalarda trendin yorulup yorulmadığını ve olası dönüş noktalarını tespit etmeye çalışan teknik analiz göstergesidir. Doji ise açılış ve kapanışın birbirine çok yakın olduğu mum yapısını ifade eder ve kararsızlığa işaret edebilir.

Mevcut yapı, Ağustos 2022’de Dogecoin grafiğinde görülen dizilime benzetiliyor. O dönemde ters çekiç görünümünün ardından TD alım sinyali gelmiş, sonrasında doji mum oluşmuştu. Bu dizilimin ardından fiyat aylık ölçekte güçlü bir yükseliş kaydetmişti. Buna karşın benzerliğin tek başına aynı sonucun tekrarlanacağı anlamına gelmediği vurgulanıyor.

Ali Charts, Dogecoin’in aylık grafiğinde geçen ay oluşan TD Sequential alım sinyalinin, satış baskısında zayıflamaya ve daha geniş çaplı bir yön değişimine işaret edebileceğini aktarıyor.

Büyük cüzdan birikimi izleniyor

Olumlu görünüm yalnızca teknik tabloyla sınırlı değil. Zincir üstü veriler, büyük yatırımcıların son dönemde kayda değer miktarda DOGE topladığını gösteriyor. Verilere göre yaklaşık 430 milyon DOGE’lik birikim gerçekleşti. Bu hareket, büyük oyuncuların güveninin artıyor olabileceğine dair bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Bununla birlikte, balina birikiminin tek başına kalıcı bir trend değişimini garanti etmediği belirtiliyor. Bu tür hareketlerin anlam kazanması için teknik ivmenin de iyileşmesi ve satış baskısının zayıflaması gerekiyor. Aksi halde birikim verisi, piyasada geçici bir ilgi artışıyla sınırlı kalabilir.

0.0813 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor

Piyasada en yakından izlenen seviye 0.0813 dolar direnci olarak öne çıkıyor. Bu bölge daha önce yoğun işlem görmüş bir alan olduğu için, aylık kapanışın bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi alıcıların yeniden kontrol sağlamaya başladığına dair önemli bir teyit sayılabilir.

Direncin desteğe dönüşmesi halinde piyasa odağı bir sonraki URPD direnç bölgesi olan 0.177 dolara kayabilir. Ancak bunun için mevcut aylık yapının gerçekten 2022’deki gibi bir dönüş formasyonuna evrilmesi gerekiyor. TD Sequential alım sinyali ve olumlu mum yapısı beklentileri desteklese de, kesin yön için kırılımın teyidi önemini koruyor.

0.0813 doların üzerinde aylık kapanış, Dogecoin’de satıcı baskısının aşıldığına dair güçlü bir teknik işaret oluşturabilir.

Kripto para piyasalarında oynaklığın yüksek seyretmesi nedeniyle, teknik sinyallerin ve zincir üstü hareketlerin tek başına kesin sonuç vermediği hatırlatılıyor. Bu nedenle yatırımcıların özellikle aylık kapanış yapısını ve direnç bölgesindeki fiyat davranışını izlemeyi sürdürmesi bekleniyor.