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Popüler altcoinler biri olan Quant (QNT) ilk denemesinde 150 dolarlık direnç alanının üzerine çıkma girişiminin ardından hangi yöne devam edecek? Altcoinde geri çekilme yaşanacak mı?

QNT Düşecek Mi?

QNT son beş ay içerisinde kripto para pazarındaki en güçlü hareket eden altcoinlerden biri oldu. Haziran ayındaki en düşük 40 dolar seviyesinden bu yana fiyat, ardışık olmayan on bir haftalık yükseliş mum çubuğu oluşturdu. Belirtilen dönem boyunca altcoin %280 oranında artarak 9 Ekim tarihinde, zaman aralığındaki en yüksek seviye olan 169.90 dolara ulaştı. Bu seviye 238 günün en yüksek fiyatı olarak tarihe geçti.

Kripto para biriminin haftalık grafikleri ele alındığında, fiyatın Eylül 2021 tarihinden beri yürürlükte olan azalan bir direnç çizgisinden çıktığı belirtiliyor. Bu tür uzun vadeli yapılardan ayrılış, QNT’de olduğu gibi genellikle önemli hareketlere yol açabilir. Ayrıca teknik göstergeler altcoinde bir kırılma olasılığının söz konusu olduğunu destekleyebilir. Göreceli güç endeksi (RSI) yükseliş trendleriyle bağlantılı olan 50 çizgisinin üzerine çıktı. Fiyat 150 doların üzerine çıkmayı başarırsa, artış hızının hızlanması muhtemeldir.

Kritik Destek Seviyesi

Ayrıca altcoinin günlük grafikleri, QNT’nin 13 Haziran tarihinden bu yana yükselen bir destek çizgisiyle birlikte arttığını gösteriyor. Çizginin 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesiyle çakıştığı 6 Eylül’de kripto para biriminin fiyatı destek çizgisinden yukarı yönlü sıçradı. Daha sonra, fiyat kademeli olarak artarak 125 dolarlık yatay alandan çıktı. Belirtilen durum bir düşüş eğilimi olarak kabul edilirken, günlük RSI düşüş eğilimi oluşturmaya başladı. Ayrıca bu durum artan destek çizgisiyle çakışan 125 dolarlık alana doğru bir geri çekilmenin nedeni olabilir. Bu nedenle alanın QNT’ye destek sağlaması beklenebilir.

Varsayımın aksine 125 doların altında bir bir kırılma, yukarı hareketin sona erdiğini ve ardından önemli bir düzeltmenin geleceğinin bir göstergesi olabilir. QNT, Haziran ayından bu yana kripto para piyasasında yaklaşık %300 artışla en iyi performans gösteren token’lardan biri olmuştu. Ancak önümüzdeki aylarda kripto para biriminin fiyatı uzun vadeli direnç alanı olan 150 doların üzerine mi yoksa 120 dolar seviyesinin altına mı kırılacağını muhtemelen trendin yönünü belirleyebilir.