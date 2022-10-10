Uzman analist Bitcoin'de (BTC) büyük bir hareket gelebileceğini ve yatırımcıların önlemlerini buna göre alması konusunda fikirlerini paylaştı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) fiyatı 18.800 dolar ile 20.250 dolar arasında dar bir aralıkta hareket etmesiyle aralığa bağlı momentum, yatırımcıları büyük bir belirsizliğin içine sürüklediği belirtiliyor.

Bitcoin’de Büyük Hareket

Popüler bir kripto para analisti olan Michaël van de Poppe bir tweet’te Bitcoin’in volatilite endeksinin 25’in altına düştüğünü vurguladı. Bu durum ise tarihsel olarak “büyük bir volatilite için garanti bir reçete” olduğunu ileri sürdü. Ayrıca analist “Bitcoin için ufukta çok büyük bir hareket” beklediğini belirtti. Özellikle volatilite endeksi bu kadar düşük seviyelere gerilediğinde, fiyat hareketi aşırı bir hareket yapar. Bitcoin’deki benzer durumlar ise şu şekilde:

2018 yılında benzer durum yaşandığında Bitcoin %50 oranında bir düşüşle 3.000 dolara geriledi. 2019 yılında 4.000 dolar seviyesinden 14.000 ABD dolarına ulaşarak %240 oranında bir fiyat artışı yaşandı. Son olarak 2020 yılı içerisinde 10.000 doların üzerine çıkması ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı geniş çaplı ralli yaşandı.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin fiyatı 19.000 dolar seviyesindeki mücadelesi devam ediyor ve son 24 saat içerisinde yaklaşık içinde %0.58 oranında bir düşüş yaşadı. Azalan ticaret hacmi, bireysel yatırımcıların BTC’ye olan düşük ilgisi ve daha büyük düşüş makroekonomik koşullar, lider kripto para biriminin kısa vadeli fiyat hareketi için büyük bir yükseliş katalizörü olmadığı anlamına geldiği ileri sürüldü.

Düşüş İvmesi Artabilir!

Bununla birlikte Bitcoin fiyatı için en önemli destek seviyesinin, 1,19 milyon adresin 625.000 BTC’den fazla satın aldığı 19.000 dolar fiyat seviyesinde olduğu vurgulandı. Kripto para piyasalarında yaşanan belirsizlik 19.000 doların altına bir düşüş, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in aşağı yönlü hareketini hızlandırabilir.

Öte yandan Glassnode’dan elde edilen verilere göre, Bitcoin’in kısa vadeli holder’ları zincir içi maliyet temelinin uzun vadeli holder’larının altına gerilediği belirtildi. Bu durum son beş ay içerisindeki Bitcoin alıcılarının 2020-22 döngüsünün tüm volatilitesi boyunca hold yapanlara göre daha üstün bir maliyet temeline sahip olduğu anlamına geldiği belirtildi.