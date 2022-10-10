Bitcoin için yatırımcıların kâr aralığı giderek düşerken yaptıkları işlemlerde aldıkları riskler gün geçtikçe artıyormuş gibi görünüyor.

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Bitcoin (BTC), fiyatı dar bir aralıkta hareket ederek yeni bir haftaya daha başladı. Sırada ne var ve ne kadar yakında gerçekleşecek? Bunlar birçok yatırımcının merak ettiği sorulardan bazıları. BTC’nin kaldıraç oranının yeni bir zirveye ulaşması gibi gerçekleşen son çıkarımlar önümüzdeki günlerde dinamikleri değiştirebilir.

Kaldıraç Oranları Arttı

Bitcoin’in bu haftaki en ilginç gözlemlerinden biri, tahmini kaldıraç oranındaki artış oldu. Bu oran, son beş gündeki düşüş performansına rağmen 9 Ekim’de yeni bir tarihi zirveye ulaşmayı başardı. Bu gözlem, birçok BTC yatırımcısının kaldıraçlı işlemleri benimsemiş olabileceğini doğruladı.

BTC’nin 2022’nin en düşük seviyelerine yakın işlem gördüğü düşünüldüğünde yüksek kaldıraç oranı o kadar da şaşırtıcı değil. Ayrıca, dar fiyat aralığı sınırlı bir kârlılığa dönüştü. Bu durum, birçok Bitcoin yatırımcısını kârlarını artırma umuduyla kaldıraçlı pozisyonlar almaya teşvik etti.

İki Ucu Keskin Bıçak

Traderlar kaldıraç yoluyla daha fazla kazanmaya devam ederken, trendin aleyhlerine olması durumunda daha yüksek riskler de aldılar. Sonuç, fiyat üzerinde de büyük bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, kaldıraçlı uzun likidasyonlar daha fazla satış baskısını tetikleyebilirken, kaldıraçlı kısa likidasyonlar daha fazla yükseliş baskısını tetikleyebilir.

Mevcut senaryoda, BTC’nin türev fonlama oranları önemli ölçüde düştü. Buna rağmen, fiyat üzerindeki etkisi sınırlı olsa da balinalar Ekim başından bu yana artıyor. Bu durum, kaldıraç için daha yüksek bir eğilimi teşvik etmiş olabilir.

Hareketsiz dolaşım metriği, HODLed BTC’nin daha az satıldığını gösterecek şekilde önemli ölçüde düştü. Buna rağmen, bakiyesi 1.000 BTC’den fazla olan adreslerdeki hafif düşüş, son iki günde önemli bir satış baskısı olduğunu da doğruladı.

Yaklaşık 3 Ekim’den itibaren spot piyasadaki yükseliş talebi, yüksek kaldıraç oranıyla uyumlu hale geldi. Ancak, bu durum türevlerdeki talebi yansıtmadı. Balinaların ve kurumların daha yüksek tahmini kaldıraç oranını piyasaya daha fazla BTC sürmek için kullanma olasılığı daha yüksek. Böyle bir sonuç, fiyatları aşağı çekerek düşük bir fiyattan geri alım yapmalarına olanak sağlayabilir.

Bu nedenle yatırımcılar balina ve kurumların çıkışlarına karşı tetikte olmalı. Bunlar birikmeye devam ederse, boğalar parlama ve potansiyel olarak mevcut aralıktan çıkma şansı yakalayabilir.

Yatırımcılar da sonucu hafta sonuna kadar öğrenmeyi beklemeli. Bu arada, mevcut fiyat seviyesi çok fazla tekil hacmi çekmeyi başardı. Yakın zamanda yapılan bir Glassnode analizine göre, 0,1’den fazla Bitcoin tutan adresler tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,84 milyona ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.