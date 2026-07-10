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Ethereum (ETH)

Ethereum’da 1.720 ile 1.745 dolar desteği korundukça 1.840 dolar hedefi masada kalıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum'da 1.720 ile 1.745 dolar desteği korunurken $ETH için 1.840 dolar hedefi izleniyor.
  • 📈 Analistler, 1.800 dolar direncinin aşılması halinde yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceğini düşünüyor.
  • 🧭 Daha geniş tabloda fiyatın döngü dibinin üzerinde kalması, birikim sürecini canlı tutuyor.
  • 🛡️ Destek seviyelerinin kaybedilmesi halinde hem kısa vadeli hem makro yükseliş senaryosu zayıflayabilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ethereum, kısa vadede kritik bir destek bölgesinin üzerinde tutunurken analistler 1.840 dolara doğru yeni bir atak ihtimalini izliyor. Daha geniş tabloda ise fiyatın, döngü dibinin üzerinde kalması halinde uzun vadeli bir birikim zemini oluşturmaya devam edebileceği değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede destek bölgesi öne çıkıyor
2 Daha geniş tabloda üçgen yapısı izleniyor

Kısa vadede destek bölgesi öne çıkıyor

ETH, son yükselişin ardından yatay bir seyir izlerken 1.720 ile 1.745 dolar aralığındaki destek bölgesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Bu alanın birkaç kez alıcılar tarafından savunulmuş olması, teknik görünüm açısından bölgeyi daha da önemli hale getiriyor.

Always Win, bu yapının kısa vadeli bir kırılım hazırlığına işaret ettiğini ve alıcıların söz konusu bandı koruması halinde fiyatın yeniden 1.820 ile 1.840 dolar aralığına yönelebileceğini belirtiyor.

Always Win, 1.720 ile 1.745 dolar bölgesi korunduğu sürece kısa vadeli yükseliş yapısının geçerliliğini sürdürdüğünü, fiyatın gerekirse bu desteği yeniden test ettikten sonra yukarı yönlü yeni bir deneme yapabileceğini aktarıyor.

İlk direnç noktası 1.800 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu eşiğin aşılması, kısa vadeli kırılım senaryosunu güçlendirebilir ve alıcıların kontrolü yeniden ele aldığına dair daha net bir sinyal verebilir. Bu seviyenin üzerinde ise 1.820 ile 1.840 dolar bandı bir sonraki hedef bölge olarak öne çıkıyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Destek bölgesi1.720 ile 1.745 dolarKısa vadeli yükseliş yapısının korunması için kritik alan
İlk direnç1.800 dolarAşılması halinde kırılım senaryosu güç kazanabilir
Hedef bölge1.820 ile 1.840 dolarYukarı yönlü hareketin devamında izlenen bant

Buna karşılık 1.720 ile 1.745 dolar bölgesinin kaybedilmesi, mevcut yükseliş görünümünü zayıflatabilir. Böyle bir durumda ETH’nin daha geniş bir bant içinde yeniden denge arayışına girmesi olasılığı artabilir.

Daha geniş tabloda üçgen yapısı izleniyor

Uzun vadeli görünümde bazı analistler Ethereum’un büyük ölçekli bir üçgen yapı oluşturuyor olabileceğini düşünüyor. Bu senaryoda temel koşul, fiyatın mevcut döngü dibinin üzerinde kalmayı sürdürmesi olarak öne çıkıyor.

XForceGlobal, Ethereum’un geniş düzeltme yapısı içinde hareket ettiğini ve döngü dibinin korunması halinde mevcut görünümün güçlü bir birikim evresine dönüşebileceğini belirtiyor. Analiste göre piyasa, bir sonraki genişleme dalgası başlamadan önce bir süre daha taban oluşturma sürecinden geçebilir.

XForceGlobal, yükseliş beklentisinin yalnızca yüksek oranlı kazanç arayışına dayanmadığını, bu aşamada asıl odağın pozisyon büyüklüğü ve daha büyük yapının teyidi öncesinde hazırlık olduğunu vurguluyor.

Bu nedenle döngü dibi, makro görünümde en kritik seviye olarak değerlendiriliyor. Fiyat bu tabanın üzerinde kaldığı sürece birikim senaryosu geçerliliğini koruyabilir. Ancak bu seviyenin aşağı kırılması, üçgen yapısını zayıflatabilir ve daha derin bir geri çekilme ihtimalini gündeme getirebilir.

Şimdilik hem kısa vadeli hem de daha geniş ölçekte izlenen ana unsur destek seviyelerinin korunması olarak öne çıkıyor. Kısa vadede 1.720 ile 1.745 dolar bandı, daha geniş tabloda ise döngü dibi, Ethereum’un yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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