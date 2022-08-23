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Ethereum İçin Tarih Tekerrür Eder Mi? Yükseltmenin Fiyatta Etkisi!

Ethereum'un (ETH) fiyatında daha önceki süreçlerde görülen seviyelerin yeniden gelmesi mümkün mü? Yükseltmenin fiyata ne gibi etkileri oldu?
21:00
23 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasının toplam değeri 1 trilyon dolar seviyesinin üzerinde kalmaya çalışırken yüksek volatilite yaşanıyor. Aynı zamanda, piyasa değerine göre ikinci en büyük altcoin olan Ethereum (ETH), uzun süredir beklenen yükseltmesinin etkisiyle fiyatında çok derece değişkenlik gösteriyor.

Ethereum İçin Fiyat Tahmini

Piyasalarda yaşanan volatilite ile yatırımcıların panik düzeyi gittikçe artış gösterirken gündemde birçok spekülasyonlar mevcut. Özellikle CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu, 30 Eylül 2022 tarihine kadar lider akıllı sözleşme platformunun yakın zaman içerisinde 2.000 doların üzerinde işlem göreceği söylentilerini ileri sürdü. CoinMarketCap’in ‘fiyat tahmini’ özelliğini kullanan kripto para topluluğu, Ethereum’un Eylül ayı sonuna kadar mevcut fiyatından %29.16 oranında artışla 2.102 dolar seviyesinden işlem göreceğini öngördü. Ayrıca belirtilen tahmin özelliğini kullanan yatırımcı sayısı yazı kaleme alındığı tarih itibariyle 2.154 oy ile 2.102 dolar seviyesinin ortalamasını temsil ediyor.

Diğer Uzman Görüşleri

Öte yandan uzman kripto para analisti Rekt Capital, Ethereum’un önümüzdeki günlerde 2021 yılında olduğu gibi bir düşüş yaşayabileceğini belirtti. Ayrıca kripto para yatırım şirketi Galaxy Digital’in CEO’su Mike Novogratz, Ethereum’da yakın zamanda gerçekleşecek olan Merge yükseltmesi nedeniyle Ethereum’un fiyatında yüksek bir volatilite yaşanabileceğini öne sürdü. Kripto para piyasalarında yaşanan belirsizlik etkisini devam ettirirken Ethereum, 22 Ağustos itibariyle son 30 gün içinde en fazla geliştirme faaliyetine sahip projeler arasında ilk sırada yer alıyor. Ancak 15 Eylül’de yapılması planlanan yükseltme ile ilgili iyimser olmayan birçok görüş mevcut. Sonuç olarak, sektördeki nakit para, doğrudan kripto para birimine yatırılması yerine seçenekler yoluyla yatırıldı, bu nedenle analistler ve uzmanlar arasında bölünmüş durumda.

Bununla birlikte CoinMarketCap’ten alınan son verilere göre Ethereum, gün içerisinde %4,5 oranında yaşadığı artış ve önceki yedi günde %13,8 oranında düşüşü temsil eden 1.644 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un toplam piyasa değeri şu anda 198 milyar dolar.

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