Ethereum 1.887 dolar direncine yaklaşırken alıcılar desteği korudu

Ethereum son 24 saatte sınırlı bir yükseliş kaydetti. ETH, 1.882,46 dolar seviyesinde işlem görürken günlük artış %1,38 oldu. Günlük işlem hacmi 6,87 milyar dolara, piyasa değeri ise 227,18 milyar dolara ulaştı. Ethereum, toplam kripto para piyasasının %10,32’sini oluşturuyor.

Teknik görünümde dar bant öne çıktı

Piyasa analisti Sam Mti, Ethereum’un son dönemde 1.874 ile 1.887 dolar aralığında hareket ettiğini belirtiyor. Analiste göre 1.874 dolar bölgesi talebin yoğunlaştığı alan olarak öne çıkarken, bu seviyede yeni bir alım sinyali oluştu. Bu görünüm, alıcıların söz konusu bölgede hala aktif kaldığına işaret ediyor.

Sam Mti, 1.874 dolar çevresinde oluşan talep bölgesinin korunduğunu ve bu alanda yeni bir alım sinyalinin görüldüğünü aktarıyor.

Kısa vadede 1.887 dolar seviyesi yakın direnç olarak izleniyor. Ethereum’un bu eşiğin üzerine yerleşmesi halinde yukarı yönlü hareketin ivme kazanabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık analistler, 1.833 ile 1.849 dolar aralığını kritik destek bölgesi olarak takip ediyor.

Gösterge Seviye Yakın destek 1.874 dolar Kritik destek aralığı 1.833 ile 1.849 dolar Yakın direnç 1.887 dolar

Arthur Hayes alımı dikkat çekti

Zincir üstü veri platformu Lookonchain, BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes’in yaklaşık 1,2 milyon dolar değerinde 645 ETH daha satın aldığını duyurdu. Lookonchain, blokzincir üzerindeki cüzdan hareketlerini izleyen bir platform olarak tanınıyor.

Mini sözlük: Lookonchain, blokzincir ağlarındaki cüzdan hareketlerini ve büyük işlemleri takip eden bir veri platformudur. Piyasada özellikle balina transferleri ve yüklü alım satımların izlenmesinde kullanılır.

Lookonchain verilerine göre Arthur Hayes, son alımla birlikte Ethereum pozisyonunu büyüttü.

Hayes’in 15 Temmuz’dan bu yana cüzdanında toplam 3.915 ETH biriktirdiği, bu yatırım için yaklaşık 7,47 milyon dolar harcadığı hesaplanıyor. Ortalama alım maliyeti ETH başına 1.909 dolar seviyesinde bulunuyor. Mevcut fiyatlara göre bu pozisyonda yaklaşık 113 bin dolarlık gerçekleşmemiş zarar oluştu.

Piyasa odağında destek ve direnç seviyeleri var

Ethereum, merkeziyetsiz uygulamalar, stabilcoin işlemleri ve tokenleştirilmiş varlıklar açısından en yoğun kullanılan ağlardan biri olmayı sürdürüyor. Bu nedenle fiyatındaki hareketler, daha geniş kripto piyasasının yönü açısından da yakından izleniyor.

Piyasadaki dalgalanmaya rağmen Arthur Hayes’in son alımı, spot ETF’ler, staking ve blokzincir kullanımındaki genişlemeyle birlikte kurumsal ilginin sürdüğüne dair bir işaret olarak değerlendiriliyor. Yine de kısa vadeli görünümde 1.887 dolar direnci ile 1.874 dolar çevresindeki talep bölgesi belirleyici olmayı sürdürüyor.

Önümüzdeki birkaç haftada alıcılar ile satıcılar arasındaki mücadelenin bu dar bantta yön tayin etmesi bekleniyor. Ethereum’un mevcut aralığın dışına çıkıp çıkamayacağı ya da yatay seyrini sürdürüp sürdürmeyeceği, bu seviyelerde verilecek tepkiye bağlı kalacak.