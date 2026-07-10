🚨 Robinhood Chain'e ilk haftada 70 milyon doları aşan ETH girişi gerçekleşti.

Robinhood’un 1 Temmuz’da kullanıma açtığı katman 2 blokzinciri Robinhood Chain’e taşınan Ether miktarı ilk hafta içinde 70 milyon doların üzerine çıktı. Token Terminal verileri, ağın kısa sürede dikkat çekici bir likidite çektiğini ortaya koydu.

İlk hafta verileri öne çıktı

Arbitrum altyapısı üzerinde çalışan ve EVM uyumlu bir katman 2 ağı olan Robinhood Chain, işlem ücretlerinde yerel varlık olarak ETH kullanıyor. Şirket, ağı yapay zeka uyumlu ve gerçek dünya varlıklarına odaklanan bir yapı olarak tanımlamıştı. Robinhood, ABD merkezli bir finans teknolojisi şirketi olarak hisse senedi ve kripto para işlemleri sunuyor.

Token Terminal, benimsemenin bu hızla sürmesi halinde ağın ETH için kayda değer yeni bir talep kaynağına dönüşebileceğini değerlendirdi.

Token Terminal, Robinhood Chain’in likiditeyi hızla ekonomik faaliyete dönüştürdüğünü ve bu sürecin ETH talebi açısından anlamlı bir kanal oluşturabileceğini vurguluyor.

Ağın ilk haftasında günlük aktif kullanıcı sayısı 194 bine ulaştı. Günlük gelir 39 bin dolara yükselirken, bu seviye yıllıklandırılmış bazda yaklaşık 14 milyon dolarlık gelir temposuna işaret etti.

Likidite ve kilitli varlık miktarı arttı

DefiLlama verileri de benzer bir tablo çizdi. Platforma göre Robinhood Chain üzerindeki toplam kilitli varlık 46.748 ETH düzeyine çıktı. Bu tutar güncel fiyatlarla yaklaşık 83 milyon dolara karşılık geliyor. Yalnızca perşembe günkü giriş 31.855 ETH oldu ve bunun piyasa değeri yaklaşık 55 milyon dolar olarak hesaplandı.

Gösterge Seviye İlk haftada taşınan ETH 70 milyon doların üzeri Toplam kilitli varlık 46.748 ETH Günlük aktif kullanıcı 194.000 Günlük gelir 39.000 dolar

Uniswap kurucusu Hayden Adams, Robinhood Chain üzerindeki faaliyetlerin büyük bölümünün ETH cinsinden yürüdüğünü söyledi. Adams, ETH’nin işlem çiftlerinde temel varlık olduğunu, en yüksek hacimli varlık konumunda bulunduğunu ve blok alanı ücretlerinin de ETH ile ödendiğini kaydetti.

Hayden Adams, Robinhood Chain’deki işlemlerin önemli kısmının ETH tabanlı ilerlediğini, ağın veri saklama ücretleri için ana zincirde de ETH yaktığını aktardı.

Tokenize hisseler ve ETH talebi ilişkisi

Robinhood, 120’den fazla ülkedeki müşterilerine tokenize hisse senetleri de sunuyor. ABD hisselerinin blokzincir üzerinde temsil edilmesine yönelik talebin artması, Ethereum ve katman 2 ağlarının gerçek dünya varlıkları alanındaki konumunu güçlendiriyor. RWA.xyz verilerine göre bu alanda pazar payının yarıdan fazlası Ethereum ekosisteminde bulunuyor.

Bitrue Research Institute araştırma lideri Andri Fauzan Adziima, erken dönem işlem hacminin katman 2 büyüme döngüsünü doğruladığını ve gelişmenin ETH için güçlü bir talep alanı yaratabileceğini söyledi. HashKey Group kıdemli araştırmacısı Tim Sun da Robinhood Chain’in ETH ile gas ücreti çalışmasının Ethereum açısından yapısal olarak olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

ETH fiyatı cuma günü 1.775 dolara kadar yükseldi. Buna karşın varlık, Ağustos 2025’te görülen zirvenin yüzde 64 altında kalmayı sürdürüyor.