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BITCOIN (BTC)

Strategy, hisse ihracı için mNAV eşiğini 1,0x seviyesine indirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy, yeni hisse ihracı için mNAV eşiğini 1,0x seviyesine çekti.
  • 📉 MSTR hissesi yıl içinde %39,45 gerilerken $BTC ile bağlantılı baskı güçlendi.
  • 💼 Şirket, hisse başına Bitcoin miktarının 0.0023 BTC olduğunu açıkladı.
  • 🔁 Strategy, STRC tercihli hisselerinde 25 milyon dolarlık geri alım başlattı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Strategy yönetimi, yeni hisse ihracını belirleyen mNAV formülünde kapsamlı bir sadeleştirmeye gitti. Şirketin üst yöneticisi Phong Le, sabit verimlilik eşiğinin 1,0x olarak belirlendiğini açıkladı. mNAV göstergesi ise 1,07x seviyesine yükseldi. Yönetim bu değişiklikle, yeni hisse satışlarının hangi koşullarda yeniden başlayacağını piyasa açısından daha açık hale getirmeyi amaçlıyor.

İçindekiler
1 Yıl başından bu yana sert kayıp
2 MSTR hissesi Bitcoin’den daha sert düştü
3 Tercihli hisselerde geri alım adımı

Yıl başından bu yana sert kayıp

Bu adım, yılın başından beri hem Strategy araçlarında hem de Bitcoin tarafında görülen sert değer kaybının ardından geldi. TradingView verilerine göre şirketin piyasa değeri ve borçlanma araçları ocaktan bu yana birlikte geriledi. Yönetim, sadeleştirilen yapının yatırımcı güvenini yeniden destekleyebileceğini düşünüyor.

Strategy, eski adıyla MicroStrategy, bilançosunda yüksek miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan bir şirket olarak biliniyor. Şirketin yaklaşımı, hisse performansını uzun süredir Bitcoin fiyat hareketlerine daha duyarlı hale getiriyor.

Phong Le, 1,0x seviyesindeki sabit eşikle birlikte yeni hisse ihracı için mümkün olan en sade ve şeffaf tetikleyicinin oluşturulduğunu vurguladı.

Yönetim, Wall Street’e verilecek ana mesajın net olduğunu savunuyor. Buna göre gelecekte yapılacak herhangi bir hisse ihracının, hisse başına Bitcoin miktarında artış sağlaması gerekecek. Şirketin açıkladığı BPS, yani hisse başına Bitcoin miktarı, 0.0023 BTC düzeyinde bulunuyor.

MSTR hissesi Bitcoin’den daha sert düştü

Bir yıllık performans görünümü, değişikliğin neden bu kadar acil görüldüğünü ortaya koyuyor. En zayıf tablo şirketin MSTR kodlu hisselerinde izlendi. MSTR yıl içinde %39,45 gerilerken, ilkbahardaki kısa süreli güçlü seyrin ardından bu kazanımların tamamını sildi.

Aynı dönemde Bitcoin’deki düşüş %26,43 ile daha sınırlı kaldı. Bu tablo, Strategy hisselerinin dayanak varlık olarak görülen Bitcoin’den daha hızlı değer kaybettiğine işaret etti.

VarlıkDeğişim
MSTR%39,45 düşüş
Bitcoin%26,43 düşüş

Tercihli hisselerde geri alım adımı

Şirketin toplam 12,2 milyar dolarlık dijital kredi araçları da negatif bölgede işlem görüyor. Buna karşın bu araçların, adi hisseye kıyasla daha dayanıklı kaldığı görülüyor.

Yönetim son olarak STRC tercihli hisselerinde acil geri alım için 25 milyon dolar ayırdı. Geri alım fiyatı hisse başına 86,52 dolar olarak açıklandı. Bu seviye, 100 dolarlık nominal değerin altında bulunuyor.

Şirket yönetimi, daha kolay izlenen bir ölçütle gelecekteki hisse ihracının hisse başına Bitcoin miktarını artıracağını piyasaya göstermeyi hedefliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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