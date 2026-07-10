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Solana (SOL)

Solana’da 73 ila 76 dolar destek bölgesi korunursa 100 dolar hedefi gündemde kalacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, 77,61 dolar civarında tutunurken 73 ila 76 dolar destek bölgesi kritik önem taşıyor.
  • 📉 PumpFun'ın tek günde 10 milyon dolarlık, toplamda ise 794 milyon dolara ulaşan SOL satışı $SOL üzerinde baskı kuruyor.
  • 📊 80 ila 82 dolar bandının aşılması halinde 90 dolar ve 100 dolar hedefleri yeniden öne çıkıyor.
  • 🧭 Analistler, 2023'teki benzer yapıya dikkat çekse de kısa vadede yönü destek bölgesinin korunup korunmayacağı belirleyecek.
Onur Atam
Onur Atam

Solana, son 24 saatte zayıf bir seyir izledikten sonra 77,61 dolar civarında işlem görüyor. Piyasada yön konusunda net bir uzlaşı oluşmuş değil. Bir kesim 73 ila 76 dolar aralığını kritik destek bölgesi olarak izlerken, diğer kesim PumpFun kaynaklı satış baskısının daha derin bir geri çekilmeye yol açabileceğini düşünüyor.

İçindekiler
1 Kritik destek bölgesi öne çıkıyor
2 PumpFun satışları baskıyı artırıyor
3 100 dolar ihtimali korunuyor
4 Kısa vadede yön arayışı sürüyor

Kritik destek bölgesi öne çıkıyor

Analist Michaël van de Poppe, 73 ila 76 dolar bandının korunmasının kısa vadeli yükseliş senaryosu açısından belirleyici olduğunu değerlendiriyor. Bu bölgenin üzerinde kalınması halinde Solana’da önce 90 dolara, ardından 100 doların üzerine uzanabilecek bir toparlanma ihtimali izleniyor.

Analist Michaël van de Poppe, 73 ila 76 dolar aralığının korunmasının yükseliş ihtimalini canlı tuttuğunu, bu bölgenin kaybedilmesi halinde görünümün hızla bozulabileceğini vurguluyor.

Buna karşılık 73 doların altına sarkılması, yalnızca Solana için değil daha geniş altcoin piyasası için de baskıyı artırabilir. Bitcoin ve Ethereum’daki zayıf görünümün sürmesi halinde aşağı yönlü risklerin daha belirgin hale gelebileceği belirtiliyor.

PumpFun satışları baskıyı artırıyor

Piyasadaki temkinli görünümün başlıca nedenlerinden biri PumpFun kaynaklı SOL satışları oldu. Ted takma adlı piyasa yorumcusu, PumpFun’ın tek bir günde yaklaşık 10 milyon dolarlık SOL sattığını, toplam satışın ise yaklaşık 794 milyon dolara ulaştığını aktardı. PumpFun, Solana ağı üzerinde memecoin üretimini kolaylaştıran bir platform olarak biliniyor.

Mini sözlük: Fraktal, fiyat grafiğinde daha önce görülen bir yapının benzerinin yeniden oluştuğu varsayımına dayanan teknik analiz yaklaşımıdır. Bu yöntem kesin sonuç vermez, yalnızca geçmişteki örüntülerle karşılaştırma imkanı sunar.

Büyük ve tekrarlanan satışlar, piyasadaki arzı artırdığı için alıcıların işini zorlaştırabiliyor. Bu durum tek başına ani bir düşüş anlamına gelmese de, fiyatın destek üzerinde kalmasına rağmen güçlü bir yükseliş ivmesi üretememesini açıklayan unsurlardan biri olarak görülüyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Anlık fiyat77,61 dolarDestek bölgesinin hemen üzerinde
İlk destek73 ila 76 dolarKısa vadede korunması izleniyor
Yukarı yönlü bölge80 ila 82 dolarAşılması halinde toparlanma güçlenebilir
Hedefler90 dolar ve 100 dolarYükseliş senaryosunda öne çıkıyor

100 dolar ihtimali korunuyor

Olumsuz tabloya rağmen yükseliş beklentisi tamamen ortadan kalkmış değil. Solana’nın daha geniş toparlanma yapısı içinde kaldığı, 80 ila 82 dolar bandının yeniden aşılması halinde kısa vadeli görünümün iyileşebileceği ifade ediliyor. Böyle bir senaryoda 90 dolar ve ardından 100 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir.

Rayker takma adlı başka bir analist ise mevcut yapının 2023’teki toparlanma dönemine benzediğini savunuyor. Bu karşılaştırmaya göre fiyatın taban oluşturduktan sonra daha güçlü bir genişleme evresine geçmesi ihtimal dahilinde görülüyor. Ancak bu benzerliğin tek başına kesin bir sinyal olmadığına da dikkat çekiliyor.

Rayker, mevcut yapının 2023’teki toparlanma evresini andırdığını, ancak bu benzerliğin ancak destek seviyeleri korunursa anlam kazanacağını değerlendiriyor.

Kısa vadede yön arayışı sürüyor

Kısa vadeli teknik görünüm ise temkinli kalmayı gerektiriyor. Solana’nın önemli hareketli ortalamaların altında seyrettiği, 20 günlük üssel hareketli ortalamanın direnç olarak çalıştığı ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın da üst bölgede baskı oluşturduğu belirtiliyor. RSI orta 40’lı seviyelerde bulunurken MACD hafif zayıf bir görünüm sergiliyor.

İşlem hacmindeki gerileme de piyasaya katılımın sınırlı kaldığına işaret ediyor. Güçlü hacim eşliğinde 80 ila 82 dolar bölgesinin aşılması kısa vadeli bir tepki yükselişini destekleyebilir. Aksi halde 73 ila 76 dolar destek bandının yeniden sınanması beklenebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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