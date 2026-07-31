XRP Ledger’da aktif kullanıcı sayısı 200 bine yaklaştı

XRP Ledger’da günlük aktif kullanıcı sayısı son on chain verilere göre 190.800 seviyesine yaklaştı. Bu tablo, ağdaki katılımın son aylardaki en yüksek düzeylerinden birine ulaştığını gösterdi. Yılın ilk bölümündeki geniş piyasa düzeltmesinin ardından zayıflayan ağ etkinliği, temmuzun ikinci yarısında daha istikrarlı bir toparlanma işareti verdi.

Ağ etkinliğinde dikkat çeken artış

Temmuz ayının büyük bölümünde 110.000 ile 150.000 arasında dalgalanan günlük aktif kullanıcı sayısı, son işlem haftasında belirgin biçimde yükseldi. Önceki dönemlerde görülen kısa süreli sıçramalardan farklı olarak bu kez artışın daha düzenli bir eğilim izlemesi, ekosistemdeki katılımın geçici hareketlerin ötesine geçebileceğine işaret etti.

XRP Ledger, Ripple tarafından geliştirilen ve özellikle sınır ötesi ödeme kullanımlarıyla bilinen bir blokzincir ağı olarak öne çıkıyor. Günlük aktif kullanıcı sayısının 200.000 eşiğine yaklaşması, ağın sadece fiyat hareketlerine bağlı kalmadan yeniden daha canlı bir kullanım alanı kazandığını ortaya koydu.

XRP Ledger’da günlük aktif kullanıcı sayısının 190.800 seviyesine yaklaşması, ekosistemde katılımın son aylardaki en güçlü dönemlerinden birine ulaştığını gösteriyor.

Ağlarda kullanıcı etkinliğinin yükselmesi, çoğu zaman işlem sayısı, ödeme hacmi ve merkeziyetsiz uygulamalardaki likiditeyle birlikte değerlendiriliyor. Bu nedenle aktif adreslerdeki artış, fiyat dışındaki temel göstergeler arasında daha sağlıklı sinyallerden biri olarak görülüyor.

Fiyat tarafında toparlanma henüz doğrulanmadı

Buna karşın fiyat görünümü aynı ölçüde güçlü değil. XRP, 1,10 dolar çevresindeki direnci aşmak için yaptığı son denemede de başarılı olamadı ve 1,07 dolar civarında işlem gördü. Varlık, ayrıca 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların altında kalmaya devam etti.

Ayın başlarında simetrik üçgen formasyonundan çıkış denemesi görülse de alım ivmesi korunamadı. Bunun ardından fiyat yeniden yatay sıkışma alanına döndü. Teknik görünüm bu nedenle net bir yön üretmiyor; zincir üstü veriler güçlenirken fiyat tarafı henüz bu toparlanmayı onaylamış değil.

Bir sonraki önemli teknik eşik 1,21 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. Uzun vadeli eğilimin alıcılar lehine değişebilmesi için bu seviyenin aşılması gerekiyor. Göreceli Güç Endeksi de 47 seviyesinde bulunuyor. Bu veri, satış baskısının belirgin biçimde azaldığını ancak tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Aktif kullanıcı sayısının 200.000 eşiğinin üzerine çıkması ve fiyatın orta vadeli hareketli ortalamaları geri alması halinde, temel toparlanma ile teknik görünüm daha uyumlu hale gelebilir.

200 bin eşiği yakından izleniyor

Birkaç ay öncesine kıyasla XRP Ledger, daha güçlü piyasa koşullarıyla ilişkilendirilen kullanıcı etkinliği seviyelerine artık çok daha yakın duruyor. Ağın temel yapısı güç kazanırken, token fiyatı uzun süredir devam eden sıkışma dönemini sona erdirecek katalizörü aramayı sürdürüyor.