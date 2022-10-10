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Sıcak Gelişme: Kripto Paralar İçin Dönüm Noktası! Sonunda Onaylandı!

Uzun süredir beklenen onay nihayet geldi. AB, kripto para topluluğunu büyük ölçüde mutlu eden düzenlemeyi onayladı.
19:29
10 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyada 208 farklı ülke var ancak finans piyasalarıyla alakalı düzenlemelerin çoğu iki yerden alınıyor. AB ve ABD’nin yayınladığı piyasa yasaları diğer ülkeler tarafından düzenlenir ve mevzuatlarına eklenir. Bu sebepten 2 merkezin atacağı adımlar önemlidir. Özellikle kripto paralar konusunda tartışması devam eden AB mevzuatı uzun süredir gündemde yer işgal ediyordu. Nihayet bugün onaylandı.

AB Kripto Para Yönetmeliği

Merakla beklenen Kripto Varlık Piyasaları mevzuatı, iki yıl süren tartışma ve taslak hazırlama sürecinin ardından bugün Avrupa Parlamentosu’ndan geçti. Son oylamada 28 lehte ve 1 aleyhte oy çıktı. Avrupa Parlamentosu’nun tamamı Ekim ayında mevzuatın nihai onayını oylayacak. MiCA’nın yanı sıra, Avrupa Parlamentosu Üyeleri, kripto pralarla yapılan transferlerin gönderen ve alıcıya ilişkin verileri içermesini zorunlu kılan bir kara para aklama karşıtı yasa tasarısı olan Fon Transferi Yönetmeliğini de oyluyor.

Her iki metnin de Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması ve yasalaşması bekleniyor. Kabul süreci tamamlandıktan sonra stablecoinler ve kripto borsaları ile ilgili yeni yasaların uygulanmasına ilişkin kılavuzların 2024 yılında tamamlanması için 18-24 aylık bir süreç başlayacak.

Kripto Para Regülasyonu

Kripto para piyasalarını düzenleyen çalışma MiCA ismiyle biliniyor. Bu düzenlemeye göre kripto para şirketleri yatırımcıları korumayı ve istikrarı sürdürmeyi amaçlayan asgari garantileri karşılamaları halinde, cüzdan ve diğer hizmetlerini pazarlayabiliyor olacak. Yani kripto para endüstrisi yasal zemine oturtuluyor. Parlamento için görüşmeleri yürüten Milletvekili Stefan Berger, oylamayı memnuniyetle karşılayan bir paylaşım yaptı ve son gelişmeyi “iyi haber” diyerek duyurdu. Avrupa kripto endüstrisi, itibari para birimlerine göre değerlerini korumaya çalışan kripto varlıklar olan stablecoin’lerin kullanımına getirdiği kısıtlamaların yanı sıra kuralların NFT’lere uygulanıp uygulanmayacağına dair belirsizlikler nedeniyle tepki çekmişti. Ancak yine de onaylanan düzenleme genel olarak kripto para topluluğu tarafından memnuniyetle karşılandı. Ciddi bir kısıtlama veya yasak bulunmuyor.

Türkiye ise henüz kripto para regülasyonları konusunda net bir taslak paylaşmış değil. AB ve ABD’nin bu konuda atacağı adımlar yakından izleniyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi birçok yasal kurum, yasa ve mevzuat öncelikle AB ve ABD tarafından yayınlanır, ardından diğer ülkeler bunları kendilerine uygun hale getirir.

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