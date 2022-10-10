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Kripto para piyasaları 2022 yılında hiç iyi günler yaşamadı ancak bu ilginin bittiği anlamına gelmiyor. İlgi devam ediyor ve özellikle MENA bölgesindeki kripto para yatırımcıları dikkat çekiyor. Son rapor ezberleri bozdu. Peki bu denli ilginin temelinde ne var? Motivasyonları ne? Dikkat çekici raporun detaylarını ele alıyoruz.

Kripto Paralar İlgi Devam Ediyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki kripto para yatırımcıları geçtiğimiz yılın temmuz ayından itibaren son 12 ayda önceki yıla göre yüzde 48 artışla 566 milyar dolar kripto aldı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi, kripto paraların en hızlı büyüdüğü pazar oldu. Chainalysis tarafından yayınlanan bir rapora göre, MENA merkezli kullanıcılar Temmuz 2021’den Haziran 2022’ye kadar kripto paralara yoğun ilgi göstermeye devam etti.

Bu büyüme Avrupa’da yüzde 40, Kuzey Amerika’da yüzde 36 ve Orta ve Güney Asya’da yüzde 35’lik artışlarla karşılaştırıldığında MENA bölgesini birinci yapıyor.

Türkiye ve Kripto Paralar

Chainalysis’in raporuna göre MENA bölgesi kripto para küresel benimseme endeksinde 3 ülkeyle temsil ediyor. Toplam 30 ülkenin bulunduğu listede Türkiye 12’nci sırada ve MENA bölgesinde birincilik tahtında oturuyor. Mısır ve Fas ise sırasıyla 14, 24’üncü sırada yer alıyor. Tüm MENA ülkeleri arasında Mısır, kripto para işlemlerini 3 kattan fazla artırdığı için en büyük büyümeyi gösterdi. Mısır ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında kripto tabanlı bir havale koridoru inşa etmek için bir proje de başlatılmıştı.

MENA’nın 566 milyar dolarlık işlem hacminin 192 milyar doları ise tek bir ülkeden yani Türkiye’den geliyor. Türkiye, bölgedeki en büyük pazar payını temsil ediyor. Morning Consul tarafından yapılan ankete göre Türk kripto para yatırımcılarının %54’ü ayda en az bir kez kripto para alım/satımı yapıyor. Artan volatilite ve risklere rağmen bu oran oldukça yukarda.

Bu arada, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri de kripto para piyasalarında dikkat çekiyor. Suudi Arabistan bölgedeki en büyük üçüncü kripto pazarına sahipken ve BAE beşinci sırada yer alıyor. Dubai Emirliği bankalar ve finans kurumlarıyla bağlantı kuran kripto şirketleri için küresel bir merkez haline geldi ve yalnızca MENA bölgesinde değil Asya’da da bireysel müşterilere hizmet veriyor.