Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

SpaceX cüzdanları arasındaki küçük Bitcoin transferleri, şirketin BTC satışı yaptığına işaret etmedi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 SpaceX cüzdanları arasında altı ay sonra görülen küçük Bitcoin transferleri, satış işareti vermedi.
  • 🛰️ İşlemlerin toplamı 300 doların altında kaldı ve bilinen borsa adreslerine çıkış görülmedi.
  • ₿ Yatırımcılar, SpaceX’in 18.712 BTC’lik rezervi nedeniyle $BTC bağlantılı cüzdan hareketlerini yakından izliyor.
  • 📊 Strategy’nin 29 Haziran ile 5 Temmuz arasındaki 3.588 BTC satışının ardından şirket cüzdanları daha hassas takip ediliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

SpaceX ile etiketlenmiş bir cüzdandan yapılan küçük ölçekli Bitcoin transferi, şirketin BTC rezervlerine ilişkin yeni soruları gündeme getirdi. Buna karşın zincir üstü veriler, şu aşamada olası bir satıştan çok rutin cüzdan hareketlerine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Transferlerin boyutu sınırlı kaldı
2 Küçük işlemler satış sinyali vermedi
3 Yatırımcılar şirket cüzdanlarını yakından izliyor

Transferlerin boyutu sınırlı kaldı

Arkham verilerine göre SpaceX, yaklaşık altı ay sonra ilk kez şirketle ilişkilendirilen cüzdanlar arasında Bitcoin taşıdı. Toplam tutar 300 doların altında kaldı ve varlıklar bilinen bir borsa yatırma adresine gönderilmedi.

Şirketin elinde güncel fiyatlarla yaklaşık 1,16 milyar dolar değerinde 18.712 BTC bulunuyor. SpaceX, Elon Musk’ın kurduğu özel uzay ve roket şirketi olarak biliniyor. Haziran ayındaki halka arz başvurusunun ardından şirketin Bitcoin rezervi kamuya açık bilançoda daha görünür hale geldi ve cüzdan hareketleri daha yakından izlenmeye başladı.

Mevcut veriler, SpaceX’in Bitcoin sattığını göstermiyor. Taşınan varlıklar şirketle bağlantılı etiketli cüzdanlar arasında kaldı ve miktarlar hazine varlıklarında tasfiyeye işaret edecek ölçekte görünmedi.

7 Temmuz’da SpaceX ile ilişkilendirilen bir adres, yine şirketin kontrolündeki başka bir adrese yaklaşık 88 dolarlık BTC gönderdi. Gönderen adresin üzerinde Coinbase Prime Custody etiketi bulunması, işlemin saklama hizmeti yönetimiyle bağlantılı olabileceğini düşündürüyor.

Mini sözlük: Coinbase Prime Custody, kurumsal yatırımcılar için geliştirilen saklama hizmetidir. Bu yapı, büyük miktardaki dijital varlıkların güvenli biçimde tutulması ve kurum içi transferlerin yönetilmesi için kullanılır.

Küçük işlemler satış sinyali vermedi

Diğer hareketler de benzer şekilde düşük tutarlı oldu. Arkham verileri yaklaşık 0.00213 BTC değerinde 135 dolarlık ve 0.00139 BTC değerinde 89 dolarlık iki ayrı transfer daha gösterdi. Ayrıca Coinbase Prime, bir SpaceX adresine yaklaşık 0.000738 BTC, yani 47 dolar civarında bir ekleme yaptı.

Bu tür küçük transferler genellikle cüzdan erişimini test etmek, ağ ücretlerini karşılamak, hedef adresleri doğrulamak ya da saklama yapısında değişiklik öncesi hazırlık yapmak için kullanılıyor. İşlem büyüklüğü, SpaceX’in toplam Bitcoin varlığıyla kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldı.

Borsalara ait bilinen yatırma adreslerine herhangi bir transferin gitmemesi, piyasanın özellikle dikkat ettiği ayrıntılardan biri oldu; çünkü bu tür girişler çoğu zaman olası satışların erken işareti olarak izleniyor.

Yatırımcılar şirket cüzdanlarını yakından izliyor

Zincir üstü veriler, SpaceX’in bu transferleri hangi amaçla yaptığına tek başına kesin yanıt vermiyor. Cüzdan bakımı, varlık birleştirme, adres rotasyonu, altyapı kontrolü ya da daha sonraki bir transfer için hazırlık gibi ihtimaller öne çıkıyor.

SpaceX, son transferlerden önce altı ay boyunca etiketli cüzdanlarında kayda değer bir hareket göstermemişti. Önceki daha büyük işlemlerde ise şirket kontrolündeki adresler ile Coinbase Prime saklama altyapısı arasında yaklaşık 1.000 BTC’lik transferler görülmüş, yine doğrudan borsa satışı tespit edilmemişti.

Şirket yeni hareketlilik için kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı. Buna rağmen yatırımcılar ve analistler, halka açık Bitcoin rezervi taşıyan şirketlerin listelenme sonrasında daha yoğun denetime tabi tutulması nedeniyle bu cüzdanları izlemeyi sürdürüyor.

Son hareketler, kısa süre önce Bitcoin hazine yönetiminde daha aktif bir çizgiye yönelen Strategy ile de karşılaştırıldı. Ancak SpaceX’in son transferleri, 29 Haziran ile 5 Temmuz arasında 3.588 BTC satarak yaklaşık 216 milyon dolar elde eden Strategy örneğine kıyasla çok daha küçük kaldı ve şirket bağlantılı cüzdanların dışına çıkmadı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de günlük kapanış için izlenen 64.700 dolar seviyesi, yeni yükselişin yönünü belirleyebilir

Wells Fargo kripto bağlantılı portföyünde Strategy ve Ethereum ağırlığını artırdı

Bitcoin 61 bin doların üzerinde tutunarak 67 bin ile 70 bin dolar aralığını gündeme taşıdı

Analist Niels, ABD hisse senetlerinde sert düzeltme yaşanması halinde Bitcoin’de son bir satış dalgası görülebileceğini öngörüyor

JPMorgan, Bitcoin için asıl uzun vadeli riskin özel blokzincir ağlarına yönelim olduğunu açıkladı

Bitcoin, İran ile yeni anlaşma umutlarının güçlenmesiyle 63 bin doların üzerine çıktı

Trump’ın ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından Bitcoin geriledi

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı CoinGlass verilerinde 2,14 milyar XRP dikkat çekti! 7 milyar dolarlık çıkışa rağmen piyasada neler yaşandı?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

CoinGlass verilerinde 2,14 milyar XRP dikkat çekti! 7 milyar dolarlık çıkışa rağmen piyasada neler yaşandı?
RIPPLE (XRP)
Eski SWIFT yöneticisi, SWIFT’in XRP’yi destekleyeceği iddiasını yalanladı
RIPPLE (XRP)
Bitcoin’de günlük kapanış için izlenen 64.700 dolar seviyesi, yeni yükselişin yönünü belirleyebilir
BITCOIN (BTC)
Robinhood Chain’e ilk haftada 70 milyon doları aşan ETH girişi gerçekleşti
Ethereum (ETH)
Zcash, Ironwood güncellemesini 28 Temmuz’da ana ağa alacağını açıkladı
Zcash (ZEC)
Lost your password?