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  •   Sıcak Gelişme: Yüzde 28 Vergi Şoku! Kripto Para Yatırımcıları Tedirgin!

Sıcak Gelişme: Yüzde 28 Vergi Şoku! Kripto Para Yatırımcıları Tedirgin!

Uzun vadeli yatırımcıları pek etkilemeye ancak kripto para traderları çok üzülecek.
21:22
10 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları için yüzde 28 oranında kripto para vergisi uygulanacak. Peki şartları neler? Dünyanın dört bir yanında devletler öncelikli olarak kripto paraların vergilendirilmesi hususuna odaklanıyor. Yatırımcıyı koruması gereken yasal zeminden önce vergi hakkındaki belirsizliği ortadan kaldıran devletlere bir yenisi daha eklendi.

Kripto Para Vergisi

Portekiz hükümeti bugün yayınladığı 2023 bütçe taslağında kripto para birimleri için %28 gelir vergisi önerdi. Portekiz’in 2023 bütçe teklifi, bir yıldan az süreyle elde tutulan kripto para birimleri için bu vergiyi talep ediyor. Vergi yalnızca bir yıldan az bir süredir sahip olunan kripto para birimleri için geçerli olacak ve bu süreden daha uzun zaman diliminde varlıklarını tutanlar elde ettiği kazançlar için vergi ödemeyecek. Ücretsiz kripto işlemleri de vergilendirilecek ve aracılar tarafından alınan komisyonlara %4’lük bir oran uygulanacak.

Bütçe henüz onaylanmış değil. Önümüzdeki hafta Portekiz parlamentosu bunu tartışacak. İktidar partisinin (PS) mutlak çoğunluğa sahip olduğu göz önüne alındığında bütçenin sorunsuz biçimde geçmesi bekleniyor. Parlamento, mayıs ayındaki 2022 bütçe oylaması sırasında azınlıktaki siyasi partilerin kripto vergisi için sunduğu iki ayrı öneriyi reddetti. O ayın başlarında, Portekiz Maliye Bakanı Fernando Medina, hükümetin düzenleyici çerçeve üzerinde çalışacağını belirterek, kriptoyu vergilendirmeye başlama taahhüdünü açıkladı. Ayrıca, ülkede belirli kazançların vergilendirilmemesine neden olan herhangi bir boşluğa sahip olmaması gerektiğini savundu.

Türkiye Kripto Para Vergisi

Henüz Türkiye için duyurulmuş bir kripto para vergi çalışması bulunmuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinin geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada ise vergi düzenlemesi geçse de bunun geçmişe dönük çalıştırılamayacağı (yasaların geçmişe uygulanamaması) söylendi. Türkiye’deki kripto para yatırımcıları şimdilik vergi konusunda bağlayıcı bir mevzuata tabi değil ancak belirsizliğin henüz ortadan kaldırılmamış olması yatırımcıları tedirgin ediyor.

Geçtiğimiz yıldan bu yana hız kazanan kripto paraların yasal zemine oturtulması süreci henüz tamamlanmış değil. Türkiye şimdilik acil birkaç konuda adımlar attı ve AB ile ABD’nin mevzuatlarının netleşmesini bekliyor. Peki bugüne kadar atılan adımlar kabaca nelerdi?

  • Borsalar şüpheli işlem bildirimi yapıyor. Belli bir tutarın üzerindeki işlemlerde MASAK raporlaması şartı getirildi. Bankalar hali hazırda bunu zaten yapıyor.
  • Kripto paraların alışverişte kullanılması yasaklandı.

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