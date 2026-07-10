Ethereum’da 1.720 ile 1.745 dolar desteği korundukça 1.840 dolar hedefi masada kalıyor

Ethereum, kısa vadede kritik bir destek bölgesinin üzerinde tutunurken analistler 1.840 dolara doğru yeni bir atak ihtimalini izliyor. Daha geniş tabloda ise fiyatın, döngü dibinin üzerinde kalması halinde uzun vadeli bir birikim zemini oluşturmaya devam edebileceği değerlendiriliyor.

Kısa vadede destek bölgesi öne çıkıyor

ETH, son yükselişin ardından yatay bir seyir izlerken 1.720 ile 1.745 dolar aralığındaki destek bölgesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Bu alanın birkaç kez alıcılar tarafından savunulmuş olması, teknik görünüm açısından bölgeyi daha da önemli hale getiriyor.

Always Win, bu yapının kısa vadeli bir kırılım hazırlığına işaret ettiğini ve alıcıların söz konusu bandı koruması halinde fiyatın yeniden 1.820 ile 1.840 dolar aralığına yönelebileceğini belirtiyor.

Always Win, 1.720 ile 1.745 dolar bölgesi korunduğu sürece kısa vadeli yükseliş yapısının geçerliliğini sürdürdüğünü, fiyatın gerekirse bu desteği yeniden test ettikten sonra yukarı yönlü yeni bir deneme yapabileceğini aktarıyor.

İlk direnç noktası 1.800 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu eşiğin aşılması, kısa vadeli kırılım senaryosunu güçlendirebilir ve alıcıların kontrolü yeniden ele aldığına dair daha net bir sinyal verebilir. Bu seviyenin üzerinde ise 1.820 ile 1.840 dolar bandı bir sonraki hedef bölge olarak öne çıkıyor.

Gösterge Seviye Anlamı Destek bölgesi 1.720 ile 1.745 dolar Kısa vadeli yükseliş yapısının korunması için kritik alan İlk direnç 1.800 dolar Aşılması halinde kırılım senaryosu güç kazanabilir Hedef bölge 1.820 ile 1.840 dolar Yukarı yönlü hareketin devamında izlenen bant

Buna karşılık 1.720 ile 1.745 dolar bölgesinin kaybedilmesi, mevcut yükseliş görünümünü zayıflatabilir. Böyle bir durumda ETH’nin daha geniş bir bant içinde yeniden denge arayışına girmesi olasılığı artabilir.

Daha geniş tabloda üçgen yapısı izleniyor

Uzun vadeli görünümde bazı analistler Ethereum’un büyük ölçekli bir üçgen yapı oluşturuyor olabileceğini düşünüyor. Bu senaryoda temel koşul, fiyatın mevcut döngü dibinin üzerinde kalmayı sürdürmesi olarak öne çıkıyor.

XForceGlobal, Ethereum’un geniş düzeltme yapısı içinde hareket ettiğini ve döngü dibinin korunması halinde mevcut görünümün güçlü bir birikim evresine dönüşebileceğini belirtiyor. Analiste göre piyasa, bir sonraki genişleme dalgası başlamadan önce bir süre daha taban oluşturma sürecinden geçebilir.

XForceGlobal, yükseliş beklentisinin yalnızca yüksek oranlı kazanç arayışına dayanmadığını, bu aşamada asıl odağın pozisyon büyüklüğü ve daha büyük yapının teyidi öncesinde hazırlık olduğunu vurguluyor.

Bu nedenle döngü dibi, makro görünümde en kritik seviye olarak değerlendiriliyor. Fiyat bu tabanın üzerinde kaldığı sürece birikim senaryosu geçerliliğini koruyabilir. Ancak bu seviyenin aşağı kırılması, üçgen yapısını zayıflatabilir ve daha derin bir geri çekilme ihtimalini gündeme getirebilir.

Şimdilik hem kısa vadeli hem de daha geniş ölçekte izlenen ana unsur destek seviyelerinin korunması olarak öne çıkıyor. Kısa vadede 1.720 ile 1.745 dolar bandı, daha geniş tabloda ise döngü dibi, Ethereum’un yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.