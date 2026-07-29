Strategy, hisse ihracı için mNAV eşiğini 1,0x seviyesine indirdi

Strategy yönetimi, yeni hisse ihracını belirleyen mNAV formülünde kapsamlı bir sadeleştirmeye gitti. Şirketin üst yöneticisi Phong Le, sabit verimlilik eşiğinin 1,0x olarak belirlendiğini açıkladı. mNAV göstergesi ise 1,07x seviyesine yükseldi. Yönetim bu değişiklikle, yeni hisse satışlarının hangi koşullarda yeniden başlayacağını piyasa açısından daha açık hale getirmeyi amaçlıyor.

Yıl başından bu yana sert kayıp

Bu adım, yılın başından beri hem Strategy araçlarında hem de Bitcoin tarafında görülen sert değer kaybının ardından geldi. TradingView verilerine göre şirketin piyasa değeri ve borçlanma araçları ocaktan bu yana birlikte geriledi. Yönetim, sadeleştirilen yapının yatırımcı güvenini yeniden destekleyebileceğini düşünüyor.

Strategy, eski adıyla MicroStrategy, bilançosunda yüksek miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan bir şirket olarak biliniyor. Şirketin yaklaşımı, hisse performansını uzun süredir Bitcoin fiyat hareketlerine daha duyarlı hale getiriyor.

Phong Le, 1,0x seviyesindeki sabit eşikle birlikte yeni hisse ihracı için mümkün olan en sade ve şeffaf tetikleyicinin oluşturulduğunu vurguladı.

Yönetim, Wall Street’e verilecek ana mesajın net olduğunu savunuyor. Buna göre gelecekte yapılacak herhangi bir hisse ihracının, hisse başına Bitcoin miktarında artış sağlaması gerekecek. Şirketin açıkladığı BPS, yani hisse başına Bitcoin miktarı, 0.0023 BTC düzeyinde bulunuyor.

MSTR hissesi Bitcoin’den daha sert düştü

Bir yıllık performans görünümü, değişikliğin neden bu kadar acil görüldüğünü ortaya koyuyor. En zayıf tablo şirketin MSTR kodlu hisselerinde izlendi. MSTR yıl içinde %39,45 gerilerken, ilkbahardaki kısa süreli güçlü seyrin ardından bu kazanımların tamamını sildi.

Aynı dönemde Bitcoin’deki düşüş %26,43 ile daha sınırlı kaldı. Bu tablo, Strategy hisselerinin dayanak varlık olarak görülen Bitcoin’den daha hızlı değer kaybettiğine işaret etti.

Varlık Değişim MSTR %39,45 düşüş Bitcoin %26,43 düşüş

Tercihli hisselerde geri alım adımı

Şirketin toplam 12,2 milyar dolarlık dijital kredi araçları da negatif bölgede işlem görüyor. Buna karşın bu araçların, adi hisseye kıyasla daha dayanıklı kaldığı görülüyor.

Yönetim son olarak STRC tercihli hisselerinde acil geri alım için 25 milyon dolar ayırdı. Geri alım fiyatı hisse başına 86,52 dolar olarak açıklandı. Bu seviye, 100 dolarlık nominal değerin altında bulunuyor.

Şirket yönetimi, daha kolay izlenen bir ölçütle gelecekteki hisse ihracının hisse başına Bitcoin miktarını artıracağını piyasaya göstermeyi hedefliyor.