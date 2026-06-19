ETH’de 57.700 birimlik giriş dikkat çekti! Satış baskısında yeni dalga mı geliyor?

Ether piyasasında son bir ayda hem borsa akışları hem de vadeli işlem verileri zayıfladı. Binance’e net 57.700 ETH girişi olurken, vadeli işlemlerde açık pozisyon büyüklüğü 15 milyar dolardan 10,3 milyar dolara geriledi. Kaldıraçlı pozisyonların yoğunluğunu gösteren oran da haziran başındaki yüksek seviyelerden belirgin biçimde düştü.

Borsa verileri temkinli görünümü güçlendirdi

Kripto analisti Pelin Ay, son birkaç günde Binance’e net bazda yaklaşık 57.700 ETH aktarıldığını belirtti. Kripto piyasasında en yüksek likiditeye sahip platformlardan biri olan Binance’e yönelik büyük girişler, varlıkların satış amacıyla borsaya taşındığı yönünde değerlendirilebildiği için yakından izleniyor. Binance, spot ve türev işlemlerde küresel ölçekte en büyük kripto varlık platformları arasında yer alıyor.

Yükselen net girişlerin, özellikle Ether’in olası tepki yükselişlerinde direnç bölgelerine yaklaşması halinde yeni bir satış dalgası riskini artırdığı değerlendirildi.

Aynı dönemde yeni ETH yatıran adres sayısı yaklaşık 320 seviyesinde kaldı. Bu rakam, önceki talep artışlarının görüldüğü dönemlerin belirgin biçimde altında bulunuyor. Veriler, piyasaya yeni sermaye girişinin sınırlı kaldığına ve son dönemdeki fiyat dengesinin daha çok mevcut yatırımcıların tutumuna bağlı olduğuna işaret ediyor.

Arz tarafında ise günlük ETH üretimi yaklaşık 2.791 düzeyinde seyrediyor. Bu seviye, Ethereum ağında 2021’de devreye giren EIP 1559 güncellemesinden bu yana görece düşük kabul ediliyor. Buna rağmen borsalara yönelen varlık akışı, kısa vadeli görünüm üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Vadeli işlemlerde ilgi ve kaldıraç geriledi

Türev piyasalarda da son haftalarda belirgin bir soğuma görüldü. Ether vadeli işlemlerinde toplam açık pozisyon büyüklüğü perşembe günü 10,3 milyar dolara indi. Bir ay önce bu rakam 15 milyar dolar seviyesindeydi. Yaklaşık yüzde 31’lik düşüş, borsalar genelinde Nisan 2025’ten bu yana görülen en düşük toplam açık pozisyona işaret etti.

Kaldıraç kullanımında da benzer bir çözülme yaşandı. Tüm borsalar için tahmini kaldıraç oranı 2 Haziran’daki 1,10 zirvesinden 0,83 seviyesine geriledi. Bu düşüş, Ekim 2025’ten bu yana en sert kaldıraç çözülmesi olarak öne çıktı. Daha düşük kaldıraç, kısa vadede oynaklığı azaltabilse de yatırımcıların yön konusundaki güveninin zayıfladığı şeklinde de okunabiliyor.

Fiyatta 1.700 dolar ve 1.400 dolar aralığı izleniyor

Teknik görünümde Ether, son 42 günde haftalık bazda yüzde 30 değer kaybetti ve 1.700 dolar ile 1.400 dolar arasındaki talep bölgesine yakın işlem gördü. Zayıflığın sürmesi halinde, Nisan 2025’te görülen 1.384 dolar seviyesi en yakın dış likidite hedefi olarak öne çıkıyor.

Bu seviyenin altında piyasanın dikkat ettiği bir sonraki alan, Ocak 2023’ten kalan 1.289 dolar ile 1.071 dolar arasındaki talep bölgesi. Bu nedenle kısa vadede fiyat hareketinin yalnızca anlık tepki alımlarıyla değil, borsa girişleri ve türev piyasa verileriyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Kripto yatırımcısı Ardi ise geçen hafta altcoin için bazı teknik dip sinyallerinin oluşmaya başladığını söyledi. Ardi’ye göre ETH, daha önce makro diplerle çakışan uzun vadeli kabul aralığının alt bandına yakın seyretti.

Haftalık göreceli güç endeksi 31 civarında bulunurken, son satış dalgası sırasında günlük RSI göstergesi 11’e kadar geriledi. Bu seviye, kaydedilen en düşük değer olarak öne çıktı. Buna karşın ETH/BTC paritesindeki aşağı yönlü eğilim sürdüğü için, 1.400 dolar ile 1.700 dolar aralığı alıcılar ve satıcılar açısından temel mücadele bölgesi olmayı sürdürüyor.