Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Progmat ve Metaplanet dijital kredi pazarı için harekete geçti! Bitcoin destekli yeni modelde neler planlanıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Metaplanet ve üç ortak, Japonya’da Bitcoin destekli dijital kredi ürünleri için ortak çalışma başlattı.
  • 📌 Modelde $BTC ile birlikte stabilcoin ödemeleri ve menkul kıymet tokenı altyapısı birlikte değerlendiriliyor.
  • 🏦 Hedef, dijital şirket tahvilleri dahil kredi araçlarını daha verimli bir yapıda sunabilmek olarak öne çıkıyor.
  • 🔍 Şirketler, ihraç tarihi ve getiri gibi temel başlıklarda henüz kesin karar vermedi.
Onur Atam
Onur Atam

Metaplanet, Metaplanet Securities, JPYC ve Progmat, Japonya’da Bitcoin, stabilcoinler ve menkul kıymet tokenlarının dijital kredi ürünlerinde nasıl kullanılabileceğini incelemek için ortak bir çalışma başlattı. Girişim, dijital şirket tahvilleri dahil olmak üzere geniş bir kredi aracı yelpazesini kapsıyor.

İçindekiler
1 Ortak çalışma hangi alanlara odaklanacak?
2 Project NOVA ile bağlantı öne çıkıyor
3 Japonya piyasasında neden dikkat çekiyor?

Ortak çalışma hangi alanlara odaklanacak?

Şirketler, daha verimli bir kredi piyasası oluşturmayı hedefliyor. Bunun için Bitcoin teminatlı finansal stratejilerin, blokzincir tabanlı mutabakat yapıları ve dijital menkul kıymet altyapısıyla bir araya getirilmesi değerlendirilecek. Çalışmanın odağında, dijital kredi ürünlerinin ihraç, dağıtım ve ödeme süreçlerinin daha bütünlüklü hale getirilmesi yer alıyor.

Metaplanet, Bitcoin hazine stratejisi ile ürün tasarımı tarafında katkı verecek. Metaplanet Securities dijital kredi ürünlerinin yapılandırılması ve dağıtımına odaklanacak. JPYC, stabilcoinlerin ödeme, faiz dağıtımı ve itfa süreçlerinde kullanımını inceleyecek. Progmat ise menkul kıymet tokenlarının ihraç ve yönetim altyapısını sağlayacak.

Mini sözlük: Menkul kıymet tokenı, tahvil veya benzeri finansal araçların blokzincir üzerinde dijital biçimde temsil edilmesi anlamına gelir. Progmat ise Japonya’da dijital menkul kıymet ve tokenleştirilmiş finans uygulamalarına yönelik altyapı geliştiren bir platform olarak biliniyor.

Şirketler, ihraç tarihi, ürün koşulları, getiri oranı ya da dağıtım yöntemi konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını bildirdi.

Project NOVA ile bağlantı öne çıkıyor

Bu adım, Metaplanet’in Project NOVA yaklaşımının devamı niteliği taşıyor. Söz konusu yaklaşım, Bitcoin’i yalnızca bilançoda tutulan bir rezerv varlık olarak görmek yerine, üretken bir bilanço aracı olarak değerlendirmeyi amaçlıyor. Şirket, Bitcoin’in dijital finans ürünleri için teminat veya kredi güçlendirici unsur olarak kullanılma ihtimalini araştırıyor.

Planlanan çerçeve, Bitcoin bağlantılı ürünleri, dijital menkul kıymetleri, kredi araçlarını ve stabilcoin tabanlı mutabakatı aynı finansal ekosistemde birleştirmeyi hedefliyor. Bu yapının hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara hitap etmesi düşünülüyor.

Japonya piyasasında neden dikkat çekiyor?

Japonya daha önce tokenleştirilmiş şirket tahvillerinin ihraç edildiği bir pazar haline gelmişti. Son yıllarda finans kuruluşları ve blokzincir şirketleri, menkul kıymet tokenları, stabilcoinler ve blokzincir tabanlı mutabakat sistemleri üzerinde çeşitli pilot uygulamalar yürüttü. Progmat, Japan Exchange Group ve büyük bankaların öncülük ettiği girişimler; dijital tahviller, tokenleştirilmiş devlet tahvilleri ve stabilcoin destekli zincir üstü mutabakat gibi alanlara uzandı.

Metaplanet’in son girişimini öne çıkaran unsur ise Bitcoin, stabilcoin ve menkul kıymet tokenını tek bir kredi piyasası çerçevesinde bir araya getirmesi oldu. Ortaklar, yalnızca tokenleştirilmiş menkul kıymet ihracına ya da ödeme altyapısının iyileştirilmesine odaklanmak yerine, Bitcoin destekli dijital kredi ürünlerinin Japonya’daki finansal kurallarla uyumlu biçimde blokzincir ağlarında ihraç edilip edilemeyeceğini, işlem görüp göremeyeceğini ve mutabakatının yapılıp yapılamayacağını inceleyecek.

Çalışma ayrıca, geleneksel tahvil piyasasında yüksek maliyetlerle karşılaşabilen orta ölçekli ve büyüme odaklı şirketlerin finansman seçeneklerine de yöneliyor. Araştırma aşamasının ötesine geçilmesi halinde bu model, Japonya’da Bitcoin, yen bazlı stabilcoinler ve menkul kıymet tokenlarını tek bir düzenlenmiş sermaye piyasası yapısında buluşturan ilk girişimlerden biri olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin grafiğindeki haftalık death cross, analistlere göre ayı piyasasında son evreye işaret ediyor

SpaceX cüzdanları arasındaki küçük Bitcoin transferleri, şirketin BTC satışı yaptığına işaret etmedi

Bitcoin’de günlük kapanış için izlenen 64.700 dolar seviyesi, yeni yükselişin yönünü belirleyebilir

Wells Fargo kripto bağlantılı portföyünde Strategy ve Ethereum ağırlığını artırdı

Bitcoin 61 bin doların üzerinde tutunarak 67 bin ile 70 bin dolar aralığını gündeme taşıdı

Analist Niels, ABD hisse senetlerinde sert düzeltme yaşanması halinde Bitcoin’de son bir satış dalgası görülebileceğini öngörüyor

JPMorgan, Bitcoin için asıl uzun vadeli riskin özel blokzincir ağlarına yönelim olduğunu açıkladı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Solana’da 73 ila 76 dolar destek bölgesi korunursa 100 dolar hedefi gündemde kalacak
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana’da 73 ila 76 dolar destek bölgesi korunursa 100 dolar hedefi gündemde kalacak
Solana (SOL)
Ethereum’da 1.720 ile 1.745 dolar desteği korundukça 1.840 dolar hedefi masada kalıyor
Ethereum (ETH)
Bitcoin grafiğindeki haftalık death cross, analistlere göre ayı piyasasında son evreye işaret ediyor
BITCOIN (BTC)
Solana 78 dolar desteğini korursa 98 dolar hedefi yeniden gündeme gelebilir
Solana (SOL)
CryptoWZRD verilerinde LINK için 7.65 dolar eşiği öne çıktı! Sıradaki hareket neyi gösterecek?
CHAINLINK (LINK)
Lost your password?