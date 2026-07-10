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CHAINLINK (LINK)

CryptoWZRD verilerinde LINK için 7.65 dolar eşiği öne çıktı! Sıradaki hareket neyi gösterecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 LINK cephesinde 7.65 dolar direnci kısa vadeli en kritik eşik olarak öne çıktı.
  • 📊 Alıcılar $LINK ’te düşen kama yapısının alt bandında savunma vermeye çalışıyor.
  • ⚖️ Üst bandın aşılması toparlanma ihtimalini güçlendirebilir, aksi halde yatay sıkışma sürebilir.
  • 🕰️ Tokenin 52.70 dolarlık tarihi zirvesine kıyasla piyasa şimdi daha zayıf hacim ve sınırlı ivme izliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Chainlink’in yerel tokeni LINK, Bitcoin karşısında aylardır süren düşen kama formasyonu içinde işlem görüyor. Bu yapı genellikle uzun süreli satış baskısı ve yatay sıkışma dönemlerinde ortaya çıkıyor. Son görünümde fiyat, formasyonun alt bandına yaklaşırken alıcılar mevcut seviyeyi korumaya çalışıyor.

İçindekiler
1 Düşen kama yapısı dikkat çekiyor
2 Kısa vadede 7.65 dolar direnci öne çıkıyor
3 Chainlink ekosisteminde gözler ivme değişiminde

Düşen kama yapısı dikkat çekiyor

Analist Time Freedom’ın aylık LINK/BTC grafiğine göre formasyon, LINK’in son tepesinden bu yana daha düşük zirveler ve zayıflayan fiyat hareketleriyle şekillendi. Bu görünüm, satış baskısının tamamen ortadan kalkmadığını ancak önceki döneme kıyasla kademeli biçimde hafiflemiş olabileceğini gösteriyor.

Grafikte LINK’in kama yapısının son bölümüne yaklaştığı görülüyor. Bu tür dönemlerde alıcılarla satıcılar arasındaki mücadele sertleşebildiği için oynaklık artabiliyor. Üst trend çizgisinin aşılması, mevcut aşağı yönlü yapının zayıfladığına işaret edebilir. Buna karşılık reddedilme sürerse sıkışma süresi uzayabilir.

Mini sözlük: Düşen kama, fiyatın hem daha düşük zirveler hem de daha düşük dipler oluşturduğu, ancak bu hareketin giderek daraldığı teknik formasyondur. Genelde yön değişimi ihtimalini gündeme getirir, ancak tek başına kesin sinyal sayılmaz ve kırılımın teyidi gerekir.

Uzun vadeli zaman diliminde göreceli güç endeksi olan RSI da düşük seviyelere yakın seyrediyor. Bu görünüm, önceki döngülerle kıyaslandığında piyasadaki ivmenin sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.

Time Freedom’ın paylaştığı grafikte LINK, düşen kama formasyonunun son bölümüne ilerliyor; bu aşamada alıcılar ile satıcılar arasındaki mücadele nedeniyle oynaklığın artması izleniyor.

Kısa vadede 7.65 dolar direnci öne çıkıyor

Analist CryptoWZRD, LINK’in haftayı zayıf bir eğilimle tamamladığını ve 7.65 dolar bölgesinin bir sonraki hareket açısından kritik direnç olduğunu belirtti. Bu seviyenin üzerine yerleşilmesi halinde daha güçlü bir toparlanma alanı açılabilir. Aksi durumda fiyatın yatay bant içinde kalmayı sürdürmesi beklenebilir.

LINK gün içinde yaklaşık 7.60 ile 7.70 dolar aralığında kapanış yaptı. Son 24 saatte sınırlı bir yükseliş görülse de göstergeler henüz net bir yön değişimini doğrulamıyor. Alıcılar ilerleme sağlamaya çalışırken piyasa, bu çabanın kalıcı olup olmayacağına odaklanmış durumda.

Chainlink ekosisteminde gözler ivme değişiminde

Chainlink, merkeziyetsiz uygulamalara dış veri sağlayan oracle altyapısıyla kripto ekosisteminde önemli ağlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle LINK’teki teknik görünüm yalnızca token fiyatı açısından değil, ekosisteme yönelik risk iştahı bakımından da yakından izleniyor.

Teknik grafikler, LINK işlem hacminin geçmiş dönemlere kıyasla belirgin biçimde düşük kaldığını gösteriyor. Tokenin tarihi zirvesi yaklaşık 52.70 dolar seviyesindeyken mevcut yapı daha çok destek bölgeleri ve alıcıların düşüş eğilimini durduracak yeterli ivmeyi toplayıp toplayamayacağı sorusu etrafında şekilleniyor.

Şu aşamada LINK, bir yandan olası kama kırılımı diğer yandan süren yatay sıkışma arasında dengeleniyor. Kısa vadede 7.65 dolar seviyesi, piyasanın yön tayini için en yakından izlenen işaretlerden biri olmayı sürdürüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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