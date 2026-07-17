Ethereum haftalık işlem sayısında tarihinin en yüksek üçüncü seviyesine çıktı

Ethereum ağında son bir haftada 18.658.277 işlem gerçekleşti. Everstake’in, Blockworks Research verilerine dayandırdığı paylaşıma göre bu rakam, ağ tarihindeki en yüksek üçüncü haftalık işlem sayısı olarak kayda geçti.

Fiyat hareketinden bağımsız kullanım artışı

Bu seviye, kripto para piyasasında görece sakin bir dönemde görüldü. Bu durum, Ethereum’daki zincir üstü faaliyetlerin kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından bağımsız biçimde güçlenmeye devam ettiğine işaret ediyor.

Everstake, önceki dönemlerde benzer işlem yoğunluğunun daha çok güçlü piyasa coşkusuyla aynı zamana denk geldiğini belirtti. Son verinin dikkat çekici yanı ise belirgin bir fiyat rallisi olmadan oluşması oldu.

Everstake, Ethereum’daki ilerlemenin yalnızca fiyat hareketleriyle ölçülmemesi gerektiğini, ağ benimsenmesi ile altyapı gelişiminin kısa vadeli piyasa havasından bağımsız biçimde sürdüğünü vurguluyor.

Verilerin kaynağı olan Blockworks Research, büyük blokzincir ekosistemlerindeki zincir üstü faaliyetleri izleyen bir araştırma kuruluşu olarak biliniyor. Everstake ise staking altyapısı sağlayan bir şirket olarak ağ verilerini düzenli biçimde paylaşıyor.

İşlem trafiğini hangi alanlar destekliyor

Ethereum’daki güncel tablo, ağ kullanımının yalnızca spekülatif alım satımla sınırlı kalmadığını gösteriyor. Merkeziyetsiz finans uygulamaları, stabilcoin transferleri, tokenleştirilmiş varlıklar, NFT altyapısı ve Katman 2 ölçekleme çözümleri işlem üretmeye devam ediyor.

Mini sözlük: Katman 2 rollup, işlemleri ana ağın dışında topluca işleyip sonucu Ethereum’a taşıyan ölçekleme yöntemidir. Bu yapı, ağın güvenliğinden yararlanırken daha düşük maliyet ve daha yüksek kapasite sağlamayı amaçlar.

DefiLlama verilerine göre Ethereum, toplam kilitli varlık değeri bakımından akıllı sözleşme ağları arasında liderliğini koruyor. Kurumsal tarafta da tokenizasyon ve mutabakat süreçlerinde Ethereum tabanlı altyapılara ilginin sürdüğü görülüyor.

Gösterge Durum Haftalık işlem sayısı 18.658.277 Tarihsel sıralama En yüksek üçüncü hafta Piyasa koşulu Görece sakin dönem

Uzun vadeli göstergeler öne çıkıyor

Everstake, piyasa döngülerinin değişebildiğini ancak altyapı gelişiminin zaman içinde birikerek ilerlediğini savunuyor. Şirket, bu nedenle günlük fiyat değişimleri yerine ağın temel göstergelerine daha fazla odaklanılması gerektiğini düşünüyor.

Şirketin değerlendirmesine göre piyasalar döngüler halinde hareket ederken altyapı gelişimi kesintisiz şekilde birikiyor.

Geliştiriciler ve yatırımcılar açısından işlem sayısındaki artış, ekosistemin sağlığına ilişkin önemli sinyallerden biri kabul ediliyor. Bununla birlikte, yüksek işlem hacmi tek başına token fiyatında ya da ağ gelirlerinde doğrudan artış anlamına gelmiyor.

Yatırımcılar başka metrikleri de izliyor

Analistler, Ethereum’daki faaliyetin değerlendirilmesinde aktif adresler, ücret gelirleri, doğrulayıcı katılımı ve Katman 2 benimsenmesi gibi ek göstergelerin de dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

Son veriler, ABD’de spot ETH ETF’lerinin devreye alınmasının ardından kurumsal ilginin genişlediği bir döneme denk geldi. Haftalık işlem sayısındaki artışın ETF girişleriyle doğrudan bağlantısı kurulmasa da, ağ kullanımının güçlü kalması Ethereum’un dijital varlık altyapısındaki rolünü destekleyen unsurlardan biri olarak izleniyor.