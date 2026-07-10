XRP’de tarihi bir kırılma olasılığı, azalan kaldıraç ve cüzdan artışıyla güçleniyor

XRP, geçmişte en sert yükselişlerin öncesinde görülen geniş zaman dilimli yapıya yeniden yaklaşırken, teknik göstergeler, türev verileri ve ağ büyümesi aynı yönde sinyal veriyor. Piyasa analisti Crypto Patel, XRP’nin 0.70 ile 1.10 dolar arasındaki yüksek zaman dilimli birikim bölgesine yeniden girdiğini söylüyor.

Birikim bölgesi ve teknik görünüm öne çıkıyor

Patel’e göre bu aralık, uzun vadeli yatırımcıların önceki büyük rallilerden önce alım yaptığı bölgeyle örtüşüyor. CoinCodex verilerine göre XRP 1.10 dolar seviyesinde işlem görürken, fiyat bu tarihsel talep alanının üst sınırında bulunuyor. Analist, mevcut fiyat hareketinin geçmişte aylar süren yatay seyirlerin ardından gelen güçlü yükseliş dönemlerine benzediğini belirtiyor.

Crypto Patel, XRP’nin 0.70 ile 1.10 dolar arasındaki birikim bölgesini koruması ve 3 dolar direncini aşması halinde, tarihsel döngü davranışına bağlı olarak 9 dolar ve üzerinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Teknik tarafta yüksek zaman dilimli MACD göstergesi de yakından izleniyor. Bu göstergede olası bir yükseliş kesişimi, geçmişte düşüş ivmesinden yükseliş ivmesine geçişin işaretlerinden biri olarak öne çıkmıştı.

Mini sözlük: MACD, hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiyi ölçen bir teknik göstergedir. Yükseliş kesişimi, kısa vadeli ivmenin uzun vadeli eğilime göre güç kazandığına işaret edebilir.

Gösterge Seviye Anlamı Birikim bölgesi 0.70 ile 1.10 dolar Uzun vadeli talep alanı Mevcut fiyat 1.10 dolar Bölgenin üst sınırı Ana direnç 3 dolar Kırılması halinde yeni döngü ihtimali Uzun vadeli hedef 9 dolar ve üzeri Geçmiş döngülere dayalı senaryo

Türev piyasasında kaldıraç çözülüyor

Vadeli işlem tarafında da dikkat çekici bir tablo oluştu. Binance’te XRP vadeli işlemlerine ait açık pozisyon miktarı yaklaşık 397 milyon XRP’ye geriledi. Bu seviye, son üç aydan uzun sürenin en düşük noktası olarak kayda geçti. Aynı dönemde fiyat mart ayında görülen yaklaşık 1.55 dolar seviyesinden 1.10 dolara indi.

Açık pozisyonlardaki düşüş ilk bakışta zayıflık işareti sayılabilse de, uzun süren düzeltmelerin ardından daha sağlıklı bir yapı oluşturabildiği düşünülüyor. Kaldıraçlı işlemlerin azalması, tasfiye riskini düşürürken spekülatif yoğunluğu da hafifletiyor. Bu durum, yeni talep geldiğinde daha dengeli bir yükseliş zemini hazırlayabilir.

Binance XRP vadeli işlemlerinde açık pozisyonların 397 milyon XRP’ye kadar gerilemesi, kaldıraçlı yatırımcıların önemli bölümünün piyasadan çekildiğine işaret ediyor.

Ağ büyümesi destekleyici unsur olarak izleniyor

Zincir üstü tarafta ise XRP ağının büyümeyi sürdürdüğü görülüyor. Tüm XRP cüzdanlarının yaklaşık yüzde 40’ı 2024 ve 2025 yıllarında oluşturuldu. Bu veri, son dönemdeki zayıf piyasa koşullarına rağmen ağa yeni katılımcı girişinin devam ettiğini gösteriyor.

Cüzdan sayısındaki istikrarlı artış, daha geniş bir kullanıcı tabanına ve uzun vadeli elde tutma eğilimine işaret eden unsurlar arasında değerlendiriliyor. Mevcut destek bölgesinin korunması ve ilerleyen dönemde 3 dolar seviyesinin yeniden kazanılması halinde, analistler XRP için yeni bir genişleme döngüsünün gündeme gelebileceğini düşünüyor.