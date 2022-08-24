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Efsanevi Bot Verileri Paylaştı: Sıralamada Kartlar Yeniden Dağıtıldı!

Efsanevi Real Vision Bot güncel altcoin sepetini paylaştı. Yatırımcılar tarafından en çok ilgi gören altcoinler hangileri?
00:20
24 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalarda yerinde analizleriyle tanınan dünyaca ünlü Bot, kripto para birimleri düşüşün etkisinden kurtulmaya çalışırken en son anket sonuçlarını açıkladı. Sıralamada yer değiştiren altcoinler hangileri?

Bot’un İlk 5 Sıralaması

Her hafta anketler yürüterek bir fikir birliği mekanizmasıyla algoritmik portföy değerlendirmeleri yapan Real Vision Bot, bu hafta içerisinde uygulanan anket sonuçlarını paylaştı. Botun en son verilerine göre, yatırımcıların risk iştahı bir hafta öncesine kıyasla nispeten azaldı. Real Vision Bot’un açıkladığı son rapora göre anket sonuçları şu şekilde:

 “Real Vision Exchange kripto para anketinin en son sonuçları sırasıyla Bitcoin %50, Solana %36, Ethereum %27, Cardano %21, Polkadot %20 oranında. Bu hafta içerisinde Solana, Ethereum’u geride bıraktı! Ayrıca USDC altıncı sıraya tırmanıyor.”

Katılımcılar ayrıca, Stablecoin olan US Dollar Coin (USDC), sanal gerçeklik dünyası Decentraland (MANA), Layer-2 ölçeklendirme projesi Polygon (MATIC), Ethereum tabanlı Blockchain oyun ağı Enjin Coin (ENJ), kurumsal düzeyde birlikte çalışabilirlik çözüm sağlayıcısı Quant Network (QNT), Layer-1 akıllı sözleşme platformu olan Avalanche (AVAX) dahil olmak üzere yarım düzine, kripto para birimini yoğunlukla tercih etti.

Bazı Altcoinler Düşüşte

Real Vision Bot’un geçtiğimiz hafta yayınladığı rapora kıyasla, bu hafta içerisinde yatırımcıların tercihlerinde daha az yer alan kripto para birimleri ise şu şekilde: ödünç verme ve ödünç alma protokolü olan Aave (AAVE), ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirlik ekosistemi Cosmos (ATOM) ve Blockchain ağlarının altyapıları arasında bağlantı kurulmasını amaçlayan merkezsiz bir Blockchain projesi olarak bilinen Chainlink (LINK).

Öte yandan Real Vision Bot’un ankete dayalı en son döviz portföyü tahsisi verilerinde ise %24.9 oran ile lider kripto para birimi Bitcoin ve Solana birinci sırada yer alırken, %18,7 oranı ile Cardano, %16,6 ile Ethereum ve %14,9 oranıyla USDC yer alıyor.

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