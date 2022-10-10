Binance tarafından gerçekleştirilen Luna Classic yakımları fiyatı gerçekten istenildiği gibi etkiledi mi veya etkileyecek mi herkes bunu merak ediyor.

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LUNC fiyatı, kontrol noktası (POC) etrafında sıkı bir konsolidasyon gösterdi ve bu durum volatilite eksikliğine işaret ediyor olabilir. Bununla birlikte, Binance’in 10 Ekim günü gerçekleştirdiği LUNA yakımı da uzun vadede işler renklenebilir.

LUNC İçin Geri Dönüş

Binance’in 26 Eylül’deki ilk duyurusunun ardından altcoin’in yaşadığı %66’lık sıçrama sonrasında, fiyat zamanla eski yerine bir geri dönüş yapıyormuş gibi görünüyor. Bu gelişme kısmen yakılan LUNC token’ların yetersiz miktarından kaynaklanıyor olabilir, ancak bunun büyük bir kısmı Luna Foundation Group’un (LFG) Terra ekosisteminin çöküşü sonrasında küçük yatırımcıları telafi etmede ve mutlu etmede yavaş tempoyla karar vermelerine ve ilgi eksikliğine bağlanabilir.

İlk hafta toplam 6,1 trilyonluk dolaşım arzı içinde yalnızca yaklaşık 5,6 milyar token yakıldı. Bu yetersiz miktar nedeniyle, LUNA Classic fiyatı 2 Ekim ve 6 Ekim tarihleri arasında %24 düştü. Zaten kötüleşen duruma ek olarak, yerel bir haber kaynağına göre Do Kwon’un pasaportunun 19 Ekim’de sona ereceği söyleniyor.

LUNC Fiyatındaki Artış Sınırlandı

LUNC fiyatı 0,000343 ila 0,000329 dolar direnç alanının altında kaldı ve 2 Ekim’de fiyat, toparlanma girişiminde bulundu. Bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Hacim profili, altcoin’in 24 Ağustos’tan bu yana işlem gören en yüksek hacim seviyesi olan 0,0000292 dolarlık kontrol noktasının (POC) üzerinde seyrettiğini gösteriyor. Bu seviyenin kırılması bir sonraki destek seviyesi olan 0,234 dolara doğru bir düzeltmeyi tetikleyebilir ki bu da mevcut pozisyondan kabaca %20’lik bir düşüş anlamına gelmekte.

Bu seviyede satış baskısının artması ya da LUNC’un yetersiz miktarda yakılması nedeniyle istekli alıcıların olmaması, LUNC fiyatındaki bu düzeltmeyi 0,000176 dolar ve 0,000142 dolardaki düşük hacimli destek noktalarına kadar düşürebilir. Toplamda, bu hareket mevcut konumundan yani 0,000318 dolardan ölçüldüğünde% 51’lik bir kayıp oluşturabilir ve muhtemelen LUNC fiyatı için gidilecek dip noktası olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.