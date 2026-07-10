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Solana (SOL)

Solana 78 dolar desteğini korursa 98 dolar hedefi yeniden gündeme gelebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana’da 78 dolar desteği kısa vadeli yön açısından kritik önem taşıyor.
  • 📈 Alıcılar bu bölgeyi korursa $SOL için 98 dolar seviyesi yeniden hedeflenebilir.
  • 🧭 Haftalık yapıda 188.25 dolar ve 417.40 dolar seviyeleri daha geniş senaryoda izleniyor.
  • ⚠️ Günlük kapanışlarda 78 doların kaybedilmesi halinde 67 dolar desteği öne çıkabilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Solana, hem haftalık hem günlük grafikte kritik destek bölgelerinde tutunmaya çalışıyor. Piyasadaki son görünüm, 78 dolar seviyesinin kısa vadede belirleyici olduğunu, bu alanın korunması halinde fiyatın önce 98 dolara doğru toparlanma denemesi yapabileceğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Haftalık görünümde daha geniş hedefler izleniyor
2 Kısa vadede 78 dolar ile 98 dolar aralığı öne çıkıyor

Haftalık görünümde daha geniş hedefler izleniyor

Haftalık grafikte Solana, yatay bir destek bölgesini test ederken önceki zirvelerden gelen düşen trend çizgisinin de baskısı altında bulunuyor. Bu bölge, daha geniş düzeltme süreci boyunca alıcıların birkaç kez savunduğu alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Desteğin korunması, yüksek zaman diliminde toparlanma yapısının sürdüğüne işaret edebilir.

Celal Kucuker, Solana’nın piyasadaki en güçlü savunmalardan birini sergilediğini ve yapının korunması halinde yıl sonuna kadar yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesinin mümkün olabileceğini belirtiyor.

Celal Kucuker, Solana’daki mevcut yapının hala yukarı yönlü alan bıraktığını ve güçlü desteğin korunmasının yeni zirve ihtimalini masada tuttuğunu değerlendiriyor.

Haftalık tabloda ilk önemli yukarı yönlü seviye 188.25 dolar civarında yer alıyor. Bu bölgenin aşılması, alıcıların yeniden güç kazandığına dair görüşü destekleyebilir. Daha geniş hedef ise 417.40 dolar civarında bulunuyor. Bu alan, analistin önümüzdeki altı ila dokuz ay için dile getirdiği 400 dolar hedefine yakın seyrediyor.

Bununla birlikte bu senaryonun geçerlilik kazanması için net bir kırılım gerekiyor. Solana mevcut desteği koruyamaz ve düşen trend çizgisinin altında kalmaya devam ederse, yükseliş beklentisi zayıflayabilir.

Kısa vadede 78 dolar ile 98 dolar aralığı öne çıkıyor

Günlük grafikte Solana, mevcut işlem aralığının alt bandını yeniden test ediyor. Daha önce birkaç kez destek olarak çalışan bu alan, kısa vadeli yapı açısından önemli görülüyor. Bu nedenle 78 dolar seviyesi, alıcılar için temel savunma hattı konumunda bulunuyor.

Daan Crypto Trades, boğaların bu aralığın alt sınırını koruması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu seviyeden güçlü bir tepki gelmesi, alıcıların hala etkin olduğunu ve işlem aralığının korunabildiğini gösterebilir.

Daan Crypto Trades, 78 dolar bölgesinin korunmasının kısa vadeli görünüm açısından kritik olduğunu, bu savunmanın sürmesi halinde fiyatın yeniden 98 dolara yönelebileceğini vurguluyor.

Zaman dilimiKritik destekYukarı hedefRisk seviyesi
Günlük78 dolar98 dolar67 dolar
HaftalıkMevcut yatay destek bölgesi188.25 dolar ve 417.40 dolarDüşen trend altında kalıcılık

Fiyatın buradan yukarı dönmesi halinde ana kısa vadeli hedef 98 dolar civarında bulunuyor. Bu seviye daha önce yukarı hareketi sınırlayan başlıca direnç alanı olarak çalıştı. Buna karşılık günlük kapanışlarda 78 doların altına inilmesi, yükseliş senaryosunu zayıflatabilir ve dikkati 67 dolar civarındaki daha düşük destek bölgesine çevirebilir.

Mevcut görünümde piyasanın izlediği temel sinyal, 78 dolar desteğinin korunup korunamayacağı olacak. Bu seviye elde tutulursa Solana için önce 98 dolar, ardından daha geniş zaman diliminde daha yüksek hedefler yeniden gündeme gelebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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