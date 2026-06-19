Bitcoin 73 bin dolara yaklaştı! Kriptoda kritik eşiklerde neler yaşandı?

Kripto para piyasasında sert düzeltmenin ardından Bitcoin yeniden denge arayışına girdi. Fiyat, 74 bin ila 76 bin dolar bandından gelen sert kırılmayla 60 bin doların düşük seviyelerine kadar geriledi. Sonraki tepki alımları kayıpların bir bölümünü sildi ancak teknik görünümün hala kırılgan olduğu belirtiliyor.

Bitcoin’de direnç bölgesi öne çıkıyor

Günlük grafikte Bitcoin, ana hareketli ortalamaların belirgin biçimde altında işlem görüyor. 200 günlük üstel hareketli ortalama 78 bin dolar civarında bulunurken, 50 ve 100 günlük ortalamaların aşağı yönlü eğimini koruduğu görülüyor. Bu tablo, kısa vadeli toparlanmaya rağmen uzun vadeli baskının sürdüğüne işaret ediyor.

İşlem hacmi de dikkat çekici bir görünüm sunuyor. İlk satış dalgası sırasında hacimde güçlü bir sıçrama yaşandı. Bu durum, teslimiyet satışları ve zorunlu pozisyon kapamalarının etkili olduğunu gösterdi. Sonraki tepki yükselişinde ise hacim zayıfladı. Bu da alıcıların önemli direnç seviyelerini geri almak için henüz yeterli gücü ortaya koyamadığını düşündürüyor.

Bitcoin için 67 bin ila 73 bin dolar aralığı en kritik bölge olarak öne çıkıyor; bu alanın yeniden aşılması, düzeltmenin hız kestiğine dair ilk güçlü işaret olabilir.

Göreceli güç endeksi olan RSI, aşırı satım bölgesinden toparlanarak nötr seviyelere yaklaştı. Bu gösterge güçlü bir yükseliş ivmesi vermese de panik satışlarının ardından piyasanın denge kurmaya çalıştığını ortaya koyuyor. 67 bin ile 73 bin dolar arasındaki alan, eski desteklerin şimdi direnç olarak çalışması nedeniyle yakından izleniyor.

Dogecoin’de satış baskısı sürüyor

Dogecoin tarafında düşüş eğilimi daha belirgin görünüyor. Son piyasa düzeltmesi, DOGE’un aylar boyunca biriktirdiği kazançların büyük bölümünü silerken birden fazla önemli destek seviyesinin de kırılmasına yol açtı. Varlık, günlük grafikte tüm büyük hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürüyor.

İlk direnç bölgesi 0,09 dolar ile 0,10 dolar arasında yer alıyor. İlkbahar boyunca fiyatı taşıyan yükselen trend çizgisinin aşağı kırılması sonrasında satış baskısı arttı ve fiyat 0,08 dolar bölgesine kadar çekildi. Tepki alımı görülse de işlem hacmi bu toparlanmanın yeni bir birikim sürecinden çok tasfiye hareketleriyle desteklendiğini gösteriyor.

XRP ve SHIB teknik açıdan zayıf kalıyor

XRP de çok aylı sıkışma yapısından gelen kırılmanın ardından baskı altında kalmayı sürdürüyor. İlkbaharın büyük bölümünde alçalan üçgen formasyonu içinde hareket eden varlıkta, 1,30 dolar çevresindeki desteğin kaybedilmesi satışları hızlandırdı ve fiyat 1,05 dolar bölgesine kadar indi. Kırılma sırasında hacmin yükselmesi, hareketin teknik açıdan daha güçlü algılanmasına neden oldu.

XRP için 1,20 dolar ile 1,30 dolar aralığı kritik bölge olarak öne çıkıyor. Varlık şu anda 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında bulunuyor. RSI toparlansa da hala güçlü bir yön değişimine işaret etmiyor. Bu nedenle yükseliş denemelerinde satış baskısının sürmesi olası görülüyor.

Shiba Inu cephesinde ise aylardır oluşan yükselen kama yapısının bozulması sonrası daha sert bir teknik kırılma yaşandı. Fiyat, ana hareketli ortalamaların tamamının altında kalırken satış hacmindeki artış düşüşün güçlü biçimde desteklendiğini gösterdi. Kısa süreli tepki yükselişi görülse de son mumlar toparlanma ivmesinin zayıfladığını ortaya koyuyor.

Genel tabloya bakıldığında Bitcoin, Dogecoin, XRP ve Shiba Inu için kısa vadeli toparlanma çabaları sürse de önemli teknik seviyeler geri alınmadan daha kalıcı bir iyileşmeden söz etmek zor görünüyor. Piyasanın yönü, geniş çaplı risk iştahı ve kırılan desteklerin yeniden kazanılıp kazanılamayacağına bağlı olacak.