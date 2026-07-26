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Ethereum (ETH)

Ethereum 1.887 dolar direncine yaklaşırken alıcılar desteği korudu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum 1.887 dolar direncine yaklaşırken alıcılar 1.874 dolar desteğini korudu.
  • 📊 Analistler, 1.833 ile 1.849 dolar aralığını $ETH için kritik destek bölgesi olarak izliyor.
  • 💰 Arthur Hayes yaklaşık 1,2 milyon dolarlık 645 ETH daha satın aldı.
  • 🧭 Önümüzdeki haftalarda dar fiyat aralığının kırılıp kırılmayacağı piyasada yakından izlenecek.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum son 24 saatte sınırlı bir yükseliş kaydetti. ETH, 1.882,46 dolar seviyesinde işlem görürken günlük artış %1,38 oldu. Günlük işlem hacmi 6,87 milyar dolara, piyasa değeri ise 227,18 milyar dolara ulaştı. Ethereum, toplam kripto para piyasasının %10,32’sini oluşturuyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde dar bant öne çıktı
2 Arthur Hayes alımı dikkat çekti
3 Piyasa odağında destek ve direnç seviyeleri var

Teknik görünümde dar bant öne çıktı

Piyasa analisti Sam Mti, Ethereum’un son dönemde 1.874 ile 1.887 dolar aralığında hareket ettiğini belirtiyor. Analiste göre 1.874 dolar bölgesi talebin yoğunlaştığı alan olarak öne çıkarken, bu seviyede yeni bir alım sinyali oluştu. Bu görünüm, alıcıların söz konusu bölgede hala aktif kaldığına işaret ediyor.

Sam Mti, 1.874 dolar çevresinde oluşan talep bölgesinin korunduğunu ve bu alanda yeni bir alım sinyalinin görüldüğünü aktarıyor.

Kısa vadede 1.887 dolar seviyesi yakın direnç olarak izleniyor. Ethereum’un bu eşiğin üzerine yerleşmesi halinde yukarı yönlü hareketin ivme kazanabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık analistler, 1.833 ile 1.849 dolar aralığını kritik destek bölgesi olarak takip ediyor.

GöstergeSeviye
Yakın destek1.874 dolar
Kritik destek aralığı1.833 ile 1.849 dolar
Yakın direnç1.887 dolar

Arthur Hayes alımı dikkat çekti

Zincir üstü veri platformu Lookonchain, BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes’in yaklaşık 1,2 milyon dolar değerinde 645 ETH daha satın aldığını duyurdu. Lookonchain, blokzincir üzerindeki cüzdan hareketlerini izleyen bir platform olarak tanınıyor.

Mini sözlük: Lookonchain, blokzincir ağlarındaki cüzdan hareketlerini ve büyük işlemleri takip eden bir veri platformudur. Piyasada özellikle balina transferleri ve yüklü alım satımların izlenmesinde kullanılır.

Lookonchain verilerine göre Arthur Hayes, son alımla birlikte Ethereum pozisyonunu büyüttü.

Hayes’in 15 Temmuz’dan bu yana cüzdanında toplam 3.915 ETH biriktirdiği, bu yatırım için yaklaşık 7,47 milyon dolar harcadığı hesaplanıyor. Ortalama alım maliyeti ETH başına 1.909 dolar seviyesinde bulunuyor. Mevcut fiyatlara göre bu pozisyonda yaklaşık 113 bin dolarlık gerçekleşmemiş zarar oluştu.

Piyasa odağında destek ve direnç seviyeleri var

Ethereum, merkeziyetsiz uygulamalar, stabilcoin işlemleri ve tokenleştirilmiş varlıklar açısından en yoğun kullanılan ağlardan biri olmayı sürdürüyor. Bu nedenle fiyatındaki hareketler, daha geniş kripto piyasasının yönü açısından da yakından izleniyor.

Piyasadaki dalgalanmaya rağmen Arthur Hayes’in son alımı, spot ETF’ler, staking ve blokzincir kullanımındaki genişlemeyle birlikte kurumsal ilginin sürdüğüne dair bir işaret olarak değerlendiriliyor. Yine de kısa vadeli görünümde 1.887 dolar direnci ile 1.874 dolar çevresindeki talep bölgesi belirleyici olmayı sürdürüyor.

Önümüzdeki birkaç haftada alıcılar ile satıcılar arasındaki mücadelenin bu dar bantta yön tayin etmesi bekleniyor. Ethereum’un mevcut aralığın dışına çıkıp çıkamayacağı ya da yatay seyrini sürdürüp sürdürmeyeceği, bu seviyelerde verilecek tepkiye bağlı kalacak.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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