Eski SWIFT yöneticisi, SWIFT’in XRP’yi destekleyeceği iddiasını yalanladı

Küresel finansal mesajlaşma ağı SWIFT’in Ripple ile bağlantılı XRP tokenini destekleyeceğine ilişkin söylentiler, kurumun eski teknoloji yöneticilerinden Tom Zschach tarafından reddedildi. X platformunda yapılan paylaşımda Zschach, bu yöndeki iddialara kısa ve net bir yanıt verdi.

İddialara doğrudan ret geldi

Hafta içinde bazı XRP odaklı sosyal medya hesapları, SWIFT’in kendi dijital para altyapısını geliştirmek yerine XRP gibi yerleşik kamuya açık tokenleri desteklemeyi planladığını öne sürdü. Paylaşımlarda, SWIFT’in XRP benzeri projelerle rekabet etmek istemediği ve bu projelerle birlikte çalışmayı tercih edeceği iddia edildi.

Tom Zschach, SWIFT’in XRP ile birlikte çalışmayı planladığı yönündeki söylentilere, “Olmayacak” yanıtını verdi.

Zschach, SWIFT’te altı yıl boyunca inovasyondan sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yaptı ve dijital varlık stratejisinde etkili isimlerden biri oldu. SWIFT, bankalar arasında mesajlaşma ve ödeme talimatı iletiminde kullanılan küresel bir ağ olarak biliniyor.

Ripple ve XRP’ye yönelik eleştirileri sürüyor

Tom Zschach, geçmişte de Ripple ve XRP hakkında eleştirel açıklamalar yapmıştı. XRP tokeninin kullanım alanını ve merkeziyetsizlik yapısını daha önce sorgulayan Zschach, Ripple’ın teknolojisini bir dönem internet çağında faks makinesine benzetmişti.

Eski SWIFT yöneticisi, Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yıllarca süren hukuk mücadelesinden çıkmış olmasının da tek başına kurumsal dayanıklılık anlamına gelmediğini savunmuştu. Bu nedenle son açıklaması, önceki görüşleriyle uyumlu bir çizgide değerlendiriliyor.

Kariyerinde geleneksel finans öne çıkıyor

Zschach, kariyeri boyunca Bank of America, Barclays ve Lehman Brothers gibi büyük finans kurumlarında da görev aldı. SWIFT’ten ayrılmasının ardından ise Oxford, Harvard ve Cambridge bağlantılı araştırmacılarla yeni altyapı çalışmaları yürüten bir ekibe katıldı.

Ortaya atılan son iddialar için herhangi bir resmi belge veya somut kanıt paylaşılmadı. Zschach’ın açıklaması, SWIFT’in XRP’yi destekleyeceğine ilişkin beklentilerin şu aşamada doğrulanmadığını gösterdi.