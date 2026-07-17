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Ethereum (ETH)

Ethereum haftalık işlem sayısında tarihinin en yüksek üçüncü seviyesine çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum ağında son haftada 18.658.277 işlem gerçekleşti ve $ETH tarihinin en yüksek üçüncü haftasına ulaştı.
  • 📊 Bu artış, kripto para piyasasının görece sakin seyrettiği bir dönemde kaydedildi.
  • 🏗️ DeFi, stabilcoin transferleri, NFT altyapısı ve Katman 2 çözümleri ağ kullanımını destekledi.
  • 👀 Analistler, bu veriyi aktif adresler ve ücret gelirleri gibi diğer göstergelerle birlikte izliyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ethereum ağında son bir haftada 18.658.277 işlem gerçekleşti. Everstake’in, Blockworks Research verilerine dayandırdığı paylaşıma göre bu rakam, ağ tarihindeki en yüksek üçüncü haftalık işlem sayısı olarak kayda geçti.

İçindekiler
1 Fiyat hareketinden bağımsız kullanım artışı
2 İşlem trafiğini hangi alanlar destekliyor
3 Uzun vadeli göstergeler öne çıkıyor
4 Yatırımcılar başka metrikleri de izliyor

Fiyat hareketinden bağımsız kullanım artışı

Bu seviye, kripto para piyasasında görece sakin bir dönemde görüldü. Bu durum, Ethereum’daki zincir üstü faaliyetlerin kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından bağımsız biçimde güçlenmeye devam ettiğine işaret ediyor.

Everstake, önceki dönemlerde benzer işlem yoğunluğunun daha çok güçlü piyasa coşkusuyla aynı zamana denk geldiğini belirtti. Son verinin dikkat çekici yanı ise belirgin bir fiyat rallisi olmadan oluşması oldu.

Everstake, Ethereum’daki ilerlemenin yalnızca fiyat hareketleriyle ölçülmemesi gerektiğini, ağ benimsenmesi ile altyapı gelişiminin kısa vadeli piyasa havasından bağımsız biçimde sürdüğünü vurguluyor.

Verilerin kaynağı olan Blockworks Research, büyük blokzincir ekosistemlerindeki zincir üstü faaliyetleri izleyen bir araştırma kuruluşu olarak biliniyor. Everstake ise staking altyapısı sağlayan bir şirket olarak ağ verilerini düzenli biçimde paylaşıyor.

İşlem trafiğini hangi alanlar destekliyor

Ethereum’daki güncel tablo, ağ kullanımının yalnızca spekülatif alım satımla sınırlı kalmadığını gösteriyor. Merkeziyetsiz finans uygulamaları, stabilcoin transferleri, tokenleştirilmiş varlıklar, NFT altyapısı ve Katman 2 ölçekleme çözümleri işlem üretmeye devam ediyor.

Mini sözlük: Katman 2 rollup, işlemleri ana ağın dışında topluca işleyip sonucu Ethereum’a taşıyan ölçekleme yöntemidir. Bu yapı, ağın güvenliğinden yararlanırken daha düşük maliyet ve daha yüksek kapasite sağlamayı amaçlar.

DefiLlama verilerine göre Ethereum, toplam kilitli varlık değeri bakımından akıllı sözleşme ağları arasında liderliğini koruyor. Kurumsal tarafta da tokenizasyon ve mutabakat süreçlerinde Ethereum tabanlı altyapılara ilginin sürdüğü görülüyor.

GöstergeDurum
Haftalık işlem sayısı18.658.277
Tarihsel sıralamaEn yüksek üçüncü hafta
Piyasa koşuluGörece sakin dönem

Uzun vadeli göstergeler öne çıkıyor

Everstake, piyasa döngülerinin değişebildiğini ancak altyapı gelişiminin zaman içinde birikerek ilerlediğini savunuyor. Şirket, bu nedenle günlük fiyat değişimleri yerine ağın temel göstergelerine daha fazla odaklanılması gerektiğini düşünüyor.

Şirketin değerlendirmesine göre piyasalar döngüler halinde hareket ederken altyapı gelişimi kesintisiz şekilde birikiyor.

Geliştiriciler ve yatırımcılar açısından işlem sayısındaki artış, ekosistemin sağlığına ilişkin önemli sinyallerden biri kabul ediliyor. Bununla birlikte, yüksek işlem hacmi tek başına token fiyatında ya da ağ gelirlerinde doğrudan artış anlamına gelmiyor.

Yatırımcılar başka metrikleri de izliyor

Analistler, Ethereum’daki faaliyetin değerlendirilmesinde aktif adresler, ücret gelirleri, doğrulayıcı katılımı ve Katman 2 benimsenmesi gibi ek göstergelerin de dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

Son veriler, ABD’de spot ETH ETF’lerinin devreye alınmasının ardından kurumsal ilginin genişlediği bir döneme denk geldi. Haftalık işlem sayısındaki artışın ETF girişleriyle doğrudan bağlantısı kurulmasa da, ağ kullanımının güçlü kalması Ethereum’un dijital varlık altyapısındaki rolünü destekleyen unsurlardan biri olarak izleniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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