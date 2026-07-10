SpaceX cüzdanları arasındaki küçük Bitcoin transferleri, şirketin BTC satışı yaptığına işaret etmedi

SpaceX ile etiketlenmiş bir cüzdandan yapılan küçük ölçekli Bitcoin transferi, şirketin BTC rezervlerine ilişkin yeni soruları gündeme getirdi. Buna karşın zincir üstü veriler, şu aşamada olası bir satıştan çok rutin cüzdan hareketlerine işaret ediyor.

Transferlerin boyutu sınırlı kaldı

Arkham verilerine göre SpaceX, yaklaşık altı ay sonra ilk kez şirketle ilişkilendirilen cüzdanlar arasında Bitcoin taşıdı. Toplam tutar 300 doların altında kaldı ve varlıklar bilinen bir borsa yatırma adresine gönderilmedi.

Şirketin elinde güncel fiyatlarla yaklaşık 1,16 milyar dolar değerinde 18.712 BTC bulunuyor. SpaceX, Elon Musk’ın kurduğu özel uzay ve roket şirketi olarak biliniyor. Haziran ayındaki halka arz başvurusunun ardından şirketin Bitcoin rezervi kamuya açık bilançoda daha görünür hale geldi ve cüzdan hareketleri daha yakından izlenmeye başladı.

Mevcut veriler, SpaceX’in Bitcoin sattığını göstermiyor. Taşınan varlıklar şirketle bağlantılı etiketli cüzdanlar arasında kaldı ve miktarlar hazine varlıklarında tasfiyeye işaret edecek ölçekte görünmedi.

7 Temmuz’da SpaceX ile ilişkilendirilen bir adres, yine şirketin kontrolündeki başka bir adrese yaklaşık 88 dolarlık BTC gönderdi. Gönderen adresin üzerinde Coinbase Prime Custody etiketi bulunması, işlemin saklama hizmeti yönetimiyle bağlantılı olabileceğini düşündürüyor.

Mini sözlük: Coinbase Prime Custody, kurumsal yatırımcılar için geliştirilen saklama hizmetidir. Bu yapı, büyük miktardaki dijital varlıkların güvenli biçimde tutulması ve kurum içi transferlerin yönetilmesi için kullanılır.

Küçük işlemler satış sinyali vermedi

Diğer hareketler de benzer şekilde düşük tutarlı oldu. Arkham verileri yaklaşık 0.00213 BTC değerinde 135 dolarlık ve 0.00139 BTC değerinde 89 dolarlık iki ayrı transfer daha gösterdi. Ayrıca Coinbase Prime, bir SpaceX adresine yaklaşık 0.000738 BTC, yani 47 dolar civarında bir ekleme yaptı.

Bu tür küçük transferler genellikle cüzdan erişimini test etmek, ağ ücretlerini karşılamak, hedef adresleri doğrulamak ya da saklama yapısında değişiklik öncesi hazırlık yapmak için kullanılıyor. İşlem büyüklüğü, SpaceX’in toplam Bitcoin varlığıyla kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldı.

Borsalara ait bilinen yatırma adreslerine herhangi bir transferin gitmemesi, piyasanın özellikle dikkat ettiği ayrıntılardan biri oldu; çünkü bu tür girişler çoğu zaman olası satışların erken işareti olarak izleniyor.

Yatırımcılar şirket cüzdanlarını yakından izliyor

Zincir üstü veriler, SpaceX’in bu transferleri hangi amaçla yaptığına tek başına kesin yanıt vermiyor. Cüzdan bakımı, varlık birleştirme, adres rotasyonu, altyapı kontrolü ya da daha sonraki bir transfer için hazırlık gibi ihtimaller öne çıkıyor.

SpaceX, son transferlerden önce altı ay boyunca etiketli cüzdanlarında kayda değer bir hareket göstermemişti. Önceki daha büyük işlemlerde ise şirket kontrolündeki adresler ile Coinbase Prime saklama altyapısı arasında yaklaşık 1.000 BTC’lik transferler görülmüş, yine doğrudan borsa satışı tespit edilmemişti.

Şirket yeni hareketlilik için kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı. Buna rağmen yatırımcılar ve analistler, halka açık Bitcoin rezervi taşıyan şirketlerin listelenme sonrasında daha yoğun denetime tabi tutulması nedeniyle bu cüzdanları izlemeyi sürdürüyor.

Son hareketler, kısa süre önce Bitcoin hazine yönetiminde daha aktif bir çizgiye yönelen Strategy ile de karşılaştırıldı. Ancak SpaceX’in son transferleri, 29 Haziran ile 5 Temmuz arasında 3.588 BTC satarak yaklaşık 216 milyon dolar elde eden Strategy örneğine kıyasla çok daha küçük kaldı ve şirket bağlantılı cüzdanların dışına çıkmadı.