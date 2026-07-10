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BITCOIN (BTC)

Bitcoin grafiğindeki haftalık death cross, analistlere göre ayı piyasasında son evreye işaret ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin grafiğinde haftalık death cross sinyali oluştu.
  • 📉 Analistler, bu yapının önceki döngülerde ayı piyasasının son evrelerinde görüldüğünü söylüyor.
  • 🧭 Aylık makro göstergeler, $BTC için uzun vadeli dip oluşturma ihtimalini güçlendiriyor.
  • 📌 Yine de yükseliş senaryosu için dirençlerin aşılması ve daha yüksek diplerin korunması gerekiyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin, uzun vadeli grafiklerde zayıf bir görünüme işaret eden iki ayrı teknik sinyal üretiyor. Buna karşın analistler, benzer yapıların önceki döngülerde çoğu zaman ayı piyasasının son bölümünde görüldüğünü ve mevcut tablonun yeni bir sert düşüşten çok dip oluşturma sürecine işaret edebileceğini düşünüyor.

İçindekiler
1 Haftalık kesişim dikkat çekiyor
2 Dip bölgesi tartışması güç kazanıyor
3 Kısa vadede teyit henüz gelmedi

Haftalık kesişim dikkat çekiyor

Piyasada öne çıkan başlıklardan biri, Bitcoin’in haftalık grafiğinde görülen death cross oldu. Bu yapı, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın altına inmesiyle oluşuyor. Teknik analizde bu kesişim genellikle zayıflayan ivmenin ve süren satış baskısının işareti olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Death cross, kısa dönemli ortalamanın uzun dönemli ortalamanın altına düşmesiyle oluşan teknik bir sinyaldir. Tek başına yön tayini yapmaz; daha çok piyasa zayıflığının teyidi olarak izlenir.

Analist Jelle, Bitcoin’de bu sinyalin tarihsel olarak çoğu zaman ayı piyasalarının ileri aşamalarında ortaya çıktığını belirtiyor. Grafikte önceki death cross bölgeleri, geçmişte büyük düzeltmelerin son safhalarıyla aynı döneme denk geliyor.

Jelle, haftalık death cross sinyalinin ilk bakışta olumsuz görünse de Bitcoin tarihinde çoğu zaman ayı piyasasının son bölümüne yakın oluştuğuna dikkat çekiyor.

Bu nedenle mevcut kesişim, piyasadaki baskının sürdüğünü doğrulasa da tek başına yeni bir çöküş sinyali olarak görülmüyor. Bitcoin’in içinde bulunduğu geniş bant korunursa, fiyatın bir süre daha zayıf seyrettikten sonra daha güçlü bir taban oluşturması mümkün olabilir.

Dip bölgesi tartışması güç kazanıyor

Uzun vadeli görünümde ikinci dikkat çekici unsur ise aylık makro grafikte izlenen osilatör bölgesi oldu. Analist James, Bitcoin’in geçmiş yıllarda önemli diplerle örtüşen uzun dönemli bir döngü alanını yeniden test ettiğini aktarıyor.

Grafikte Bitcoin’in uzun vadeli logaritmik büyüme kanalı içinde hareket ettiği ve fiyatın bu yapının alt bandına yakın seyrettiği görülüyor. Aynı dönemde osilatör de daha önce büyük döngü diplerinde görülen alt uç bölgeye gerilemiş durumda.

James, mevcut makro yapının kısa vadeli bir kırılımı doğrulamadığını, ancak uzun vadede Bitcoin’in yeni bir büyük düşüş başlangıcından çok dip oluşturma sürecine yakın durduğunu vurguluyor.

Analistin işaret ettiği önceki benzer dönemler 2012, 2015, 2019 ve 2022 yıllarında görülmüştü. Bu evrelerin ardından Bitcoin daha geniş çaplı toparlanma süreçlerine girmişti. Bu benzerlik, mevcut yapının uzun vadeli bir birikim alanı oluşturabileceği görüşünü destekliyor.

Kısa vadede teyit henüz gelmedi

Bununla birlikte analistler, mevcut sinyallerin kısa vadeli yükseliş teyidi anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Daha güvenilir bir toparlanma senaryosu için Bitcoin’in kilit hareketli ortalamaların üzerine çıkması, önemli direnç seviyelerini geri alması ve daha yüksek dipler üretmesi gerekiyor.

Şimdilik öne çıkan tablo, satış baskısının sürdüğü ancak piyasanın tükenme evresine yaklaşmış olabileceği yönünde şekilleniyor. Bitcoin mevcut aralığı korur ve yapısını güçlendirirse, uzun vadeli toparlanma beklentileri daha fazla destek bulabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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