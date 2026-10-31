David Schwartz, XRP tişörtündeki 100 sayısının anlamını açıkladı

Ripple’ın eski teknoloji yöneticisi David Schwartz, Swell etkinliğinde giydiği ve XRP topluluğunda uzun süredir merak edilen tişörtün hikayesini anlattı. Schwartz, üzerindeki hız göstergesine benzeyen “100” ifadesinin fiyatla değil, XRP Ledger’ın ulaştığı teknik bir eşikle ilgili olduğunu söyledi.

Tişörtün arkasındaki teknik eşik

Schwartz, X platformundaki bir soruya verdiği yanıtta tişörtün XRPL ağının 100 işlem/saniye seviyesine ulaşmasını anmak için hazırlandığını belirtti. XRPL, Ripple ekosisteminin temel blokzincir altyapısı olarak biliniyor ve sınır ötesi ödeme odaklı yapısıyla öne çıkıyor.

David Schwartz, tişörtün XRPL’nin 100 TPS seviyesine ulaşmasını kutlamak için hazırlandığını, sipariş verildiği sırada XRP’nin yaklaşık 0,30 dolar olduğunu, tişört teslim edildiğinde ise fiyatın 1 dolara çıktığını aktardı.

Bu zamanlama, topluluk içinde farklı bir algı yarattı. Tişörtteki “100” ibaresi bazı kullanıcılar tarafından XRP fiyatının 1 dolara ulaşmasına gönderme olarak yorumlandı. Schwartz da bu yanlış anlamanın bir süre benimsendiğini ifade etti.

Schwartz, birçok kişinin tişörtteki ifadenin XRP’nin 1 dolara yükselmesini anlattığını düşündüğünü, kendilerinin de bir noktadan sonra bu yorumla devam ettiğini kaydetti.

Kesin tarih netleşmedi

Schwartz, tişörtün tam olarak ne zaman hazırlandığına ilişkin ayrıntı vermedi. Bu da yorumları sınırlayan bir unsur oldu. XRP, geçmişte farklı dönemlerde 0,30 dolar civarında işlem gördüğü için yalnızca fiyat verisine bakarak kesin bir tarih çıkarmak kolay görünmüyor.

Buna karşılık XRPL’nin işlem kapasitesine ilişkin geçmiş veriler, yaklaşık dönemi anlamaya yardımcı olabilir. Ağ üzerinde performans testleri Şubat 2015’te başladığında sistem 80 işlem/saniye düzeyini sürdürebiliyordu.

XRPL kapasitesi yıllar içinde arttı

Mart ile Haziran 2015 arasında XRPL’nin sürdürülebilir işlem kapasitesi 120 ile 490 işlem/saniye aralığına çıktı. Ekim 2015’te bu seviye 525 işlem/saniyeye yükseldi. Bir sonraki yıl kapasite yaklaşık iki katına yaklaşarak 1.100 işlem/saniyeye ulaştı.

Dönem İşlem kapasitesi Not Şubat 2015 80 TPS İlk performans testleri Mart-Haziran 2015 120-490 TPS Kademeli iyileşme Ekim 2015 525 TPS Belirgin artış 2016 1.100 TPS Kapasite neredeyse ikiye katlandı Temmuz 2017 1.500 TPS Bugün de korunan seviye

Temmuz 2017’de ise XRPL’nin 1.500 işlem/saniye kapasitesini sürdürebildiği gösterildi. Ağın bugüne kadar da bu seviyeyi koruduğu belirtiliyor. Bu kronoloji, tişörtte yer alan 100 sayısının fiyat hedefinden çok, ağın erken dönem teknik ilerlemesini simgelediğine işaret ediyor.