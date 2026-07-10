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BITCOIN (BTC)

Standard Chartered, Bitcoin için $100 bin hedefini korudu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Standard Chartered, dalgalanmaya rağmen Bitcoin için 100 bin dolar hedefini korudu.
  • 📉 Banka, yaklaşık 64 bin dolar seviyesinde işlem gören $BTC için satış korkularının abartıldığını savunuyor.
  • 🏢 Strategy bağlantılı baskının hafiflemesi halinde ek BTC satış ihtiyacının azalabileceği değerlendiriliyor.
  • 📊 ETF çıkışları ve Fed beklentileri nedeniyle tahminler düşse de banka yükseliş görüşünü sürdürüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Standard Chartered, Bitcoin’de son dönemde görülen sert dalgalanmalara rağmen yükseliş beklentisini sürdürdü. Banka, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para biriminin 100 bin dolara yükselebileceğini öngörüyor. BTC’nin yaklaşık 64 bin dolar seviyesinde işlem gördüğü mevcut tabloda kurum, bu seviyelerin güçlü bir alım fırsatı sunduğunu savunuyor.

İçindekiler
1 Satış endişelerine karşı daha sakin yaklaşım
2 Tahmin geçmişi tartışma yaratıyor

Satış endişelerine karşı daha sakin yaklaşım

Bankaya göre piyasada Strategy kaynaklı Bitcoin satışlarına ilişkin kaygılar abartılı kaldı. Strategy, kurumsal bilançoda en fazla Bitcoin tutan şirketlerden biri olarak biliniyor. Son dönemde şirketin finansman yapısına ilişkin tartışmalar, Bitcoin fiyatı üzerinde ek baskı oluşturmuştu.

Geçen ay BTC, Virginia merkezli şirketin temettü ödeyen imtiyazlı hissesi STRC’nin 100 doların altına gerilemesine ilişkin endişelerin etkisiyle düşüş yaşadı. Bu geri çekilme, şirketin sermaye toplama kapasitesinin zayıflayabileceği ve bunun yeni Bitcoin satışlarını gündeme getirebileceği beklentisini güçlendirmişti.

Standard Chartered, Strategy bağlantılı satış korkusunun piyasa tarafından olduğundan daha büyük fiyatlandığını ve Bitcoin’in yeniden 100 bin dolara yönelme potansiyelini koruduğunu değerlendiriyor.

Banka şimdi ise Bitcoin’in söz konusu eşiği yeniden kazanmasını bekliyor. Bu senaryoda Strategy’nin ek BTC satışı yapma ihtiyacının ortadan kalkabileceği düşünülüyor. Kurum, şirketin bu durumda finansal yükümlülüklerini ilave satış olmadan da karşılayabileceğini hesaplıyor.

Tahmin geçmişi tartışma yaratıyor

Bununla birlikte Standard Chartered’ın fiyat hedefleri piyasada temkinli karşılanıyor. Banka daha önce de oldukça iyimser beklentiler açıklamış, ancak bu tahminlerin tamamı gerçekleşmemişti. Bu nedenle son değerlendirme, piyasanın geneline yayılmış bir uzlaşıdan çok kurumun kendi projeksiyonu olarak öne çıkıyor.

Banka 2024 içinde yıl sonu Bitcoin tahminini 150 bin dolara kadar yükseltmişti. Ayrıca son yükseliş döngüsünün 2025 yılında 250 bin dolarda zirve yapacağını öngörmüştü. BTC bu seviyelere yaklaşmakta zorlanırken kurum analistleri, ETF girişleri ve kurumsal bilançolardan gelen talebin istikrarlı göründüğünü belirterek önceki yıl sonu için 200 bin dolar beklentisini de korumuştu.

Risk iştahındaki zayıflama, ETF tarafındaki süregelen çıkışlar ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine yönelik beklentilerin gerilemesi, bankanın projeksiyonlarını aşağı çekmesine yol açtı.

Daha zayıf risk iştahı, spot ETF’lerden süren çıkışlar ve Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin güç kaybetmesi sonrasında banka tahminlerini önce 150 bin dolara, ardından 2026 için 100 bin dolara düşürdü. Buna rağmen Standard Chartered, kısa vadeli oynaklığın uzun vadeli yükseliş tezini tamamen bozmadığı görüşünü koruyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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