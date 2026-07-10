Bitcoin’de günlük kapanış için izlenen 64.700 dolar seviyesi, yeni yükselişin yönünü belirleyebilir

Bitcoin fiyatı perşembe günü 63.000 doların üzerine çıkarak gün içinde yaklaşık yüzde 1,5 yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın diplomatik temas arayışında olduğuna ilişkin açıklamaları sonrası ABD hisse senedi piyasalarında görülen toparlanma, dijital varlıklara da destek verdi.

Kritik eşikler ve piyasadaki kısa pozisyonlar

Bir gün önce Trump’ın İran ateşkesinin sona erdiğini açıklaması, riskli varlıklarda satış baskısını artırmıştı. Sonraki seansta ise piyasa havası kısmen toparlandı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto para piyasasında yaklaşık 100 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi.

Daan Crypto Trades, Bitcoin’in 61.300 dolar ile 64.700 dolar aralığında hareket ettiğini, 64.700 doların üzerindeki günlük kapanışın piyasadaki görünümü değiştirebileceğini ve daha geniş çaplı bir rahatlama yükselişini destekleyebileceğini söylüyor.

Aynı analist, 61.300 doların altında bir kapanışın ise fiyatı yeniden dip seviyelere götürebileceği ve mevcut ivmeyi zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle yatırımcılar günlük kapanışı yön teyidi açısından yakından izliyor.

Seviye Önemi 61.300 dolar Altında kapanış halinde zayıflama riski 64.700 dolar Üzerinde kapanış halinde rahatlama yükselişi ihtimali 65.000 dolar Yukarı yönlü devam için izlenen eşik 66.000 dolar Teknik formasyonun teyidi için gerekli seviye

Analistlerin kısa vadeli senaryoları

Trader Killa, mevcut piyasa yapısına ilişkin düşüş yönlü bir görüş taşımadığını, ancak 68.000 doları olası bir kısa pozisyon giriş seviyesi olarak izlediğini aktarıyor. İşlemcinin beklentisi, önümüzdeki aylarda dalgalı fiyat hareketlerinin sürmesi yönünde.

Trader Jelle ise alıcıların önemli seviyeleri yeniden ele geçirmesi halinde 65.000 dolar ile 70.000 dolar bandının bir sonraki hedef bölge olarak öne çıkabileceğini değerlendiriyor. Buna karşılık bu aralıkta güçlü bir ret gelmesi durumunda Bitcoin’in yeniden 60.000 doların altına inebileceği görüşü de korunuyor.

Ted, Binance üzerinde beklenmedik Bitcoin alımları görüldüğünü, 65.000 dolar seviyesinin geri alınması halinde üç ila dört hafta içinde 72.000 dolar ile 74.000 dolar aralığına doğru bir toparlanma hareketinin oluşabileceğini belirtiyor.

Zincir üstü veriler dip oluşumu ihtimaline işaret ediyor

Glassnode verileri, kısa vadeli yatırımcıların gerçekleştirdiği zararların Bitcoin tarihindeki yalnızca altı dönemde görülen seviyelere ulaştığını ortaya koyuyor. Bu altı örneğin her birinde BTC fiyatı döngüsel dip bölgesine yakın ya da dip seviyede bulunmuştu. Glassnode, zincir üstü veriler üzerinden piyasa davranışlarını izleyen bir blokzincir analiz şirketi olarak biliniyor.

Bu örüntünün son örneği yılın ocak ayında görülmüş, Bitcoin 60.000 doları test ettikten sonra 82.000 dolara kadar yükselmişti. Ayrıca büyük cüzdanların bu ay boyunca 10.000 BTC topladığı belirtiliyor. Önceki iki ayda da net eklemelerin pozitif kalması, bazı analistlere göre birikim döneminin başlamış olabileceğine işaret ediyor.

Teknik görünümde 66.000 dolar eşiği öne çıkıyor

Günlük grafikte çift dip, diğer adıyla W formasyonu oluştuğu görülüyor. Bu yapı teknik analizde çoğu zaman yukarı yönlü hareket ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak formasyonun geçerlilik kazanması için Bitcoin’in 66.000 doların üzerinde kapanış yapması gerekiyor.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI göstergesi 50 seviyesinin altında kalmayı sürdürüyor. Bu da şimdilik güçlü bir yükseliş teyidinin oluşmadığını gösteriyor. Analistler, daha büyük bir yukarı hareket başlamadan önce 60.000 dolara doğru geri çekilmenin hala masada olduğunu değerlendiriyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 50.000 dolar bir sonraki önemli destek olarak izleniyor.