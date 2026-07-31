Bitcoin’de 80,94 milyon dolarlık balina alımı güveni artırdı

Bitcoin, büyük montanlı bir alımın ardından yeniden yukarı yönlü ivme arayışına girdi. Piyasada dikkat çeken işlem, yaklaşık 80,94 milyon dolar değerindeki 1.250’den fazla Bitcoin’in Binance’ten çekilmesiyle öne çıktı. Bu hareket, büyük yatırımcıların satış yerine varlıklarını özel cüzdanlarda tutmayı tercih ettiğine işaret eden birikim sinyali olarak değerlendiriliyor.

Balina işlemi piyasa algısını destekledi

Arkham, 1.250’den fazla Bitcoin içeren transferi tespit etti. Arkham, blokzincir verilerini izleyen ve büyük cüzdan hareketlerini takip eden bir analiz platformu olarak biliniyor. Söz konusu çıkış, piyasada son günlerde güçlenen risk iştahıyla birleşince, büyük yatırımcıların olası bir devam hareketi için pozisyon aldığı yönündeki beklentileri artırdı.

Büyük bir cüzdanın 80,94 milyon dolarlık Bitcoin alımı yaptığı ve bu işlemin birikime işaret ettiği değerlendirmesi öne çıktı.

Bitcoin, haber akışındaki verilerle birlikte 64.690 dolar civarında işlem gördü. Son 24 saatte yaklaşık %1,1 yükselen varlık, uzun vadeli hareketli ortalamaların bir bölümünün altında kalmayı sürdürse de, balina birikimindeki artış ve türev piyasasındaki daha dengeli görünüm alıcıların yeniden güç kazandığını düşündürüyor.

Türev ve zincir üstü verilerde toparlanma sinyali

CoinGlass verilerine göre Bitcoin açık pozisyon büyüklüğü 47 milyar dolar civarında seyrediyor. Bu tablo, yatırımcıların piyasadan tamamen çıkmak yerine kaldıraçlı işlemlerde kalmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Aynı dönemde likidasyon verilerindeki gerileme, zorunlu satış baskısının hafiflediğine ve türev piyasasının daha sağlıklı bir görünüme kavuştuğuna işaret etti.

Zincir üstü tarafta da destekleyici veriler dikkat çekiyor. DeFiLlama verilerine göre Bitcoin ağındaki kilitli toplam değer 4 milyar dolar seviyesine yakın seyretti. Aktif adres sayısı ise yaklaşık 600.000 düzeyinde kaldı. CryptoRank, temmuz ayının tarihsel olarak Bitcoin’in en güçlü dönemlerinden biri olduğunu belirtirken, varlığın bu ay %10’dan fazla prim yaptığını kaydetti.

Gösterge Seviye Balina alımı 1.250’den fazla BTC İşlem büyüklüğü 80,94 milyon dolar Açık pozisyon 47 milyar dolar Kilitli toplam değer 4 milyar dolar Aktif adres sayısı Yaklaşık 600.000

Teknik görünümde kritik seviyeler öne çıktı

Teknik görünümde Bitcoin’in 20 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine çıkması toparlanma açısından olumlu karşılandı. On Balance Volume göstergesindeki kademeli iyileşme de alım baskısının arttığını gösteren unsurlar arasında yer aldı.

Bitcoin’in yukarı yönlü hareketini koruyabilmesi için 64.900 dolar civarındaki 50 günlük üstel hareketli ortalamanın aşılması, ardından 67.500 dolar yakınındaki 100 günlük üstel hareketli ortalamanın test edilmesi izleniyor.

Buna karşılık Bitcoin hâlâ 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların tamamının üzerine yerleşmiş değil. Bu nedenle genel eğilimin tam anlamıyla yükselişe döndüğünü söylemek için erken görülüyor. Yukarı yönde 64.900 dolar ve 67.500 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıkarken, aşağıda 62.700 dolar desteğinin korunması kısa vadeli görünüm açısından önem taşıyor.

Piyasada izlenen ana başlıklar arasında balina birikiminin sürüp sürmeyeceği, açık pozisyonların güçlü kalıp kalmayacağı ve zincir üstü faaliyetin canlılığını koruyup korumayacağı bulunuyor. Alım iştahının devam etmesi halinde Bitcoin daha yüksek direnç alanlarını yeniden test edebilir.