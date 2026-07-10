CoinGlass verilerinde 2,14 milyar XRP dikkat çekti! 7 milyar dolarlık çıkışa rağmen piyasada neler yaşandı?

XRP, perşembe günkü işlemlerde yüzde 1,8 yükselerek 1,10 dolar eşiğinin üzerine çıktı. Gün içi en düşük seviye 1,0827 dolar, en yüksek seviye ise 1,1065 dolar oldu. Fiyat daha sonra 1,1020 ile 1,1040 dolar aralığında dengelendi.

Hacim artışı gece saatlerinde hızlandı

Yukarı yönlü hareketin belirginleştiği an, TSİ ile sabaha karşı saatlere denk geldi. İşlem hacmi 43,51 milyon XRP’ye ulaşarak son 24 saatin ortalamasının yaklaşık yüzde 88 üzerine çıktı. Takip eden saatte de 14,17 milyon XRP el değiştirdi ve fiyat 1,0958 dolardan 1,1052 dolara taşındı. Bu seviyeden sonra satışların güç kazandığı görüldü.

Analist Celal Küçüker, iki yıl önce XRP’nin yalnızca bir ay içinde yüzde 500’ün üzerinde yükseldiğini hatırlatarak, yıl sonuna kadar 7 dolar ihtimalinin erken biçimde dışlanmaması gerektiğini savundu.

Bu değerlendirme, özellikle bireysel yatırımcı cephesinde son günlerde güçlenen iyimser beklentileri yansıtıyor. Vadeli piyasalarda açık pozisyon miktarı da bu tabloyu destekleyen bir görünüm sundu. CoinGlass verilerine göre XRP sürekli vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğü salı günkü 2,09 milyar XRP seviyesinden 2,14 milyar XRP’ye yükseldi.

Mini sözlük: Açık pozisyon, henüz kapatılmamış vadeli işlem sözleşmelerinin toplamını gösterir. Bu verinin artması, piyasaya yeni para veya yeni pozisyon girişi olduğuna işaret edebilir; ancak yön hakkında tek başına kesin sonuç vermez.

Kurumsal tarafta temkinli görünüm sürüyor

Bireysel katılımda kademeli bir toparlanma izlenirken, kurumsal yatırımcıların aynı ölçüde istekli davranmadığı görülüyor. Spot XRP ETF’lerinde çarşamba günü yaklaşık 7 milyar dolarlık çıkış kaydedildi. Hafta boyunca fon akışlarının genel olarak zayıf seyretmesi de bu tabloyu pekiştirdi.

Piyasalardaki temkinli hava yalnızca kripto varlıklara özgü değil. Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilim de risk iştahını baskılayan unsurlar arasında yer aldı. ABD güçleri çarşamba günü İran kıyı hattı boyunca 90 hedefe saldırı düzenledi. İran Devrim Muhafızları ise Kuveyt ve Bahreyn’deki Amerikan üslerine karşılık verdi. Katar Başbakanı taraflar arasında diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

Teknik görünümde kritik seviyeler öne çıkıyor

XRP, teknik açıdan halen önemli üssel hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. 50 günlük ortalama 1,17 dolar, 100 günlük ortalama 1,28 dolar ve 200 günlük ortalama 1,49 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, kısa vadede yukarı yönlü denemelerin dirençle karşılaşabileceğine işaret ediyor.

Analistler sonraki yön konusunda ortak bir görüşte buluşmuş değil. Bazıları Elliott Dalga projeksiyonlarına dayanarak 1,19 ile 1,23 dolar aralığını öne çıkarırken, bazıları 1,09 doların altına sarkılması halinde daha derin destek bölgelerinin test edilebileceğini belirtiyor. Göreceli Güç Endeksi yaklaşık 45 seviyesinde bulunuyor. MACD histogramı ise sınırlı da olsa olumlu ayrışmaya işaret eden bir görünüm sergiliyor.

Perşembe günkü işlemler boyunca fiyatın daha yüksek dipler oluşturması ve geri çekilmelerde 1,0880 dolar çevresinde alım ilgisiyle karşılaşması dikkat çekti. Kısa vadede 1,10 dolar seviyesi destek olarak izlenirken, yukarıda 1,1065, 1,11 ve 1,13 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.