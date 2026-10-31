Kripto Para

Next Technology, 5.833 BTC için satış veya kredi yetkisi verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Next Technology, elindeki 5.833 BTC için satış veya kredi yetkisi verdi.
  • 📌 Şirket, kararında Binance saldırısı sonrası güvenlik riskleri ile $BTC saklamasına dair kaygıları öne çıkardı.
  • 🗂️ Mart 2025’te alınan 5.000 BTC dahil toplam varlığın değeri 449 milyon dolara ulaşırken cüzdan adresleri açıklanmadı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Nasdaq’ta işlem gören Next Technology Holding, bilançosunda yer alan yaklaşık 5.833 Bitcoin için satış ya da teminat karşılığı borçlanma seçeneğini onayladı. Japonya merkezli yazılım şirketi, bu kararda Binance’e yönelik saldırı, borsa kaynaklı güvenlik açıkları ve kuantum hesaplamanın Bitcoin şifrelemesine yönelik olası risklerini gerekçe gösterdi.

İçindekiler
1 Yönetim kurulu esnek işlem yetkisi verdi
2 Bilanço ile piyasa değeri arasındaki fark öne çıktı
3 Bitcoin alımının büyük bölümü 2025 işlemiyle geldi
4 Saklama tarafında doğrulama eksikliği sürüyor

Yönetim kurulu esnek işlem yetkisi verdi

Şirket, işlemlerin tek seferde değil, bir veya birden fazla parça halinde yapılabileceğini açıkladı. Yetki; borsa üzerinden satış, özel anlaşmalı işlemler ve Bitcoin teminatlı finansman yöntemlerini kapsıyor. Buna karşın herhangi bir işlemin kesin olarak gerçekleşeceğine dair güvence verilmedi.

Next Technology’de işlem zamanlaması, fiyat seviyesi ve işlem büyüklüğü konusunda son karar yetkisi Üst Yöneticı Weihong Liu’da bulunuyor. Şirket, söz konusu Bitcoin varlıklarının hiçbirinin Binance üzerinde veya Binance aracılığıyla tutulmadığını da ayrıca belirtti.

Şirket yönetimi, yaklaşık 5.833 BTC için satış veya teminatlı borçlanma yetkisi verdi; ancak bu yetkinin kullanılması zorunlu değil ve işlemlerin kapsamı ile zamanlaması ayrıca belirlenecek.

Bilanço ile piyasa değeri arasındaki fark öne çıktı

Next Technology’nin açıkladığı rakamlar, şirketin piyasa değeri ile beyan ettiği kripto varlık büyüklüğü arasında keskin bir fark bulunduğunu gösteriyor. Hisse fiyatı cuma gününü 5,30 dolardan kapatırken, yaklaşık 1,47 milyon adet dolaşımdaki pay üzerinden şirketin piyasa değeri 7,8 milyon dolar seviyesinde hesaplandı.

Bitcoin fiyatının yaklaşık 77.000 dolar olduğu seviyede, şirketin elinde bulunduğunu açıkladığı 5.833 BTC’nin toplam değeri yaklaşık 449 milyon dolara ulaşıyor. Bu tutar, şirketin borsadaki özsermaye değerinin 50 katından fazlasına karşılık geliyor.

Bitcoin alımının büyük bölümü 2025 işlemiyle geldi

Şirketin Bitcoin varlığının önemli kısmı tek bir işlemden kaynaklandı. Next Technology, Mart 2025’te daha önce müzakere edilmiş bir anlaşma kapsamında 5.000 BTC satın aldı. Bu işlemde ödeme; hisse senedi, varant ve daha önce yapılmış nakit ön ödeme birleşimiyle gerçekleştirildi.

Şirket, bu alım için toplam 158,1 milyon dolar bedel kaydetti. Bu da coin başına yaklaşık 31.600 dolarlık bir maliyete işaret ediyor.

Yıllık raporda Bitcoin varlıklarının “neredeyse tamamının” Japonya’daki kurumsal saklama kuruluşlarında tutulduğu bilgisi yer aldı; ancak bu kuruluşların adları açıklanmadı.

Saklama tarafında doğrulama eksikliği sürüyor

Şirketin kamuya açık bildirimlerinde, yatırımcıların beyan edilen bakiyeyi bağımsız biçimde doğrulamasına imkan verecek cüzdan adresleri bulunmuyor. Kurumsal saklama hizmeti veren kuruluşların isimleri de açıklanmadığı için, varlıkların nerede tutulduğuna ilişkin şeffaflık sınırlı kaldı.

Next Technology, Japonya merkezli bir yazılım şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin yıllık raporunda kurumsal saklama vurgusu yer alsa da, mevcut belgeler Bitcoin rezervlerinin üçüncü taraf doğrulamasıyla desteklenip desteklenmediğini ortaya koymuyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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