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En büyük altcoin uzun bir aranın ardında 900 doların altına kadar düşmüştü. Birçok yatırımcı ciddi zararlarla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yılın dip seviyelerinden alım yapan yatırımcıların önemli kısmını bile zarara sokan son düşüşler bir alım fırsatı mı? Yatırımcıları Ethereum için takip etmeleri gereken seviyeler neler?

Ethereum

Ethereum fiyatı geçtiğimiz günlerde 1.150 dolarlık dirence çarparak 900 dolar seviyelerine kadar büyük bir geri çekilme yaşamıştı. Bugün ise fiyat yeniden 1.150 doların üzerine çıktı ve yazı hazırlandığı sırada 1.127 dolara geriledi. Peki son toparlanma çabaları daha büyük bir düşüşe zemin mi hazırlıyor?

Piyasa, son 24 saat içinde önemli bir yükseliş ivmesi ile işlem gördü. Bitcoin %5,1 ve Ethereum %7’nin üzerinde değer kazandı. Bu arada, en iyi altcoinlerin çoğu, geçen haftaki önemli düşüşün ardından yaralarını sarmaya devam ediyor. Ethereum 1.025 dolar ile 1.159 dolar aralığında işlem görmeye devam ediyor. İşlem hacmi yüzde 12,1 azalarak 21,57 milyar dolar seviyesine indi. Ethereum’un toplam piyasa değeri 137 milyar dolar ve piyasa hakimiyeti %15,13’te bulunuyor.

Ethereum Fiyat Analizi

4 saatlik grafikte, şimdi bir direnç görevi gören önceki 1.150 dolarlık destekte oluşan yerel bir çift tepe dönüş paterni görebiliriz. Muhtemelen bu, başka bir düşüşe zemin hazırlıyor. Bugün tatil olan ABD borsalarının yarın yapacağı açılışla birlikte geri çekilme süreci başlayabilir. Ethereum, haziran ayının genelinde güçlü bir düşüş momentumu ile işlem gördü.

Fiyat 1.150 dolar desteğini artık direnç olarak test ediyor fakat ciddi bir yükseliş atağı başlatamadı. Buna göre fiyatın ilerleyen saatlerde geri çekilmesi olası, yatırımcıların 900 dolarlık dibin yeniden testi ihtimaline hazırlıklı olması gerekiyor. Fiyat eğer 900 doların altında uzun süre kalırsa psikolojik destek olan 800 dolar seviyelerini ziyaret edebilir.

Alternatif olarak, 900 dolar seviyesi korunursa sonunda çift tepe modelinin netleştiğini ve takip eden birkaç haftalık düşüşün tersine döndüğünü görebiliriz. Bununla birlikte, belirgin bir şekilde yeniden yükselişe geçmek için, 1.250 dolar direncinin üzerinde kapanışlar ihtiyaç var. Bu seviyenin devamında ise 1.700 dolara kadar hızlı bir yükseliş dönemi gelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.