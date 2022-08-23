SHIB fiyatının 1 doları görmesi için daha ne kadar yakım yapılması gerekiyor? 1 dolarlık SHIB fiyatı hayal mi?

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Yüzde 296’yı aştı, en popüler meme token için işler yolunda gidiyor. Peki fiyat 1 doları görebilir mi? Popüler Dogecoin rakibi birçok konuda en eski meme tokenden daha da iyi bir noktadadır. Kendi ekosistemini oluşturmak ve topluluğunu yönetime katmak için çaba harcayan SHIB ekibi oldukça başarılı işlere imza atıyor. Peki son gelişmeler neler?

Shiba Yakım

Shiba Inu (SHIB) hala ayılardan kurtulabilmiş değil. Ancak SHIB ordusu her saat milyonlarca tokeni yakıma gönderiyor. Shibburn verilerine göre son 24 saatteki yakım oranı %296’yı aştı. Toplamda 214 milyon token yakıldı. Bunun da ötesinde, bir kullanıcı tek bir işlemde ölü bir cüzdana 15 milyonun üzerinde token gönderdi. Bu, Ethereum’un (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin‘in merakla beklenen ‘The Merge’ tarihinin 15 Eylül 2022 olduğunu açıklamasından sadece haftalar sonra geldi. Proof of Stake’e geçişi çevreleyen hype altcoin yarışını birkaç kez ateşledi.

Ancak, Shiba Inu’nun (SHIB) arkasındaki topluluk, Shibarium’a odaklandı. Peki Shibarium nedir? Topluluğa ve SHIB fiyatına nasıl bir fayda sağlayacak?

Shibarium

Shibarium, Shiba Inu (SHIB) ekosisteminin çok önemli bir yükseltmesidir. Bu layer2 çözümü ücretleri daha da düşürmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca Shibarium güncellemesi, Shiba Inu (SHIB) ekosisteminin tüm yönetim tokenlerini (SHIB, BONE, LEASH, TREAT ve yakında çıkacak olan SHI) birleştirir. SHI, Shib ekosisteminin stablecoini olacak. Stablecoin henüz geliştirilme aşamasında fakat BONE yönetişim tokeni %135 kazançla şimdiden ilgi odağı oldu. Buna ek olarak, SHIB Ordusu, çeşitli kripto borsalarında listelenmek üzere aktif olarak BONE için oy kullanıyor.

Artan taleple birlikte SHIB ekosisteminin tüm yönetim tokenlerinin popüler kripto paralarda listelenmesi bekleniyor. SHIB ordusunun son yakım mücadelesi fiyata şimdilik ciddi bir etki etmedi. Yazı hazırlandığı sırada SHIB 0,00001323 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmi %10 oranında düştü ve piyasa değeri 7,262 milyar dolara ulaşmak için %2 oranında yükseldi.

Peki SHIB ne zaman 1 dolar olur? Halen 558 trilyon sirkülasyon arzına sahip olan bir altcoinden bahsettiğimiz için bu şimdilik imkansız görünüyor. Mevcut koşullarda arzın 7 milyar seviyelerine düşmesi halinde fiyat 1 doları görebilir. Elinde milyonlarca SHIB tutan yatırımcılar eğer bunun olmasına ihtimal veriyorsa 1 dolar hayali görmeye devam edebilirler. Bazıları piyasa değerinin ayı sezonu nedeniyle düştüğü için bu ihtimalin gerçekleştiğini düşünüyor. Hayır, SHIB eğer piyasa değeri açısından Bitcoin’i geçse bile arzını 411 milyara düşürmek zorundadır. Yani kabaca %99’luk bir arz daralmasının yaşanması gerekiyor.