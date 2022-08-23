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Meme Coin’lerde Son Durum: Pitbull Coin, BabyDoge Coin ve FLOKI Coin

Pitbull coin, BabyDoge coin ve FLOKI coin piyasaya sürülen ve büyük ilgi gören üç meme coin oldu. Peki söz konusu meme coin'lerde son durum ne? Detaylar haberimizde.
21:30
23 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük meme coin Dogecoin’in 2021’in Mayıs ayında 0,7376 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) kaydetmesiyle piyasalarda meme coin fırtınası başladı. O tarihten bu yana Dogecoin referans alınarak birçok yeni meme coin piyasaya sürüldü. Pitbull coin, BabyDoge coin ve FLOKI coin piyasaya sürülen ve büyük ilgi gören üç meme coin oldu. Peki söz konusu meme coin’lerde son durum ne? Detaylar haberimizde.

Pitbull Coin’de Son Durum

Köpek ırkı Pitbull’u ismine ve simgesine yerleştiren Pitbull coin, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 0,96 yükselişle 0,00000000073 dolardan işlem görüyor. Meme coin’de ATH 15 Nisan 2021 tarihinde 0,00000001 dolarla kaydedildi ve o tarihten beri değerinin yüzde 92,73’ünü kaybetti.

Görece yeteri kadar çok sayıda ve büyük kripto para borsasında listelenme şansı bulmayan PIT coin, bu bakımdan yeteri kadar yatırımcı ilgisi göremiyor ve kripto kışının ortasında ayıların pençesinden fazlasıyla zarar görüyor.

BabyDoge Coin’de Son Durum

Yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 0,15 yükselişle 0,000000001455 dolardan işlem gören bir diğer meme coin Baby Doge Coin (BabyDoge), ATH’ının (0,00000002 dolar) yüzde yüzde 92,72 altında alınıp satılıyor.

PIT coin gibi yeteri kadar kripto para borsasında listelenme şansı bulmayan BabyDoge coin bu bakımdan kripto kışının ortasında yeteri kadar yatırımcıya ulaşmakta zorluk çeken meme coin’ler sınıfında yer alıyor.

FLOKI Coin’de Son Durum

En büyük ikinci meme coin olan Shiba Inu (SHIB) ile birlikte en büyük çıkışı yapan meme coin’lerden biri olan Floki Inu, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 3,46 yükselişle 0,00001121 dolardan işlem görüyor. FLOKI coin’de ATH 4 Kasım 2021 tarihinde 0,0003437 dolarla kaydedildi ve o tarihten bu yana değerinin yüzde 96,75’ini kaybetti.

FLOKI coin’in ATH’ından neredeyse yüzde 100 oranında düşmüş olması ne kadar ürkütücü görünse de bu listedeki diğer meme coin’ler arasında umut verici olanı. Bu da onu geleceğe dönük olarak Dogecoin, Shiba Inu gibi dev meme coin’lerle birlikte yatırım yapılabilecek meme coinler listesine oturtuyor.

Yüksek piyasa değerli kripto paralara kıyasla son derece yüksek spekülatif varlıklar arasında yer alan meme coin’lere yatırım yapmadan önce elbette titiz bir araştırma yapmak gerekiyor.

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