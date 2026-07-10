Progmat ve Metaplanet dijital kredi pazarı için harekete geçti! Bitcoin destekli yeni modelde neler planlanıyor?

Metaplanet, Metaplanet Securities, JPYC ve Progmat, Japonya’da Bitcoin, stabilcoinler ve menkul kıymet tokenlarının dijital kredi ürünlerinde nasıl kullanılabileceğini incelemek için ortak bir çalışma başlattı. Girişim, dijital şirket tahvilleri dahil olmak üzere geniş bir kredi aracı yelpazesini kapsıyor.

Ortak çalışma hangi alanlara odaklanacak?

Şirketler, daha verimli bir kredi piyasası oluşturmayı hedefliyor. Bunun için Bitcoin teminatlı finansal stratejilerin, blokzincir tabanlı mutabakat yapıları ve dijital menkul kıymet altyapısıyla bir araya getirilmesi değerlendirilecek. Çalışmanın odağında, dijital kredi ürünlerinin ihraç, dağıtım ve ödeme süreçlerinin daha bütünlüklü hale getirilmesi yer alıyor.

Metaplanet, Bitcoin hazine stratejisi ile ürün tasarımı tarafında katkı verecek. Metaplanet Securities dijital kredi ürünlerinin yapılandırılması ve dağıtımına odaklanacak. JPYC, stabilcoinlerin ödeme, faiz dağıtımı ve itfa süreçlerinde kullanımını inceleyecek. Progmat ise menkul kıymet tokenlarının ihraç ve yönetim altyapısını sağlayacak.

Mini sözlük: Menkul kıymet tokenı, tahvil veya benzeri finansal araçların blokzincir üzerinde dijital biçimde temsil edilmesi anlamına gelir. Progmat ise Japonya’da dijital menkul kıymet ve tokenleştirilmiş finans uygulamalarına yönelik altyapı geliştiren bir platform olarak biliniyor.

Şirketler, ihraç tarihi, ürün koşulları, getiri oranı ya da dağıtım yöntemi konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını bildirdi.

Project NOVA ile bağlantı öne çıkıyor

Bu adım, Metaplanet’in Project NOVA yaklaşımının devamı niteliği taşıyor. Söz konusu yaklaşım, Bitcoin’i yalnızca bilançoda tutulan bir rezerv varlık olarak görmek yerine, üretken bir bilanço aracı olarak değerlendirmeyi amaçlıyor. Şirket, Bitcoin’in dijital finans ürünleri için teminat veya kredi güçlendirici unsur olarak kullanılma ihtimalini araştırıyor.

Planlanan çerçeve, Bitcoin bağlantılı ürünleri, dijital menkul kıymetleri, kredi araçlarını ve stabilcoin tabanlı mutabakatı aynı finansal ekosistemde birleştirmeyi hedefliyor. Bu yapının hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara hitap etmesi düşünülüyor.

Japonya piyasasında neden dikkat çekiyor?

Japonya daha önce tokenleştirilmiş şirket tahvillerinin ihraç edildiği bir pazar haline gelmişti. Son yıllarda finans kuruluşları ve blokzincir şirketleri, menkul kıymet tokenları, stabilcoinler ve blokzincir tabanlı mutabakat sistemleri üzerinde çeşitli pilot uygulamalar yürüttü. Progmat, Japan Exchange Group ve büyük bankaların öncülük ettiği girişimler; dijital tahviller, tokenleştirilmiş devlet tahvilleri ve stabilcoin destekli zincir üstü mutabakat gibi alanlara uzandı.

Metaplanet’in son girişimini öne çıkaran unsur ise Bitcoin, stabilcoin ve menkul kıymet tokenını tek bir kredi piyasası çerçevesinde bir araya getirmesi oldu. Ortaklar, yalnızca tokenleştirilmiş menkul kıymet ihracına ya da ödeme altyapısının iyileştirilmesine odaklanmak yerine, Bitcoin destekli dijital kredi ürünlerinin Japonya’daki finansal kurallarla uyumlu biçimde blokzincir ağlarında ihraç edilip edilemeyeceğini, işlem görüp göremeyeceğini ve mutabakatının yapılıp yapılamayacağını inceleyecek.

Çalışma ayrıca, geleneksel tahvil piyasasında yüksek maliyetlerle karşılaşabilen orta ölçekli ve büyüme odaklı şirketlerin finansman seçeneklerine de yöneliyor. Araştırma aşamasının ötesine geçilmesi halinde bu model, Japonya’da Bitcoin, yen bazlı stabilcoinler ve menkul kıymet tokenlarını tek bir düzenlenmiş sermaye piyasası yapısında buluşturan ilk girişimlerden biri olabilir.