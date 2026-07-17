Chainlink tokenizasyon ilgisiyle 8 dolar desteğini koruyor

Chainlink, tokenleştirilmiş varlık ekosistemindeki konumuna yaptığı vurgu sonrası yeniden piyasanın odağına girdi. Kurumsal aktörlerin blokzincir tabanlı finans uygulamalarına ilgisinin sürmesi, ağın uzun vadeli rolüne yönelik beklentileri destekledi.

Tokenizasyon vurgusu öne çıktı

LINK, haberin yayımlandığı sırada 8,16 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatte %2,16 gerileyen varlık, buna rağmen artan türev işlem ilgisi ve gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesine yönelik canlanan beklentilerle destek buldu.

Chainlink, X üzerinden yaptığı paylaşımda kendisini çok trilyon dolarlık tokenizasyon eğiliminin merkezinde konumlandırdı. Paylaşımda Ondo, Robinhood, Maple, Centrifuge, OpenEden ve Securitize gibi ekosistem katılımcılarına da yer verildi.

Chainlink, çok trilyon dolarlık tokenizasyon eğiliminin merkezinde yer aldığını vurguladı.

Bu açıklama yeni bir ürün duyurusundan çok, Chainlink’in tokenleştirilmiş finans alanındaki artan rolüne işaret etti. Protokol, blokzincir ağları arasında tokenleştirilmiş varlıkların çalışmasını destekleyen merkeziyetsiz veri akışları ve birlikte çalışabilirlik altyapısı sunuyor. Chainlink, farklı ağlar arasında veri taşıma ve mesajlaşma altyapısıyla bilinen bir proje olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, hisse senedi, fon veya tahvil gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. Gerçek dünya varlıkları anlamına gelen RWA ise bu fiziksel ya da geleneksel finans ürünlerinin zincir üstü ortama taşınmış halini ifade eder.

8 dolar çevresindeki destek izleniyor

Günlük TradingView grafiğine göre LINK için ilk önemli direnç 8,58 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu nokta aynı zamanda Bollinger bantlarının üst çizgisiyle örtüşüyor. Fiyatın orta bandın üzerine yeniden çıkması, son geri çekilmenin ardından satış baskısının zayıflamış olabileceğine işaret ediyor.

On Balance Volume göstergesi yaklaşık 895 milyon seviyesinde yatay seyretti. Bu görünüm, alıcıların pozisyonlarını hızla kapatmak yerine birikim yapmayı sürdürdüğüne işaret edebilir. 8,58 doların üzerinde günlük kapanış, yukarı yönlü beklentileri güçlendirebilir. Buna karşılık 7,98 doların altına sarkılması halinde 7,48 dolar civarındaki bir sonraki destek gündeme gelebilir.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 8,16 dolar İlk direnç 8,58 dolar İlk destek 7,98 dolar Sonraki destek 7,48 dolar

Türev piyasasında ilgi arttı

CoinGlass verilerine göre LINK açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 450 milyon dolara çıktı. Bu seviye, son haftaların en yüksek değerlerinden biri olarak kayda geçti. Fiyat dar bantta hareket ederken açık pozisyonların yükselmesi, piyasaya yeni sermaye girişine ve yatırımcıların daha büyük bir harekete hazırlık yaptığına işaret edebiliyor.

Açık pozisyonların yükselmesi tek başına fiyat yönünü belirlemese de türev piyasasında katılımın arttığını gösteriyor.

Yatırımcılar şimdi Chainlink’in tokenizasyon alanındaki genişleyen etkisinin, fiyatın kritik direncin üzerine taşınmasına katkı sağlayıp sağlamayacağını izliyor. Açık pozisyon verisi yön konusunda kesin bir sinyal vermese de piyasadaki ilginin canlı kaldığını ortaya koyuyor.