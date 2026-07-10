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RIPPLE (XRP)

XRP’de kısa vadeli göstergeler nötr kalırken, analistler çok yıllı birikim bölgesinin korunduğunu belirtiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Analistler, $XRP’de çok yıllı birikim yapısının sürdüğünü ve kritik dirençlerin izlendiğini belirtiyor.
  • 📊 Kısa vadede 1.1015 dolar desteği ile 1.1825 dolar direnci arasındaki sıkışma öne çıkıyor.
  • 📌 Uzun vadeli senaryoda 1.65 doların geri alınması, 2.50 dolar ile 2.60 dolar bölgesini yeniden gündeme taşıyabilir.
  • 🧭 Teknik göstergeler şimdilik nötr kalırken, daha güçlü yön teyidi için yeni kırılım sinyali bekleniyor.
Onur Atam
Onur Atam

XRP’de kısa vadeli teknik görünüm sınırlı ivmeye işaret etse de bazı grafik analistleri fiyatın tarihsel olarak önemli bir birikim bölgesinde kaldığını ve kritik dirençler aşılırsa daha geniş çaplı bir toparlanmanın gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

İçindekiler
1 XRP’de makro görünüm ve birikim bölgesi
2 Tarihsel destek seviyeleri öne çıkıyor
3 Kısa vadeli görünümde karışık sinyaller
4 Teknik göstergeler dengeli bir piyasaya işaret ediyor

XRP’de makro görünüm ve birikim bölgesi

Bağımsız piyasa analistlerinin paylaştığı uzun vadeli XRP/USDT grafiklerine göre mevcut sıkışma, yeni bir düşüş dalgasının başlangıcından çok klasik bir birikim evresine benziyor. XRP, ödeme odaklı altyapısıyla bilinen Ripple ekosisteminin yerel varlığı olarak takip ediliyor.

Analizlerde, XRP’nin yaklaşık iki yıldır yüksek zaman diliminde büyük bir simetrik üçgen oluşturduğu görülüyor. Bu yapının alt sınırı daha önceki düzeltmelerde birkaç kez makro destek görevi gördü ve alıcılar bu bölgelerde devreye girdi.

Bir analist, mekanik projeksiyonun düşüş yönlü kırılım senaryosunu desteklemediğini, mevcut yapının daha çok birikim sürecine işaret ettiğini savunuyor.

Aynı değerlendirmede mevcut fiyat çevresindeki gri alan kurumsal alım bölgesi olarak tanımlandı. Buna göre üçgen direncinin aşılması halinde önce sınırlı bir geri çekilme, ardından 1.50 dolar ve 1.90 dolar seviyelerine doğru hareket ihtimali öne çıkıyor. Daha uzun vadede 2.50 dolar ile 2.60 dolar aralığı ana teknik hedef ve güçlü direnç bölgesi olarak izleniyor.

Tarihsel destek seviyeleri öne çıkıyor

Kripto para analisti EGRAG CRYPTO da aylık zaman dilimindeki Bent Fork grafiğiyle XRP’nin tarihsel makro birikim aralığına dikkat çekti. Analiste göre fiyat, 0.85 dolar ile 1.20 dolar arasındaki önemli talep bölgesine yakın seyrediyor. Mevcut döngüde 0.85 dolar ile 1.10 dolar bandı ana destek alanı olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Bent Fork, fiyat hareketinin eğim ve kanal yapısını incelemek için kullanılan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Analistler bu araçla destek, direnç ve olası hareket yönünü daha uzun vadeli grafiklerde değerlendirebilir.

EGRAG CRYPTO, yükseliş senaryosunun güç kazanması için önce 1.65 dolar seviyesinin geri alınması gerektiğini, bunun ardından 3.00 dolar ile 3.50 dolar aralığındaki dirençlerin test edilebileceğini öngörüyor. Analistin daha uzun vadeli projeksiyonunda 15 dolar seviyesi de yer alsa da bu seviye yakın dönem tahmini olarak değil, geniş zamanlı bir senaryo olarak sunuluyor.

EGRAG CRYPTO, EMA bandı üzerinde kalınmasının dip oluşturma yapısını koruduğunu vurguluyor.

Kısa vadeli görünümde karışık sinyaller

Daha kısa vadeli grafiklerde ise tablo daha temkinli. Bir başka analist, genel yapının yukarı yönlü kaldığını ancak XRP’nin 1.0800 dolar civarındaki son salınım dibi ile 1.1825 dolar yakınındaki direnç arasında sıkıştığını belirtiyor. 1.1015 dolar seviyesi kısa vadede önemli destek olarak izleniyor.

Bu seviyenin üzerinde kalınması daha yüksek dip oluşumunu destekleyebilir ve yükselişin sürmesi olasılığını artırabilir. Buna karşılık desteğin kaybedilmesi halinde son diplerin altındaki likidite alanları devreye girebilir ve oynaklık artabilir.

Teknik göstergeler dengeli bir piyasaya işaret ediyor

TradingView verilerinde XRP için genel teknik görünüm nötr seviyede bulunuyor. Toplam görünüm 11 satış, 9 nötr ve 6 al sinyalinden oluşuyor. RSI 46.70, Stochastic yüzde K 49.13 ve CCI 18.07 ile nötr bölgede yer alırken, ADX 17.60 değeri zayıf trende işaret ediyor. Momentum göstergesi 0.06743 ve MACD eksi 0.01523 ile al sinyali üretirken, Awesome Oscillator eksi 0.00971 ile satış tarafında kalıyor.

GöstergeDeğerDurum
RSI 1446.70Nötr
ADX 1417.60Zayıf trend
Momentum 100.06743Al
MACD 12,26-0.01523Al

Hareketli ortalamalar ise daha ihtiyatlı bir tablo çiziyor. 10 dönemlik EMA 1.10593 dolarda destek sunarken, 20 dönemlik EMA 1.11152 dolarda direnç oluşturuyor. Daha uzun vadeli ortalamalarda 50 EMA 1.17031 dolar, 100 SMA 1.28246 dolar ve 200 SMA 1.45840 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu görünüm, XRP’nin halen birkaç önemli uzun vadeli trend göstergesinin altında işlem gördüğünü ortaya koyuyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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