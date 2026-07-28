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RIPPLE (XRP)

Flare, Bitcoin için FBTC tabanlı FAssets genişlemesini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Flare, Bitcoin için FBTC tabanlı FAssets genişlemesini açıkladı.
  • 📌 Şirket, altı ay içinde XRPL tarafında 5 milyar XRP çekmeyi hedefliyor ve bu akışta $XRP için 1:1 FXRP modeli kullanılıyor.
  • 🔒 FCC teknolojisi, büyük işlemlerde ticari verilerin görünürlüğünü azaltarak kurumsal ilgiyi artırmayı amaçlıyor.
  • 📊 Zincirler arası faaliyet sürerken ağdaki toplam kilitli varlık 200 milyon doların üzerinde kalıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Flare Networks Üst Yöneticisi Hugo Philion, FAssets teknolojisini Bitcoin tarafına taşıma planını açıkladı. Bu kapsamda wrapped token yapısındaki FBTC’nin devreye alınması hedefleniyor. Philion, piyasadaki zayıf seyre dikkat çekerken bunun kalıcı olmayacağını vurguladı ve Flare’ın izole kalan varlıklar için programlanabilir bir katman haline gelmesini amaçladıklarını kaydetti.

İçindekiler
1 XRPL ile altı aylık yol haritası
2 Bitcoin için FBTC planı
3 Kısa vadede fiyat vaadi yok
4 Gelir modeli ve FLR etkisi

XRPL ile altı aylık yol haritası

Flare geçen pazar günü XRP Ledger ile bağlantılı altı aylık kapsamlı yol haritasını duyurdu. Mevcut FAssets sistemi, kullanıcıların varlıklarını 1:1 oranla FXRP tokenine dönüştürmesine imkan tanıyor. Böylece XRP sahipleri stake, borç alma ve likidite havuzları gibi merkeziyetsiz finans uygulamalarına erişebiliyor.

FXRP ihracı şimdiden 150 milyon tokeni aştı. Flare, gelecek altı ay içinde 5 milyar XRP çekmeyi hedefliyor. Bu miktar, toplam arzın yaklaşık %5’ine karşılık geliyor.

Hugo Philion, piyasanın zayıf göründüğünü ancak bu tablonun kalıcı olmayacağını, Flare’ın uzun vadede izole varlıkları programlanabilir hale getirmeyi hedeflediğini vurguluyor.

Bitcoin için FBTC planı

Philion, aynı modeli Bitcoin için FBTC aracılığıyla uygulamak istiyor. Buradaki temel tez, büyük sermayeyi ağa çekmek için gizli hesaplama teknolojisinin kullanılacak olması. Flare Confidential Compute, yani FCC, güvenilir yürütme ortamları olarak bilinen TEE altyapısı üzerine kurulu çalışıyor.

Mini sözlük: TEE, veriyi ve işlemleri sistemin geri kalanından izole ederek koruyan güvenli yürütme alanıdır. FCC ise bu yapı üzerinden işlemlerin doğrulanmasını sağlarken ticari açıdan hassas bilgilerin açık blokzincir üzerinde görünmesini sınırlamayı amaçlıyor.

Philion’a göre FCC, merkeziyetsiz finans alanındaki temel sorunlardan birine çözüm sunmayı hedefliyor. Blokzincirlerin tamamen şeffaf yapısı, özellikle kurumsal yatırımcılar açısından caydırıcı olabiliyor. Bu teknoloji sayesinde fonlar, rakiplerine ticari veri göstermeden büyük işlemler gerçekleştirebilir ve kredi kullanabilir.

FCC’nin hedefi, blokzincirdeki tam şeffaflığın yarattığı çekinceyi azaltmak ve kurumsal oyuncuların büyük işlemleri daha sınırlı veri görünürlüğüyle yapabilmesini sağlamak.

Kısa vadede fiyat vaadi yok

Philion, Flare’ın finansman açısından güçlü durumda olduğunu ve kapanma riski taşımadığını söyledi. Buna karşın kısa sürede sert fiyat artışı beklentisi oluşturmaktan kaçındı. Önümüzdeki altı ayın tamamen kodun devreye alınmasına ayrılacağı, büyük oyuncuların köprü yapılarında denetim süreci için daha fazla zamana ihtiyaç duyacağı ifade ediliyor.

Borç verme protokollerinin etkili biçimde çalışması için USDT ve USDC gibi stabilcoinlerde yüksek giriş gerektiği de belirtiliyor. Öte yandan artan zincirler arası hareketlilik, ağdaki toplam kilitli varlığın 200 milyon doların üzerinde kalmasına katkı sağlıyor.

Gelir modeli ve FLR etkisi

Protokol gelirleri doğrudan FIRE adı verilen güncellenmiş değer birikim mekanizmasına yönlendiriliyor. Bu sistem, yerel token FLR’yi otomatik olarak geri alıp yakarak ekosistemde uzun vadeli arz kıtlığı oluşturmayı amaçlıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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