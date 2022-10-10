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Tron Kurucusu İddiaları Yalanladı! TRX Önce Yükseldi Sonra Düştü!

SBF ve Justin Sun hakkında ortaya atılan iddialar yalanlandı. TRX fiyatı önce yükseldi sonra düştü.
20:32
10 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sabah saatlerinde WuBlockchain tarafından ortaya atılan iddia ile TRX fiyatı 0,062 dolardan 0,0652 dolara yükselmişti. Ancak Tron kurucusu Justin Sun iddiaları yalanladığı için altcoinin fiyatı 0,063 dolara düştü. Peki yükseliş neden devam etmedi? İddianın arkasında ne vardı? Tüm detaylar haberimizde.

Justin Sun Huobi

Bugün erken saatlerde, kripto haber kuruluşu Wu Blockchain, “birden fazla kaynağa” atıfta bulunarak, Tron blockchain ekosisteminin kurucusu olan Justin Sun’ın son Huobi hisse satışının “gerçek alıcısı” olduğunu bildirdi. Ancak Sun, iddianın “yanlış” olduğunu söyledi. Sun sadece “Huobi’nin danışmanıyım” dedi. Huobi, Sun ve diğer isimlerin danışma kuruluna eklendiğini resmen duyurdu. Huobi Token (HT) fiyatı gerçek alıcının açıklanmasıyla %31 civarında artış yaşadı.

Farklı haber kaynakları FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’in muhtemelen Sun ile Huobi’de bir hisse satın aldığını iddia etti. Bankman-Fried ise borsası veya kendisinin böyle bir anlaşmaya imza atmadığını söyledi.

Huobi Borsası Satışı

Bugün duyurduğumuz üzre Huobi borsasının çoğunluk hisseleri About Capital Management’ın M&A fonuna satıldı. Böylece About Capital Management şirketteki çoğunluk hisseye sahip oldu. Huobi kimin hisselerinin satıldığını açık biçimde ifade etmedi. Ancak Huobi’nin kurucusu Leon Li’nin şirketteki yaklaşık %60 hissesi için bir alıcı aradığı ve 1 milyar doların üzerinde para talep ettiğini zaten biliniyordu. Huobi, About Capital Management ile yapılan anlaşmanın detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Li, Huobi’yi 2013 yılında Çin’de kurdu. En büyük borsalar arasında yer alan Huobi özellikle Çin’in 2021 yılında ülke genelinde kripto paraları yasaklamasıyla ağır bir darbe aldı. Aralık 2021’de Çin pazarından çekilen Huobi bunun üzerine 2022 kripto para kışıyla karşı karşıya kaldı. Şimdi ise yeni hakim ortağıyla birlikte Huobi uluslararası bir genişleme planlıyor. Huobi Token fiyatı da bugün borsa tarafından yapılan geleceğe dönük planları içeren açıklamalarla birlikte yükselişe geçti.

HT Token yazı hazırlandığı sırada %30’un üzerinde kazançla alıcı bulmaya devam ediyor.

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