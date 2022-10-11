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Bitcoin, Ethereum ve Ripple’da Son Durum! Grafiklerle Fiyat Analizi!

Ayı sezonu etkisini sürdürürken Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple'da (XRP) son durum ne? Beklenen yükseliş gelecek mi?
01:30
11 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarında belirsizlik devam ederken Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple’da (XRP) son durum ne?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin 7 Ekim tarihinde 20 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) seviyesi olan 19,584 doların altına düştü ve ardından 8-10 Ekim arasında seviyeyi başarıyla savundu. Satıcılar, fiyatı yükseliş çizgisinin altına çekerek konumlarını daha da güçlendirmeye çalışabilir. Bu girişimlerini başarırlarsa, BTC/USDT paritesi 18.125 ila 17.622 dolarda bulunan destek bölgesine düşebilir. Kripto para biriminin alıcıları, bu bölgeyi tüm güçleriyle savunmaları beklenebilir. Çünkü savunmayı yapmazlarsa parite düşüş trendinin bir sonraki ayağına başlayabilir. Ardından parite 15.000 dolara kadar düşebilir.

Varsayımın aksine fiyat yükseliş trendi çizgisinden geri dönerse, boğalar pariteyi hareketli ortalamaların üzerine itmeye ve düşüş trendi çizgisine meydan okumaya çalışabilir. Belirtilen seviyenin üzerinde bir kırılma ve kapanış, ayıların hakimiyetini kaybedebileceğinin ilk göstergesi olabilir. Ardından parite 22.800 dolara bir ralli girişiminde bulunabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 20 günlük EMA seviyesi olan 1.351 doların üzerine çıkmak için mücadele ediyor. Bu durum ayıların rallilerde satış yaptığını ve fiyatı 1.220 dolardan güçlü desteğe düşürmeye çalışacaklarının bir göstergesi sayılabilir. Negatif bölgedeki kademeli olarak azalan 20 günlük EMA ve göreceli güç endeksi (RSI), ayılar için bir avantaja teşkil edebilir. Kripto para biriminin fiyatı 1.220 doların altına düşerse satış yoğunlaşabilir ve ETH/USDT paritesi azalan kanal modelinin destek hattına düşebilir.

Bunların aksine Ethereum’un fiyatı mevcut seviyeden yükselir ve 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa, parite 1.410 dolara kadar çıkabilir. Ancak boğalar bir trend değişikliğine işaret etmek için fiyatı kanalın üzerine itmek ve bölgede sürdürmek zorunda kalabilir.

Ripple (XRP)

Popüler altcoin Ripple’ın fiyatını boğalar 0,56 dolarlık genel direncin üzerine çıkarmaya çalıştı ancak ayılar bu girişimi engelledi. Satıcılar, yükseliş girişiminin ardından XRP’nin fiyatını 20 günlük EMA seviyesi olan 0,47 dolara çekmeye çalışabilir Ayrıca alıcılar kripto para biriminde üstünlüğü korumak istiyorlarsa, 20 günlük EMA’daki düşüşleri satın almak zorunda kalabilir. Ripple’ın fiyatı belirtilen desteği güçlü bir şekilde toplarsa, 0,56 doların üzerinde bir kırılma olasılığı artabilir. Parite daha sonra yükseliş trendine devam edebilir ve 0,66 dolara kadar bir ralli girişiminde bulunabilir.

Bu olumlu görüş fiyat düşer ve 20 günlük EMA’nın altına gerilerse geçersiz olabilir. Olası düşüş senaryosunda XRP/USDT paritesi 0,41 dolarlık kırılma seviyesine kadar gerileyebilir. Ayrıca belirtilen destekten yaşanacak bir sıçrama, paritenin bir süre için 0,41 ile 0,56 dolar arasında sıkışıp kalabileceğinin bir işareti olabilir.

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