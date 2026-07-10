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RIPPLE (XRP)

XRP’de tarihi bir kırılma olasılığı, azalan kaldıraç ve cüzdan artışıyla güçleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP’de tarihi kırılma ihtimali, teknik yapı ve ağ verileriyle yeniden güç kazandı.
  • 📉 Binance vadeli işlemlerinde açık pozisyonlar 397 milyon XRP’ye inerek son üç ayın en düşük seviyesine geriledi.
  • 📊 XRP cüzdanlarının yaklaşık yüzde 40’ı 2024 ve 2025 döneminde açıldı.
  • 🧭 Analistler, mevcut destek korunur ve 3 dolar aşılırsa daha geniş bir yükseliş döngüsünün başlayabileceğini düşünüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP, geçmişte en sert yükselişlerin öncesinde görülen geniş zaman dilimli yapıya yeniden yaklaşırken, teknik göstergeler, türev verileri ve ağ büyümesi aynı yönde sinyal veriyor. Piyasa analisti Crypto Patel, XRP’nin 0.70 ile 1.10 dolar arasındaki yüksek zaman dilimli birikim bölgesine yeniden girdiğini söylüyor.

İçindekiler
1 Birikim bölgesi ve teknik görünüm öne çıkıyor
2 Türev piyasasında kaldıraç çözülüyor
3 Ağ büyümesi destekleyici unsur olarak izleniyor

Birikim bölgesi ve teknik görünüm öne çıkıyor

Patel’e göre bu aralık, uzun vadeli yatırımcıların önceki büyük rallilerden önce alım yaptığı bölgeyle örtüşüyor. CoinCodex verilerine göre XRP 1.10 dolar seviyesinde işlem görürken, fiyat bu tarihsel talep alanının üst sınırında bulunuyor. Analist, mevcut fiyat hareketinin geçmişte aylar süren yatay seyirlerin ardından gelen güçlü yükseliş dönemlerine benzediğini belirtiyor.

Crypto Patel, XRP’nin 0.70 ile 1.10 dolar arasındaki birikim bölgesini koruması ve 3 dolar direncini aşması halinde, tarihsel döngü davranışına bağlı olarak 9 dolar ve üzerinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Teknik tarafta yüksek zaman dilimli MACD göstergesi de yakından izleniyor. Bu göstergede olası bir yükseliş kesişimi, geçmişte düşüş ivmesinden yükseliş ivmesine geçişin işaretlerinden biri olarak öne çıkmıştı.

Mini sözlük: MACD, hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiyi ölçen bir teknik göstergedir. Yükseliş kesişimi, kısa vadeli ivmenin uzun vadeli eğilime göre güç kazandığına işaret edebilir.

GöstergeSeviyeAnlamı
Birikim bölgesi0.70 ile 1.10 dolarUzun vadeli talep alanı
Mevcut fiyat1.10 dolarBölgenin üst sınırı
Ana direnç3 dolarKırılması halinde yeni döngü ihtimali
Uzun vadeli hedef9 dolar ve üzeriGeçmiş döngülere dayalı senaryo

Türev piyasasında kaldıraç çözülüyor

Vadeli işlem tarafında da dikkat çekici bir tablo oluştu. Binance’te XRP vadeli işlemlerine ait açık pozisyon miktarı yaklaşık 397 milyon XRP’ye geriledi. Bu seviye, son üç aydan uzun sürenin en düşük noktası olarak kayda geçti. Aynı dönemde fiyat mart ayında görülen yaklaşık 1.55 dolar seviyesinden 1.10 dolara indi.

Açık pozisyonlardaki düşüş ilk bakışta zayıflık işareti sayılabilse de, uzun süren düzeltmelerin ardından daha sağlıklı bir yapı oluşturabildiği düşünülüyor. Kaldıraçlı işlemlerin azalması, tasfiye riskini düşürürken spekülatif yoğunluğu da hafifletiyor. Bu durum, yeni talep geldiğinde daha dengeli bir yükseliş zemini hazırlayabilir.

Binance XRP vadeli işlemlerinde açık pozisyonların 397 milyon XRP’ye kadar gerilemesi, kaldıraçlı yatırımcıların önemli bölümünün piyasadan çekildiğine işaret ediyor.

Ağ büyümesi destekleyici unsur olarak izleniyor

Zincir üstü tarafta ise XRP ağının büyümeyi sürdürdüğü görülüyor. Tüm XRP cüzdanlarının yaklaşık yüzde 40’ı 2024 ve 2025 yıllarında oluşturuldu. Bu veri, son dönemdeki zayıf piyasa koşullarına rağmen ağa yeni katılımcı girişinin devam ettiğini gösteriyor.

Cüzdan sayısındaki istikrarlı artış, daha geniş bir kullanıcı tabanına ve uzun vadeli elde tutma eğilimine işaret eden unsurlar arasında değerlendiriliyor. Mevcut destek bölgesinin korunması ve ilerleyen dönemde 3 dolar seviyesinin yeniden kazanılması halinde, analistler XRP için yeni bir genişleme döngüsünün gündeme gelebileceğini düşünüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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