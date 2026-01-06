RIPPLE (XRP)

Kurumsallar XRP’de Sahneye Çıktı: Altcoin’de Yeni Hikaye

Özet

  • XRP, güçlü ETF girişleri ve artan kurumsal hacimlerle 2,40 dolar seviyesine yaklaştı.
  • Borsalardaki arzın daralması fiyat hareketini hızlandıran temel unsurlardan biri oldu.
  • ABD’deki düzenleyici algının yumuşaması XRP’ye yönelik yatırımcı ilgisini belirgin biçimde artırdı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Popüler altcoin XRP, 2026’nın ilk günlerinde güçlü bir ivme yakalayarak Salı günü yaklaşık 2,40 dolar seviyesine kadar yükseldi ve son haftalarda aşılamayan direnç bandını net biçimde geride bıraktı. Gün içindeki yükseliş oranı yüzde 11’e ulaşırken, artan kurumsal işlem hacimleri ve borsalardaki arzın daralması dikkat çekti. Piyasa verileri fiyat hareketinin yılın en yoğun hacimlerinden biriyle desteklendiğini gösterirken büyük yatırımcıların ilgisinin yeniden belirginleştiğine işaret etti.

İçindekiler
1 Kurumsal ETF Akışları ve Hacim Patlamasıyla Gelen Yükseliş
2 Arz Daralması Belirgin Hale Geldi

Kurumsal ETF Akışları ve Hacim Patlamasıyla Gelen Yükseliş

ABD’de işlem gören spot XRP ETF‘leri Pazartesi günü yaklaşık 48 milyon dolarlık net giriş kaydetti ve Kasım ayının ortasındaki lansmandan bu yana kesintisiz devam eden pozitif seriyi sürdürdü. Böylece Ripple ile bağlantılı ürünlerin toplam girişleri iki ay dolmadan 1 milyar dolar eşiğini aşmış oldu. Bazı ETF’ler tek günde bugüne kadarki en yüksek işlem hacimlerine ulaşarak kurumsal talebin hızlandığını ortaya koydu.

XRP ETF’lerine olan bu yoğun ilgi piyasa katılımcıları tarafından fiyat hareketinin temel taşı olarak değerlendiriliyor. Spot ETF’ler üzerinden gelen düzenli sermaye akışı, kısa vadeli spekülatif işlemlerden ziyade daha kalıcı pozisyonların oluştuğu algısını güçlendirdi. Analistler, özellikle büyük portföy yöneticilerinin hacim tarafında belirginleşmesinin, XRP’nin büyük ölçekli alternatif varlıklar arasındaki konumunu sağlamlaştırdığını belirtiyor.

CoinMarketCap verilerine göre söz konusu yükseliş Aralık ayının ortasından bu yana görülen en güçlü hacim artışlarından biriyle gerçekleşti. Teknik açıdan bakıldığında haftalardır fiyatı sınırlayan direnç bölgesinin hacim destekli biçimde aşılması alım yönlü iştahın zincirleme biçimde artmasına zemin hazırladı.

Arz Daralması Belirgin Hale Geldi

Blockchain içi veriler XRP’nin borsalarda tutulan miktarının çok yıllı dip seviyelere gerilediğini ortaya koyuyor. Bu tablo satışa hazır coin sayısının azalması anlamına geliyor ve görece sınırlı talebin bile fiyat üzerinde daha hızlı etki yaratmasına yol açabiliyor. Piyasada genel görüş mevcut arz koşullarının yükselişi hızlandıran önemli bir unsur olduğu yönünde.

Hareketin arka planında ABD’deki düzenleyici iklime dair algı değişimi de bulunuyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC) görev yapan Caroline Crenshaw’ın görevden ayrılması ve Ocak ayında gündeme gelmesi beklenen piyasa yapısı düzenlemeleri yatırımcıların risk iştahını destekledi. Uzun süre hukuki belirsizliklerle anılan XRP bu atmosferde en hızlı tepki veren büyük ölçekli varlıklardan biri olarak öne çıktı.

Teknik cephede ise piyasanın gözü 2,28–2,32 dolar aralığına çevrilmiş durumda. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, yatırımcıların yükselişi geçici bir sıçrama yerine yeni bir fiyatlama aşaması olarak ele alması bekleniyor. Bitcoin’in yatay seyrini koruduğu bir ortamda, spekülatif ilginin büyük hacimli altcoin’lere kayması da bu görünümü destekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

